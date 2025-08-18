Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal hạ MU, bám đuổi Liverpool - Man City

🔥Arsenal thắng nhọc MU

Bàn thắng duy nhất của trận cầu tâm điểm vòng 1 Ngoại hạng Anh được ghi do công hậu vệ Riccardo Calafiori, người đã chớp thời cơ sau pha xử lý lúng túng của thủ môn Altay Bayindir bên phía MU trong tình huống phạt góc. “Quỷ đỏ” đã chi tới 200 triệu bảng để tăng cường hỏa lực trên hàng công, và những tân binh Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo đều có màn ra mắt đầy hứa hẹn khi nhiều lần khiến hàng thủ Arsenal chao đảo.

Arsenal tiếp tục thể hiện sự lợi hại ở các tình huống phạt góc

HLV Mikel Arteta tiếp tục đặt niềm tin vào hàng thủ vững chắc cùng thủ môn David Raya, và điều đó giúp “Pháo thủ” có trọn vẹn 3 điểm trước MU. Viktor Gyokeres, bản hợp đồng được kỳ vọng của Arsenal, có ngày ra mắt Ngoại hạng Anh khá mờ nhạt và phải rời sân nhường chỗ cho Kai Havertz ở phút 60. Bên kia chiến tuyến, Benjamin Sesko được tung vào ngay sau đó trong sự chào đón nồng nhiệt từ các khán đài Old Trafford, nhưng cũng không thể tạo ra dấu ấn.

Giữ vững lợi thế, Arsenal rời Old Trafford với chiến thắng nhọc nhằn, đồng thời bám đuổi sát sao hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch là Liverpool và Man City, khi cả hai cũng đều thắng ở vòng đầu tiên. Nhà đương kim vô địch đánh bại Bournemouth 4-2, còn Man City vùi dập Wolves 4-0 ngay trên sân khách.

🚨Chelsea bế tắc trong ngày ra quân

Chelsea chỉ có được trận hòa 0-0 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Tân binh Estevao là người đến gần bàn thắng nhất cho “The Blues”, song đoàn quân của HLV Enzo Maresca tỏ ra bế tắc hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Crystal Palace. Ngôi sao trẻ người Brazil có cơ hội ngon ăn ở hiệp hai, nhưng lại dứt điểm vọt xà từ vị trí thuận lợi.

Cục diện top 10 Ngoại hạng Anh sau vòng đầu tiên

Sự kỳ vọng đặt vào Chelsea sau chiến thắng 3-0 trước PSG cách đây 35 ngày để giành FIFA Club World Cup đã không được thể hiện. Những cái tên nổi bật trong trận chung kết đó như Cole Palmer hay Joao Pedro đều chơi mờ nhạt, buộc HLV Maresca phải xoay sang các phương án từ ghế dự bị.

Ở phía đối diện, Crystal Palace của HLV Oliver Glasner cho thấy sự gắn kết, tạo ra nhiều tình huống sóng gió khiến Chelsea phải chật vật bảo toàn mành lưới. Chỉ có được 1 điểm, “The Blues” tạm thời đứng ở giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

💥Nottingham Forest khởi đầu tưng bừng

Trong khi đó, Nottingham Forest khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi với chiến thắng 3-1 trước Brentford, xua tan nỗi lo trước mùa giải của HLV Nuno Santo.

Chris Wood tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, xen giữa là bàn thắng của tân binh Dan Ndyoe. Bên kia chiến tuyến, tân HLV Keith Andrews có màn ra mắt ác mộng khi Brentford mất cả HLV cũ (Thomas Frank tới Tottenham), đội trưởng (Christian Norgaard sang Arsenal) và chân sút chủ lực (Bryan Mbeumo gia nhập MU) chỉ trong một mùa hè.

Tân binh Igor Thiago chỉ kịp mang về bàn gỡ danh dự cho Brentford từ chấm phạt đền cuối trận. Đáng chú ý, tiền đạo Yoane Wissa cũng vắng mặt trong danh sách thi đấu của “Bầy ong” do đang chuẩn bị gia nhập Newcastle.