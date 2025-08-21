Bí ẩn Man City chơi như Liverpool thời Klopp, không Rodri không vấn đề

Cựu vương Premier League gần như đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho chiến dịch 2025/26 ngay từ trước khi đến Mỹ tham gia sân chơi FIFA Club World Cup. Trong tháng 6, “The Citizens” liên tục khuynh đảo thị trường chuyển nhượng châu Âu bằng các bản hợp đồng lớn mang tên Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders hay Ryan Cherki.

Tuy nhiên, trong buổi phân tích trận đấu với Wolves cuối tuần qua, chuyên gia Jamie Carragher lại cho rằng quyết định chiêu mộ trợ lý HLV Pep Lijnders - người từng trải qua 9 năm làm phò tá cho Jurgen Klopp tại Liverpool mới là chữ ký quan trọng nhất đối với Pep Guardiola trên hành trình phục hưng Man City.

Guardiola ăn mừng cùng Lijnders trong trận thắng Wolves.

Man City dần mang ADN “Klopp”

Theo Carragher, ngay ở trận đầu tiên làm trợ lý cho Guardiola tại Premier League, Lijnders lập tức ghi dấu ấn đậm nét khi phần nào ứng dụng thành công những toan tính chiến thuật học hỏi từ Klopp ở Liverpool trước đó để thổi làn gió mới vào lối chơi “The Citizens”.

Không chỉ giữ vững bản sắc kiểm soát bóng vốn có dưới thời Guardiola, Man City còn thể hiện một diện mạo mới: dũng cảm dâng cao phòng ngự và sắc bén trong các tình huống phản công.

Trên sân Molineux, hàng thủ City liên tục dâng lên rất cao, thậm chí có lúc sát vạch giữa sân, để tổ chức bẫy việt vị. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi Marshall Munetsi bị thổi việt vị sau tình huống đánh đầu trong hiệp một.

Carragher, trên sóng Monday Night Football, không giấu được sự ngạc nhiên: “Tôi không thể tin được những gì mình thấy, các cầu thủ đồng loạt nhảy lên dâng cao để bẫy việt vị Wolves. Điều này rất giống Liverpool. Nó khiến tôi nghĩ về mức độ ảnh hưởng mà có lẽ vị HLV mới đang mang đến cho đội bóng này.”

Điều quan trọng nhất phải kể đến rằng dù chấp nhận dâng cao bộ tứ vệ nhưng khung thành thủ môn James Trafford vẫn được đảm bảo an toàn. Nhờ khả năng tổ chức hàng thủ kỷ luật, John Stones cùng các đồng đội vẫn giữ được sự chắc chắn.

Gary Neville cũng dành lời khen: “Để một hàng thủ bốn người vận hành đồng bộ như vậy là điều không hề dễ. John Stones đã làm rất tốt.” Chính DNA “Liverpool - Klopp” này, như cách Carragher gọi cho thấy Lijnders đang giúp Guardiola khai thác thêm một vũ khí phòng ngự chủ động, biến việc bẫy việt vị thành lá chắn chắc chắn trước khung thành.

Carragher phân tích hàng phòng ngự dâng cao của Man City.

Man City đang thay đổi

Hàng phòng ngự dần lấy lại sự vững chãi đáng tin cậy và trên khoản tấn công, Man City còn thể hiện sự sắc bén, đặc biệt là các tình huống phản công. Bàn thắng của Tijjani Reijnders chính là biểu trưng cho thời đại mới của bộ đôi cùng mang tên “Pep”.

Carragher nhận định: “Số lượng bàn thắng phản công mà Liverpool từng ghi với [Sadio] Mane và [Mohamed] Salah thật sự khủng khiếp. Khi nhìn vào bàn thắng của Reijnders… có lẽ không phải là một bàn thắng ‘kiểu Guardiola’. Tất nhiên, các đội bóng của Pep Guardiola trước đây cũng từng ghi rất nhiều bàn phản công. Nhưng điều thực sự nổi bật ở tình huống này chính là kiểu bàn thắng, họ đoạt bóng và lập tức lao lên.”

Đáng chú ý, ngay sau bàn thắng nơi ngôi sao người Hà Lan, Guardiola đã chạy đến chia vui đặc biệt với Lijnders. Hình ảnh đó, theo Carragher, không hề là sự ngẫu nhiên: “Lijnders, Guardiola đã cảm ơn và ôm ông ấy. Chúng ta không biết chính xác lý do, nhưng tôi nghĩ đó không phải sự trùng hợp, Lijnders, với vai trò trợ lý HLV, đang tạo ảnh hưởng lớn lên Guardiola.”

Chính Guardiola sau trận cũng thừa nhận đội bóng của ông đang thay đổi: “Đó là một vũ khí mà chúng tôi muốn sử dụng trong mùa giải này, khi có bóng, đội phải tấn công nhanh hơn so với trước kia.”

Rõ ràng, dấu ấn của Lijnders đã bắt đầu in đậm tại Etihad. Man City không còn chỉ là một tập thể kiểm soát bóng bậc thầy, mà đang học cách pressing – bẫy việt vị – phản công nhanh, những mảng miếng từng làm nên thương hiệu của Liverpool.

Không Rodri, không vấn đề

Rodri tiếp tục dính chấn thương và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu thêm một thời gian nữa. Với Man City, đây lẽ ra là một tổn thất cực lớn, bởi tiền vệ người Tây Ban Nha lâu nay vốn luôn được coi như trái tim trong hệ thống đầy tinh xảo của Pep Guardiola. Thế nhưng, sau màn ra mắt Premier League đầy ấn tượng của Tijjani Reijnders trước Wolves, cơn đau đầu của người hâm mộ “The Citizens” có lẽ đã nguôi ngoai đáng kể.

Chỉ mới đặt chân đến Etihad hai tháng, nhưng cách Reijnders thi đấu khiến nhiều người ngỡ rằng anh đã gắn bó với CLB nhiều năm và là một gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở Premier League. Trận thắng 4-0 trước Wolves cho thấy sự toàn diện của tiền vệ người Hà Lan: tham gia trực tiếp vào cả bốn bàn thắng (đặt dấu giày vào bàn đầu, ghi bàn thứ hai, kiến tạo bàn thứ ba và khởi phát bàn thứ tư).

Reijnders tỏa sáng ngay trận ra mắt Premier League.

Đảm nhiệm vai trò “số 8 lệch trái” có xu hướng dâng cao, Reijnders trở thành chiếc cầu nối hoàn hảo giữa tuyến tiền vệ và hàng công. Giống như những gì Ilkay Gundogan từng đảm nhiệm, anh thường xuyên xâm nhập vòng cấm, di chuyển khôn ngoan để tạo ra khoảng trống, nhưng điểm đặc biệt là sự điềm tĩnh cùng khả năng xử lý đa dạng.

Trong bàn mở tỷ số, Reijnders giả vờ tung ra nhiều phương án chuyền khác nhau thông qua tư thế cầm bóng trước khi tả xung hữu đột, vượt qua hai cầu thủ Wolves rồi bấm bóng tinh tế cho đồng đội. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 lại cho thấy sự lạnh lùng trước khung thành, khi anh chỉ cần một cú đặt lòng nhẹ nhàng từ ngoài vòng cấm để hạ gục thủ môn.

Không chỉ gây ấn tượng trong vai trò số 8, Reijnders còn cho thấy anh đủ phẩm chất để đá lùi sâu ở vị trí số 6, đảm nhận vai trò điều tiết lối chơi trong lúc Rodri vắng mặt. Tại AC Milan, anh từng là mảnh ghép không thể thay thế, và việc rời San Siro chỉ xuất phát từ khủng hoảng tài chính của đội bóng Ý.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Reijnders không chỉ là bản hợp đồng của mùa giải với Man City, mà thậm chí còn có thể trở thành “món hời” lớn nhất của toàn Premier League.

Số phút thi đấu 90 Bàn thắng 1 Kiến tạo 1 Quãng đường di chuyển 11.6 Số lần chạm bóng 82 Chuyền bóng 52/57 (tỷ lệ chính xác 91%) Số lần tạo cơ hội 2 Số cú dứt điểm 3 Số cú dứt điểm trúng đích 1 Thắng tranh chấp 4/14 Đánh chặn 1 Tắc bóng 1 Số điểm trên Sofascore 7.8 (thứ 2 đội hình đá chính Man City)

Màn trình diễn của Reijnders vs Wolves