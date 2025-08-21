Bí ẩn Man City chơi như Liverpool thời Klopp, không Rodri không vấn đề

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Benfica
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Basel vs Copenhagen
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Celtic vs Kairat
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Bí ẩn Man City chơi như Liverpool thời Klopp, không Rodri không vấn đề

Sự kiện: Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Manchester City gửi chiến thư cảnh báo đến toàn Premier League bằng chiến thắng hủy diệt trước Wolverhampton trong ngày mở màn mùa giải 2025/26. Trên hết, Pep Guardiola còn sở hữu 2 vũ khí trong tay áo sẵn sàng định đoạt cuộc chơi tại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh.

   

Cựu vương Premier League gần như đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho chiến dịch 2025/26 ngay từ trước khi đến Mỹ tham gia sân chơi FIFA Club World Cup. Trong tháng 6, “The Citizens” liên tục khuynh đảo thị trường chuyển nhượng châu Âu bằng các bản hợp đồng lớn mang tên Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders hay Ryan Cherki.

Tuy nhiên, trong buổi phân tích trận đấu với Wolves cuối tuần qua, chuyên gia Jamie Carragher lại cho rằng quyết định chiêu mộ trợ lý HLV Pep Lijnders - người từng trải qua 9 năm làm phò tá cho Jurgen Klopp tại Liverpool mới là chữ ký quan trọng nhất đối với Pep Guardiola trên hành trình phục hưng Man City.

Guardiola ăn mừng cùng Lijnders trong trận thắng Wolves.

Guardiola ăn mừng cùng Lijnders trong trận thắng Wolves.

Man City dần mang ADN “Klopp”

Theo Carragher, ngay ở trận đầu tiên làm trợ lý cho Guardiola tại Premier League, Lijnders lập tức ghi dấu ấn đậm nét khi phần nào ứng dụng thành công những toan tính chiến thuật học hỏi từ Klopp ở Liverpool trước đó để thổi làn gió mới vào lối chơi “The Citizens”.

Không chỉ giữ vững bản sắc kiểm soát bóng vốn có dưới thời Guardiola, Man City còn thể hiện một diện mạo mới: dũng cảm dâng cao phòng ngự và sắc bén trong các tình huống phản công.

Trên sân Molineux, hàng thủ City liên tục dâng lên rất cao, thậm chí có lúc sát vạch giữa sân, để tổ chức bẫy việt vị. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khi Marshall Munetsi bị thổi việt vị sau tình huống đánh đầu trong hiệp một.

Carragher, trên sóng Monday Night Football, không giấu được sự ngạc nhiên: “Tôi không thể tin được những gì mình thấy, các cầu thủ đồng loạt nhảy lên dâng cao để bẫy việt vị Wolves. Điều này rất giống Liverpool. Nó khiến tôi nghĩ về mức độ ảnh hưởng mà có lẽ vị HLV mới đang mang đến cho đội bóng này.”

Điều quan trọng nhất phải kể đến rằng dù chấp nhận dâng cao bộ tứ vệ nhưng khung thành thủ môn James Trafford vẫn được đảm bảo an toàn. Nhờ khả năng tổ chức hàng thủ kỷ luật, John Stones cùng các đồng đội vẫn giữ được sự chắc chắn.

Gary Neville cũng dành lời khen: “Để một hàng thủ bốn người vận hành đồng bộ như vậy là điều không hề dễ. John Stones đã làm rất tốt.” Chính DNA “Liverpool - Klopp” này, như cách Carragher gọi cho thấy Lijnders đang giúp Guardiola khai thác thêm một vũ khí phòng ngự chủ động, biến việc bẫy việt vị thành lá chắn chắc chắn trước khung thành.

Carragher phân tích hàng phòng ngự dâng cao của Man City.

Carragher phân tích hàng phòng ngự dâng cao của Man City.

Man City đang thay đổi

Hàng phòng ngự dần lấy lại sự vững chãi đáng tin cậy và trên khoản tấn công, Man City còn thể hiện sự sắc bén, đặc biệt là các tình huống phản công. Bàn thắng của Tijjani Reijnders chính là biểu trưng cho thời đại mới của bộ đôi cùng mang tên “Pep”.

Carragher nhận định: “Số lượng bàn thắng phản công mà Liverpool từng ghi với [Sadio] Mane và [Mohamed] Salah thật sự khủng khiếp. Khi nhìn vào bàn thắng của Reijnders… có lẽ không phải là một bàn thắng ‘kiểu Guardiola’. Tất nhiên, các đội bóng của Pep Guardiola trước đây cũng từng ghi rất nhiều bàn phản công. Nhưng điều thực sự nổi bật ở tình huống này chính là kiểu bàn thắng, họ đoạt bóng và lập tức lao lên.”

Đáng chú ý, ngay sau bàn thắng nơi ngôi sao người Hà Lan, Guardiola đã chạy đến chia vui đặc biệt với Lijnders. Hình ảnh đó, theo Carragher, không hề là sự ngẫu nhiên: “Lijnders,  Guardiola đã cảm ơn và ôm ông ấy. Chúng ta không biết chính xác lý do, nhưng tôi nghĩ đó không phải sự trùng hợp, Lijnders, với vai trò trợ lý HLV, đang tạo ảnh hưởng lớn lên Guardiola.”

Chính Guardiola sau trận cũng thừa nhận đội bóng của ông đang thay đổi: “Đó là một vũ khí mà chúng tôi muốn sử dụng trong mùa giải này, khi có bóng, đội phải tấn công nhanh hơn so với trước kia.”

Rõ ràng, dấu ấn của Lijnders đã bắt đầu in đậm tại Etihad. Man City không còn chỉ là một tập thể kiểm soát bóng bậc thầy, mà đang học cách pressing – bẫy việt vị – phản công nhanh, những mảng miếng từng làm nên thương hiệu của Liverpool. 

Không Rodri, không vấn đề

Rodri tiếp tục dính chấn thương và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu thêm một thời gian nữa. Với Man City, đây lẽ ra là một tổn thất cực lớn, bởi tiền vệ người Tây Ban Nha lâu nay vốn luôn được coi như trái tim trong hệ thống đầy tinh xảo của Pep Guardiola. Thế nhưng, sau màn ra mắt Premier League đầy ấn tượng của Tijjani Reijnders trước Wolves, cơn đau đầu của người hâm mộ “The Citizens” có lẽ đã nguôi ngoai đáng kể. 

Chỉ mới đặt chân đến Etihad hai tháng, nhưng cách Reijnders thi đấu khiến nhiều người ngỡ rằng anh đã gắn bó với CLB nhiều năm và là một gương mặt dày dạn kinh nghiệm ở Premier League. Trận thắng 4-0 trước Wolves cho thấy sự toàn diện của tiền vệ người Hà Lan: tham gia trực tiếp vào cả bốn bàn thắng (đặt dấu giày vào bàn đầu, ghi bàn thứ hai, kiến tạo bàn thứ ba và khởi phát bàn thứ tư).

Reijnders tỏa sáng ngay trận ra mắt&nbsp;Premier League.

Reijnders tỏa sáng ngay trận ra mắt Premier League.

Đảm nhiệm vai trò “số 8 lệch trái” có xu hướng dâng cao, Reijnders trở thành chiếc cầu nối hoàn hảo giữa tuyến tiền vệ và hàng công. Giống như những gì Ilkay Gundogan từng đảm nhiệm, anh thường xuyên xâm nhập vòng cấm, di chuyển khôn ngoan để tạo ra khoảng trống, nhưng điểm đặc biệt là sự điềm tĩnh cùng khả năng xử lý đa dạng.

Trong bàn mở tỷ số, Reijnders giả vờ tung ra nhiều phương án chuyền khác nhau thông qua tư thế cầm bóng trước khi tả xung hữu đột, vượt qua hai cầu thủ Wolves rồi bấm bóng tinh tế cho đồng đội. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 lại cho thấy sự lạnh lùng trước khung thành, khi anh chỉ cần một cú đặt lòng nhẹ nhàng từ ngoài vòng cấm để hạ gục thủ môn.

Không chỉ gây ấn tượng trong vai trò số 8, Reijnders còn cho thấy anh đủ phẩm chất để đá lùi sâu ở vị trí số 6, đảm nhận vai trò điều tiết lối chơi trong lúc Rodri vắng mặt. Tại AC Milan, anh từng là mảnh ghép không thể thay thế, và việc rời San Siro chỉ xuất phát từ khủng hoảng tài chính của đội bóng Ý.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Reijnders không chỉ là bản hợp đồng của mùa giải với Man City, mà thậm chí còn có thể trở thành “món hời” lớn nhất của toàn Premier League.

Số phút thi đấu 90
Bàn thắng 1
Kiến tạo 1
Quãng đường di chuyển 11.6
Số lần chạm bóng 82
Chuyền bóng 52/57 (tỷ lệ chính xác 91%)
Số lần tạo cơ hội 2
Số cú dứt điểm 3
Số cú dứt điểm trúng đích 1
Thắng tranh chấp 4/14
Đánh chặn 1
Tắc bóng 1
Số điểm trên Sofascore 7.8 (thứ 2 đội hình đá chính Man City)

Màn trình diễn của Reijnders vs Wolves

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Điểm nóng vòng 1 Ngoại hạng Anh: MU - Arsenal "đổi vai", Tottenham - Man City bùng nổ
Điểm nóng vòng 1 Ngoại hạng Anh: MU - Arsenal "đổi vai", Tottenham - Man City bùng nổ

Tottenham và Man City để lại ấn tượng mạnh nhất sau vòng mở màn Ngoại hạng Anh, trong khi Crystal Palace tiếp tục khiến một đối thủ mạnh phải khổ sở.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 23:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN