Điểm nóng vòng 1 Ngoại hạng Anh: MU - Arsenal "đổi vai", Tottenham - Man City bùng nổ

Kudus – Richarlison “mở khóa” hàng công Tottenham

Tottenham đã ra quyết định đúng khi sa thải Ange Postecoglou, chức vô địch Europa League không che lấp được thực tế rằng Spurs mùa trước chơi rất tệ và xứng đáng về đích ở nửa dưới BXH. Thomas Frank là một HLV thực dụng hơn, một sự thay đổi cần thiết về tư duy chơi bóng đối với một đội muốn duy trì vị trí ổn định trong nhóm dự Champions League.

Kudus - Richarlison sẽ là vấn đề lớn cho 19 hàng thủ Premier League mùa này

Tuy nhiên thực dụng không đồng nghĩa không thể tấn công đẹp mắt, nhất là khi có những tiền đạo chất lượng. Tottenham đã mở màn mùa giải không thể tốt hơn, cặp tấn công Kudus – Richarlison phát huy sức mạnh ngay lập tức với cú đúp bàn thắng cho Richarlison, đều do Kudus dọn cỗ. Điều này đang tạo ra một cuộc tranh luận thú vị xem Richarlison hay Dominic Solanke nên được đá chính.

Frank đã có sự mát tay đáng kể với các trung phong ông từng làm việc: Watkins, Toney, Wissa, Mbeumo, v.v… Kết hợp với lần đầu Tottenham giữ sạch lưới ở Premier League sau 13 trận, và chúng ta đang có một Tottenham mới mạnh cả công lẫn thủ, dày lực lượng để chinh chiến cả mùa giải và đủ sức về đích ở vị trí cao.

Reijnders thắp sáng Man City

Đã có nhiều sự tò mò của fan Man City dành cho Cherki, bởi anh được chờ đợi sẽ là người thay thế Kevin De Bruyne trong vai trò sáng tạo ở “The Citizens”. Dù vậy trận mở màn mùa bóng lại chứng kiến Tijjani Reijnders bùng nổ với 1 bàn & 2 kiến tạo, trong vai trò một “số 8” mà khán giả Man City đã quen với hình ảnh của Illkay Gundogan.

Tiền vệ hay nhất Serie A giờ đã tạo dấu ấn đầu tiên tại Premier League theo cách không thể đẹp mắt hơn

Reijnders là hình ảnh tiêu biểu cho lối chơi mới của Man City: Nhanh, trực diện và cần ít đường chuyền hơn để tới vòng cấm địa. Pha đột phá của anh ở bàn thứ nhất, pha bứt vào từ tuyến hai của tiền vệ người Hà Lan ở bàn thứ 2 đều là những pha bóng được triển khai ở tốc độ rất cao. Ngay cả bàn thứ 3 của Man City cũng trực diện, xuất phát từ pha phất dài của James Trafford.

Một vấn đề đã luôn được nói đến trong 3 mùa qua Erling Haaland thi đấu ở Man City, đó là trong khi Haaland hợp với lối đá nhanh, Man City lại hay chơi chậm và quá thiên về kiểm soát. Giờ là lúc Haaland sẽ thực sự được chơi trong một tập thể có cùng ý tưởng thi đấu như mình.

Ekitike khó che lấp vấn đề của Liverpool

Thắng lợi 4-2 của Liverpool trong ngày mở màn mùa giải là một chiến thắng giàu cảm xúc, nhưng để lại nỗi lo về chất lượng thi đấu của “The Kop”. Họ đã dẫn 2 bàn và cả 2 đều có dấu ấn mạnh mẽ của Hugo Ekitike, người đầy quyết tâm trong pha mở tỷ số trước khi dọn cỗ cho Cody Gakpo nâng lên 2-0.

Semenyo suýt khiến Liverpool mất điểm ngày ra quân, chủ yếu do cách chơi có phần sai lầm của chính họ

Antoine Semenyo đã ghi liền 2 bàn để gỡ hòa cho Bournemouth, và cả 2 bàn đều xuất phát từ phản công. Bàn thứ nhất xảy ra khi Liverpool đưa Wataru Endo vào thay Jeremie Frimpong để đá tạm hậu vệ phải, Endo không đủ nhanh để đuổi theo David Brooks và chặn quả căng vào. Bàn thứ 2 còn tệ hơn, Liverpool tràn lên tấn công quá đông và chỉ còn 2 trung vệ ở nhà ngăn Bournemouth phản công 4-đánh-2.

Jamie Carragher nói khá chuẩn xác sau trận, rằng Liverpool mua thêm trung vệ sẽ không giải quyết vấn đề phòng ngự. Sai lầm của Liverpool đến ở tư duy thi đấu, nếu họ trận nào cũng bung quân ra tấn công với lực lượng lên tới 7-8 người, sẽ có rất nhiều đối thủ xoa tay chờ trừng phạt lối chơi này.

MU – Arsenal đổi vai

Còn ai nhớ David De Gea đã cứu thua 14 lần trước Arsenal vào năm 2018 khi MU thắng 3-1? Đêm Chủ nhật điều này đã lật ngược và Arsenal giờ là bên hưởng lợi, họ chỉ thắng 1 bàn nhờ sai lầm của thủ môn MU trong một quả phạt góc, trong khi David Raya sắm vai của De Gea trong khung thành Arsenal.

Bên đá hay hơn đã thua, một câu chuyện chưa bao giờ mới trong lịch sử đối đầu MU - Arsenal

MU tỏ ra trên cơ về mặt lối chơi, từ số cơ hội cho tới cách lên bóng. Nhưng họ vẫn là một đội bóng chưa hoàn thiện, từ vị trí thủ môn cho tới tuyến giữa, và tiền đạo mới Benjamin Sesko vẫn chưa đá chính. Hãy chờ xem bộ mặt của MU có giữ được sự tích cực trong những trận tiếp theo, nhưng khởi đầu của “Quỷ đỏ” mùa này không thực sự quá tệ.

HLV Glasner của Crystal Palace càng gần ngày ra đi?

10 trận gần nhất của Crystal Palace bao gồm đá sân khách trước Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, 1 trận bán kết FA Cup với Aston Villa, chung kết FA Cup với Man City và trận tranh Siêu cúp Anh với Liverpool. Và Crystal Palace bất bại, mới đây nhất suýt thắng nhà đương kim vô địch Club World Cup Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Oliver Glasner đã tạo ra một cỗ máy tại sân Selhurst Park, nhưng Glasner có lẽ sẽ không ở đó lâu. Palace ngày qua ngày đang bán dần các cầu thủ của họ và với màn thể hiện của Eberechi Eze mới đây, e rằng nạn “chảy máu” sẽ còn tiếp tục.

Mỗi kết quả tốt của Palace càng khiến họ mất ngôi sao, và càng đẩy Glasner đến gần cửa ra đi

Glasner đã dọa sẽ ra đi nếu tình trạng này tiếp tục. Ông đã dám thề như vậy khi còn ở Wolfsburg, chắc chắn ông sẽ nói là làm tại Palace. Và sẽ không thiếu CLB lớn đón chào Glasner, cả ở Premier League lẫn Bundesliga. Glasner chính là HLV “hot” nhất làng bóng đá châu Âu lúc này.