Dự đoán tỉ số Chelsea - MU: Đại chiến nhiều ân oán, "Quỷ đỏ" vượt ải Stamford Bridge (Ngoại hạng Anh)

Tổng quan trước trận

MU đang khủng hoảng trầm trọng và họ sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Chelsea vào cuối tuần này (19h30, 31/10). Thầy trò HLV Michael Carrick đã trải qua 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và hai lần ra sân gần nhất là những trận thua mất mặt. Họ để thua 1-4 trên sân của Como tại Champions League và thất bại 0-3 trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

MU đang gặp khủng hoảng lại phải đối đầu với Chelsea khát khao chiến thắng

Trong khi đó, Chelsea đang trải qua 2 trận thua liên tiếp. Cuối tuần trước, họ bị Tottenham đánh bại với tỉ số 0-2 trong khi mới bị Liverpool vượt qua chấm luân lưu tại League Cup hồi giữa tuần. Trước đó, họ có 2 chiến thắng ấn tượng trước Bournemouth và Everton.

Cuộc đối đầu này rõ ràng là cơ hội để cả hai tìm đà trở lại đúng lúc. MU đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm/8 vòng, trong khi Chelsea chưa thể hài lòng với vị trí thứ 5 với 13 điểm. Nên nhớ rằng, họ cũng chỉ cách vị trí thứ 12 đúng 3 điểm, bằng đúng 1 trận thắng. Đó là lý do tiếp theo để hai đội sẽ chơi kịch chiến trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu

Theo thống kê, hai đội bóng này đã đối đầu tới 199 lần trong quá khứ. Man United là đội giành nhiều chiến thắng hơn với 85 lần trong khi con số này của Chelsea là 57. Hai đội cũng hòa nhau 57 lần trong lịch sử. Một điểm khá thú vị là hai đội hòa nhau tới 27 lần tại Ngoại hạng Anh và trở thành cặp đấu có số lần bất phân thắng bại nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là Chelsea toàn thua trước MU trong hai lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Trên sân nhà, “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-1, còn trên sân khách, Cunha là người ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Phong độ gần đây

Ngôi sao đáng chú ý

Chelsea

Cole Palmer: Không giống nhiều người tưởng tượng, HLV Xabi Alonso đã nhanh chóng tìm được cách sử dụng tiền vệ người Anh. 5 bàn và 5 kiến tạo sau 10 trận tính trên mọi đấu trường cho thấy tầm quan trọng của Palmer trong đội hình của Chelsea thời điểm hiện tại.

Palmer và Rogers là hai cái tên đặc biệt đáng chú ý bên phía Chelsea

Morgan Rogers: Tiền vệ người Anh nhanh chóng hòa nhập với CLB mới. Thậm chí tân binh đắt giá của Chelsea còn có phong độ tốt hơn so với thời ở Aston Villa. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Rogers đã có 4 bàn và 1 kiến tạo. Tiền vệ này đang cho thấy sự hiệu quả khi được xếp chơi 2 tiền vệ công với Palmer.

Pedro Neto: Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Khả năng bứt tốc và ngoặt bóng ở tốc độ cao của Neto đang làm khổ nhiều hàng phòng ngự tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ này cũng đã cải thiện khả năng dứt điểm khi có được 3 bàn sau 8 trận đầu tiên. Đây sẽ là một trong những bài toán khó giải của MU trong trận đấu này.

MU

Bruno Fernandes: Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang trở thành dấu hỏi lớn trong đội hình của MU. Sau khi công khai chỉ trích Carrick, Fernandes đã bị đẩy lên ghế dự bị ở vòng trước nhưng “Quỷ đỏ” lại thi đấu không tốt. Theo một số nguồn tin, Fernandes và Carrick đã làm hòa và tiền vệ này có thể ra sân trong trận đấu với Chelsea. Dẫu sao, Bruno Fernandes vẫn là cầu thủ có chỉ số tấn công tốt nhất của MU trong vài mùa vừa qua.

Bruno Fernandes vẫn là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía MU

Bryan Mbeumo: Tiền đạo người Cameroon đang trở thành kép chính trên hàng công của MU do Sesko chấn thương còn Cunha không có phong độ tốt. Mbeumo có thể hình tốt, bứt tốc khá và khả năng dứt điểm đa dạng. Cầu thủ này cũng rất tự tin trong những pha xử lý bóng độc lập.

Matheus Cunha: Tiền đạo người Brazil đang có phong độ không tốt trong mùa giải này. Tuy nhiên, Cunha vẫn cho thấy đẳng cấp trong những pha giữ bóng. Khả năng di chuyển rộng giúp tiền đạo này thường xuyên bị hậu vệ đối thủ bỏ quên và đó là cơ hội để số 10 của MU tìm được bàn thắng.

Tình hình lực lượng

Chelsea sẽ không có được sự phục vụ của ít nhất là 3 cầu thủ thường xuyên đá chính. Thủ thành Martinez mới bị vỡ quai hàm và chưa hẹn ngày trở lại. Đội trưởng Reece James phải tới tháng 1 năm sau mới thi đấu được sau khi phẫu thuật đầu gối. Trong khi đó Joao Pedro gặp vấn đề về gân kheo nên sẽ ngồi ngoài. Hậu vệ cánh trái Chavarria không rõ dính chấn thương gì nhưng khả năng vào sân là bằng 0.

Trong khi đó, MU chắc chắn không có được sự phục vụ của Ugarte do chấn thương đầu gối. Hai hậu vệ trái là Dorgu và Luke Shaw cũng chưa hẹn ngày trở lại. Phương án dự phòng Mazraoui cũng đang gặp vấn đề ở lưng. Tin vui là Rashford và Mainoo đã bắt đầu tập luyện trở lại.

Phân tích điểm mạnh điểm yếu

Dự đoán tỉ số: Chelsea 2-2 MU

Đội hình dự kiến

Chelsea: Mike Penders (GK), Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Pedro Neto, Moises Caicedo, Jordan Henderson, Jorrel Hato, Cole Palmer, Geovany Quenda, Morgan Rogers.

MU: Senne Lammens (GK), Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Andrey Santos, Carlos Baleba, Amad Diallo, Youri Tielemans, Mason Mount, Bryan Mbeumo.