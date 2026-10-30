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MU khủng hoảng không chỉ vì Carrick, ai mới là "thủ phạm"?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2026-27

Tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe trở thành đồng sở hữu MU vào năm 2024. Tuy nhiên, vấn đề mà tỷ phú người Anh chỉ ra ngay khi tiếp quản đội chủ sân Old Trafford giờ đây lại xuất phát từ chính ông.

   

Ratcliffe đang trở thành nguyên nhân khiến MU sa sút

Nghe có vẻ cường điệu, nhưng thành tích thi đấu của MU dưới thời INEOS còn tệ hơn giai đoạn nhà Glazer nắm quyền quyết định các vấn đề chuyên môn. Việc MU bất ngờ cán đích ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh không thể xóa nhòa những thất bại trong mùa giải 2025/26 cũng như chuỗi kết quả đáng thất vọng hiện tại, khi ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” một lần nữa phải cân nhắc sa thải HLV.

MU dưới thời tỷ phú&nbsp;Ratcliffe lại&nbsp;rơi vào tình trạng hỗn loạn quen thuộc

MU dưới thời tỷ phú Ratcliffe lại rơi vào tình trạng hỗn loạn quen thuộc

Bởi vậy, phát ngôn của Ratcliffe vào năm 2024 giờ đây càng trở nên chua chát, theo cách tồi tệ nhất đối với người đứng đầu INEOS. Trong những tháng đầu tiên tiếp quản MU, INEOS nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, bởi nhiều CĐV sẵn sàng chào đón bất kỳ ai, miễn là không phải nhà Glazer. Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu ấy giờ đã phai nhạt.

Bên cạnh đó, hàng loạt thay đổi đáng chú ý ở thượng tầng cho thấy INEOS quyết tâm giải quyết vấn đề cốt lõi của CLB: thiếu những nhân sự am hiểu bóng đá. Giám đốc điều hành Omar Berrada, Dan Ashworth (cựu Giám đốc thể thao), Jason Wilcox (Giám đốc bóng đá) và Christopher Vivell (Giám đốc tuyển dụng) đều được đánh giá cao. Đó cũng là lý do INEOS đặc biệt coi trọng việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Ratcliffe từng xác định cơ cấu tổ chức phía trên HLV là nguyên nhân chính khiến MU liên tục thay đổi nhân sự ở cả đội ngũ cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Ông phát biểu vào thời điểm đó: “Nếu nhìn lại 11 năm kể từ khi David Gill và Sir Alex Ferguson rời cương vị, MU đã trải qua hàng loạt HLV, trong đó có những người rất giỏi. Nhưng không ai thành công. Và bạn không thể đổ lỗi cho tất cả các HLV. Điều duy nhất có thể kết luận là môi trường làm việc của họ đã không vận hành hiệu quả”.

Michael Carrick đang đứng trước nguy cơ mất ghế

Michael Carrick đang đứng trước nguy cơ mất ghế

Đúng như vậy, môi trường hoạt động tại MU nhanh chóng được thay đổi sau khi INEOS xuất hiện. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ các HLV dưới thời tập đoàn này thậm chí còn không trụ lại lâu bằng những người tiền nhiệm dưới thời nhà Glazer.

INEOS liên tục quảng bá bản thân như một tập đoàn sở hữu năng lực quản lý hàng đầu. Tuy nhiên, sau 2 năm nắm quyền, họ dường như đã làm được điều không tưởng. Những quyết định của nhà Glazer giờ đây lại có vẻ hợp lý hơn khi đặt lên bàn cân so sánh, và thật khó để phản bác điều đó nếu nhìn vào kết quả thực tế.

Dù vậy, Ratcliffe vẫn không chịu thay đổi môi trường làm việc của các HLV, bất chấp việc chính ông từng khẳng định những người tiền nhiệm thất bại vì nguyên nhân này. Tính cả Darren Fletcher, MU đã sử dụng 5 người trên băng ghế chỉ đạo trong 2 năm INEOS nắm quyền. Thế nhưng, cả Berrada lẫn Wilcox đều chưa phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện tại.

MU khủng hoảng không chỉ vì Carrick, ai mới là "thủ phạm"? - 3

INEOS đã tạo ra một môi trường còn tồi tệ hơn thời nhà Glazer. Và theo chính lời thừa nhận của Ratcliffe, đây mới là vấn đề khiến các HLV thất bại tại MU. Giờ đây, khi những nhân sự do chính ông bổ nhiệm đang khiến tình hình trở nên tệ hơn, Ratcliffe vẫn sẵn sàng đặt niềm tin vào phán đoán của họ và để Michael Carrick trở thành người phải ra đi. Carrick chỉ là một phần của vấn đề. Ratcliffe, hơn bất kỳ ai khác, đáng lẽ phải hiểu rõ điều đó.

Cựu đội trưởng MU Gary Neville đưa ra đánh giá gay gắt về những khó khăn mới nhất của MU. Huyền thoại người Anh nói: “Các ông chủ cũng sẽ phải hứng chịu chỉ trích, bởi họ đã điều hành CLB một cách tệ hại. Bộ phận phụ trách chuyên môn thể thao đã đưa ra một số quyết định gây sốc. Họ đáng phải nhận những gì sắp tới”.

Neville sau đó mô tả tình cảnh của Carrick và tập đoàn INEOS là “Ngày Chuột Chũi”, hàm ý MU tiếp tục lặp lại những sai lầm và rơi vào vòng luẩn quẩn quen thuộc.

Sa sút báo động

Những thống kê của MU dưới thời Carrick mùa này đang cho thấy sự tương phản đáng kể so với chiến dịch trước đó tại Old Trafford. Carrick từng giúp MU giành tới 12 chiến thắng sau 17 trận tại Premier League mùa trước, đạt tỷ lệ thắng khoảng 70,6%. “Quỷ đỏ” chỉ để thua 2 trận và hòa 3 lần trong quãng thời gian đó, giúp chiến lược gia người Anh được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

MU kết thúc Premier League mùa trước ở vị trí thứ ba, nhưng hiện tại đã rơi xuống thứ 16 trên bảng xếp hạng. Sau 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, “Quỷ đỏ” chỉ giành được 1 chiến thắng.

MU đã nhận 3 thất bại và có 4 trận hòa tại Premier League, trong bối cảnh triều đại của Carrick ở Old Trafford bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn ngay trong những tháng đầu mùa giải mới.

Chương trình Match of the Day của BBC đã đưa ra đồ họa so sánh những thống kê quan trọng của MU tại Premier League mùa 2025/26 dưới thời Carrick với màn trình diễn của đội chủ sân Old Trafford ở mùa giải hiện tại.

MU khủng hoảng không chỉ vì Carrick, ai mới là "thủ phạm"? - 4

Sau 8 trận tại Premier League mùa này, MU có những chỉ số tốt hơn về bàn thắng kỳ vọng (xG), số cú sút và tỷ lệ kiểm soát bóng so với giai đoạn 17 trận dưới thời Carrick ở mùa trước. Tuy nhiên, Ashley Williams cũng chỉ ra rằng những con số đôi khi không phản ánh chính xác thực tế, sau màn trình diễn thảm họa của MU trước Bournemouth hôm 25/10.

Ashley Williams nhận xét: “Đôi khi, những con số có thể đánh lừa chúng ta đôi chút, tôi nghĩ vậy. Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay (trước Bournemouth) không cho thấy bất kỳ dấu hiệu tích cực nào so với những gì MU của Carrick thể hiện ở mùa giải trước. Họ dường như chẳng làm được điều gì thực sự tốt”.

8

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Trước 19:30 ngày 31/10
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MU được khuyên sa thải Carrick, bổ nhiệm HLV "hay nhất Premier League"
MU được khuyên sa thải Carrick, bổ nhiệm HLV "hay nhất Premier League"

Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher cho rằng MU nên sa thải HLV Michael Carrick và bổ nhiệm HLV Unai Emery, thuyền trưởng Aston Villa.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-khung-hoang-khong-chi-vi-carrick-ai-moi-...

-29/10/2026 23:54 PM (GMT+7)
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