Điểm yếu chí mạng của MU là tiền vệ trung tâm, Carrick cực nhớ Casemiro

Tiền vệ trung tâm đang là điểm yếu của MU

Man United đang có khởi đầu không tốt trong mùa giải này và HLV Michael Carrick đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Thật khó tin là vẫn với đoàn quân ấy, ông thầy người Anh từng khiến Ngoại hạng Anh phải trầm trồ thán phục và kết thúc ở vị trí thứ ba chung cuộc. Tất cả đều chung một câu hỏi là điều gì đã xảy ra với “Quỷ đỏ”.

Rất buồn là cặp tiền vệ trung tâm mới tinh của MU đang là điểm yếu chí mạng

Rất nhiều người đã đưa ra góc nhìn của mình nhưng ít người chỉ ra được bản chất của vấn đề. Khi đội bóng thua, nhìn đâu cũng thấy tệ nên khó nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi bóc tách và mổ băng, vấn đề nghiêm trọng nhất trong lối chơi của MU lúc này là tiền vệ trung tâm quá tệ!

Nghe qua khá là vô lý khi đội bóng đã tập trung toàn bộ tài chính trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để đem về ba tiền vệ trung tâm là Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans. Thế nhưng trớ trêu thay, cả ba cầu thủ này đều không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Hãy cùng đào sâu để thấy rõ hơn vấn đề.

Không ai thay nổi Casemiro

Về cơ bản, hàng thủ của MU không thay đổi với bộ tứ hậu vệ Dalot – Maguire – Lisandro – Shaw. Một vài vị trí có thể bị thay thế do chấn thương nhưng đa phần Carrick đều xuất phát đội hình với 4 hậu vệ. Mùa trước cũng như vậy nhưng sự khác biệt nằm ở cái tên Casemiro.

Những con số nói lên tầm quan trọng của Casemiro trong sơ đồ chiến thuật của Carrick

Tiền vệ người Brazil đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành sơ đồ 4-2-3-1 của ông thầy người Anh. Casemiro đá thấp nhất ở hàng tiền vệ của MU, thường xuyên lùi về ngang hàng với hai trung vệ, vừa để làm bóng và vừa để phòng thủ trong trường hợp bị phản công. Bruno Fernandes có thể thoải mái ghi bàn kiến tạo là bởi có hai cầu thủ giữ nhịp ở đằng sau.

Vị trí này ở đội hình MU hiện tại không có ai đảm nhận. Ví dụ như tình huống diễn ra ở phút 28 trong trận đấu với Bournemouth, MU mất bóng trên phần sân đối phương và các cầu thủ đội khách tràn ngay lên cùng thời điểm bóng được phất dài lên. MU chơi với hàng thủ 4 người và đối thủ cũng có 4 người. Quân số bằng nhau khiến cho hậu vệ của MU rất khó xử lý, hệ quả là Maguire đánh đầu ngược lại và mất bóng.

Cự ly giữa hai tiền vệ trung tâm của MU và hàng hậu vệ quá xa nhau...

Hệ quả là MU mất đi một tình huống có thể chuyển đối trạng thái và Bournemouth có cơ hội tấn công

Trung vệ người Anh rõ ràng có thói quen trả ngược bóng lại cho Casemiro (hoặc Mainoo) để tạo ra tình huống lên bóng mới. Trong khi đó, Andrey Santos và Carlos Baleba ở cách quá xa so với hàng phòng ngự. Cả hai tiền vệ trung tâm đều dâng cao thì chẳng khác nào “tự sát” khi chơi ở Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Hay như tình huống để thủng lưới đầu tiên trong trận đấu với Como, hai tiền vệ trung tâm của MU có mặt ở trước vòng cấm từ rất sớm nhưng không quản lý được không gian chơi bóng của mình. Hệ quả là Maguire phải một mình đối mặt với Nico Paz và tiền vệ người Argentina dễ dàng lắc người và tạo nên siêu phẩm.

Khả năng phòng thủ zone 14 (khu vực ngay trước vòng cấm) của MU đang gặp vấn đề do tiền vệ trung tâm chơi không tốt

Những pha bóng ấy cho thấy tầm quan trọng của Casemiro trong đội hình của MU lớn đến nhường nào. Tiền vệ kỳ cựu người Brazil không nhanh, thậm chí là chạy chậm hơn với đa phần tiền vệ còn lại đang chơi ở Ngoại hạng Anh nhưng quan trọng là khả năng đọc tình huống, giữ vị trí. Khi cần là có mặt, đó là khẩu quyết ai cũng nằm lòng nhưng để thực hiện điều đó không phải là dễ.

Chính Steven Gerrard, cựu tiền vệ trung tâm xuất sắc của bóng đá Anh đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề này. “Tôi không hiểu ban lãnh đạo Man United nghĩ gì nữa. Họ bỏ ra 50 triệu bảng để mua về một cầu thủ có chất lượng bình thường để vá vào lỗ hổng ở tuyến giữa. Man United là đội bóng lớn và họ cần những cầu thủ chất lượng hơn”.

Mùa hè vừa qua, MU không thiếu lựa chọn cho vị trí này như Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Elliott Anderson hay thậm chí là Mateus Fernandes. Tuy nhiên, những cái tên đó họ đều chê đắt và quyết định bỏ ra số tiền nhỏ bằng một nửa để chiêu mộ Andrey Santos.

Tiền vệ người Brazil không hẳn là tệ nhưng cầu thủ này cần thời gian để lớn. Tuy nhiên, Man United lại không chờ được. Tân binh đắt giá nhất, Carlos Baleba cũng chẳng phải là cái tên phù hợp để thay thế Casemiro. Cầu thủ người Cameroon cũng có xu hướng lao về phía trước hơn là cầm nhịp để giữ bóng.

Khả năng cầm nhịp của MU lộ ngay vấn đề khi Mainoo chấn thương. Mùa trước, họ có tới 2 cầu thủ có khả năng cầm nhịp ở giữa sân. Còn mùa này, Carrick tìm mãi vẫn chưa thấy ai đủ khả năng làm được. Đó chính là hệ quả của việc tiếc tiền đầu tư và đây chẳng phải lần đầu tiên ban lãnh đạo MU hành xử kiểu đó.

Carrick thật đáng thương

Họ từng có cơ hội chiêu mộ Gareth Bale nhưng chê 100 triệu bảng quá đắt, tương tự như vậy tới Harry Kane, Declan Rice và gần nhất là Sandro Tonali. Vấn đề còn nằm ở chỗ những cái tên họ để vuột mất đa phần đều chơi cực kỳ hay trong màu áo mới. Còn những người “Quỷ đỏ” đem về đều gây thất vọng.

Carrick làm được gì đây khi được trao vào tay những cầu thủ không phù hợp với lối chơi

Ngẫm đi ngẫm lại, Carrick quả thật là đáng thương trong tình huống này. Ban lãnh đạo MU biết trước việc Casemiro rời đi cả mấy tháng trước khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu. Ông thầy người Anh thừa hiểu tầm quan trọng của người thay thế nhưng lại được trao vào tay những cầu thủ không phù hợp.

Đá hai tiền vệ trung tâm nhưng lại không cầm được bóng, mọi kế hoạch mà Carrick đề ra đều phá sản. Đau đớn hơn là chẳng cầu thủ nào trong tay ông thầy người Anh chơi được tiền vệ trung tâm một mình. Tình hình chỉ khả quan hơn khi Mainoo trở lại nhưng lúc ấy Carrick còn tại vị hay không là điều khó nói.

5 trận đấu tiếp theo của Man United được đánh giá là siêu khó. Cuối tuần này, họ phải làm khách của Chelsea rồi giữa tuần sau tiếp đón AS Roma trên sân nhà. Ba đối thủ tiếp theo là Aston Villa (sân nhà), Liverpool (sân khách) và Sporting Lisbon (sân khách). Đối thủ đã nhìn thấy rõ điểm yếu của MU. Họ cứ tấn công mạnh vào khu vực trung lộ là không tiền vệ trung tâm thì trung vệ sẽ mắc sai lầm. Bởi vậy, Carrick khó lòng xoay chuyển tình thế.