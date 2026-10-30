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MU đưa Calvert-Lewin vào tầm ngắm, thay thế Sesko

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United

MU được cho là đang cân nhắc thực hiện một động thái gây bất ngờ nhằm chiêu mộ tiền đạo Dominic Calvert-Lewin.

   

MU quan tâm Calvert-Lewin

MU đang gặp nhiều khó khăn và thiếu hụt nhân sự trên hàng công sau khi Benjamin Sesko dính chấn thương. Chân sút người Slovenia được xác định phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 1/2027 vì vấn đề dai dẳng ở vùng xương ống chân.

Chấn thương của Sesko khiến MU hiện chỉ còn Matheus Cunha và Bryan Mbeumo là những lựa chọn chất lượng ở vị trí tiền đạo cắm.

Theo The Athletic, nửa đỏ thành Manchester đang cân nhắc chiêu mộ Calvert-Lewin nhằm khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo người Slovenia để lại.

Calvert-Lewin lọt tầm ngắm của MU

Calvert-Lewin lọt tầm ngắm của MU

Calvert-Lewin đã gây ấn tượng kể từ khi gia nhập Leeds theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2025, sau khi chia tay Everton. Mùa giải trước, tiền đạo này ghi 14 bàn sau 35 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh cho đội bóng vùng Yorkshire.

Chân sút người Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong mùa giải năm nay với 4 bàn thắng sau 8 lần ra sân. Bộ phận tuyển dụng của MU đang tìm hiểu khả năng biến thương vụ này thành hiện thực.

Sự quan tâm của MU dành cho Calvert-Lewin không phải điều mới mẻ. Trước đây tờ The Sun tiết lộ tiền đạo này nằm trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford từ năm 2019.

Leeds quyết tâm giữ Cavert-Lewin

Trong khi đó, Leeds được cho là đang có thái độ khá cứng rắn trong việc giữ chân Calvert-Lewin, nhất là sau những đóng góp nổi bật của anh tại Elland Road. Khả năng thương vụ chuyển nhượng xảy ra vào thời điểm này được đánh giá là không cao, khi Leeds muốn đề nghị tiền đạo người Anh ký hợp đồng mới.

Calvert-Lewin đã kịp để lại dấu ấn trước MU ở mùa giải năm nay khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 giữa hai đội hồi đầu tháng 10.

MU đưa Calvert-Lewin vào tầm ngắm, thay thế Sesko - 2

Hiện tại, chân sút 29 tuổi vẫn còn hợp đồng với Leeds đến mùa hè năm 2028, sau khi ký giao kèo có thời hạn 3 năm. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Leeds thậm chí đã giúp Calvert-Lewin được triệu tập trở lại đội tuyển Anh. Anh góp mặt trong danh sách triệu tập gần nhất để chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League, đồng thời ra sân ở những cuộc đối đầu với Tây Ban Nha và CH Séc.

Trong khi đó, MU đang rất cần một cú hích để cải thiện tình hình sau khởi đầu mùa giải vô cùng đáng thất vọng. "Quỷ đỏ" hiện ngụp lặn ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, khi chỉ giành được một chiến thắng sau 8 vòng đấu.

HLV Michael Carrick đang chịu áp lực lớn, nhưng dự kiến vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt MU trong chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge của Chelsea vào 19h30, 31/10.

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Chelsea - Man Utd 22.10

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-dua-calvert-lewin-vao-tam-ngam-thay-the-...

-30/10/2026 11:43 AM (GMT+7)
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