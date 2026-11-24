Ánh Viên (áo xanh) xuất phát nội dung 100m ngửa nữ, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ở CLB Phú Thọ, TP HCM tối 24/11. Ảnh: Đức Đồng

Ở chung kết 100m ngửa nữ, Ánh Viên tranh tài cùng 7 VĐV trẻ. Sau 50 m đầu tiên, kình ngư của đoàn Quân đội dẫn đầu, hơn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 0,18 giây. Cô sau đó tăng tốc để cán thành bể đầu tiên sau 1 phút 02 giây 75. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên xô đổ kỷ lục cũ chính mình thiết lập ở Đại hội năm 2018 (1 phút 03 giây 71).

Ánh Viên khép lại ngày thi đấu thành công rực rỡ khi thi đấu nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Cô cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền và Trần Hưng Nguyên không có đối thủ khi về nhất với thời gian 3 phút 58 giây 95, giành HC vàng cho đoàn Quân đội. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên và đồng đội phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội. Cột mốc cũ là 4 phút 02 giây 13.

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Niềm vui của Ánh Viên sau khi về đích và nhận HC vàng nội dung 100m bơi ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ở CLB Phú Thọ, TP HCM tối 24/11. Ảnh: Đức Đồng

Dù mới trở lại thi đấu sau 4 năm giải nghệ, "Tiểu tiên cá" vẫn duy trì được phong độ cao. Cô xem việc trở lại thi đấu để truyền cảm hứng cho các tay đua trẻ. Vì vậy, khi không chịu áp lực nào, cô thoải mái tung hết khả năng để đánh bại các đàn em. Sau khi về đích và phá kỷ lục, kình ngư 30 tuổi không ăn mừng quá cuồng nhiệt mà chỉ nở nụ cười tươi.

"Tôi hy vọng thông qua những giải đấu lớn như thế này, các anh chị nhiều kinh nghiệm sẽ truyền lửa cho các bạn nhỏ. Từ đó để bơi lội Việt Nam gặt hái nhiều thành tích quốc tế, trở thành một cường quốc ở Đông Nam Á", Ánh Viên nói.

Đây là HC vàng cá nhân đầu tiên của Ánh Viên ở kỳ Đại hội lần này. Trước đó, trong ngày thi đấu thứ nhất, cô giành HC bạc nội dung 200m hỗn hợp. Đến ngày thi đấu thứ hai, VĐV quê Cần Thơ giành HC vàng nội dung đồng đội tiếp sức 4x200m tự do nữ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27/11 tại hồ bơi CLB Phú Thọ, TP HCM. Môn bơi có 133 VĐV thuộc 16 đơn vị tranh tài ở 41 nội dung.