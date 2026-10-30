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Carrick chốt tương lai băng đội trưởng của Fernandes tại MU

Sự kiện: Manchester United Bruno Fernandes Premier League 2026-27

HLV Michael Carrick xác nhận Bruno Fernandes vẫn hoàn toàn cam kết cống hiến cho MU và sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng. Quyết định này được đưa ra sau cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai người tại sân tập Carrington của MU hôm 27/10 nhằm giải quyết những bất đồng.

   

Fernandes tiếp tục giữ băng đội trưởng MU

Fernandes vẫn được trao băng đội trưởng MU bất chấp tuần đầy sóng gió vừa qua. Hôm 29/10, Carrick xác nhận quyết định này sau cuộc nói chuyện nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai người tại sân tập Carrington.

Carrick đã có cuộc trao đổi với Fernandes tại sân tập Carrington hôm 27/10

Carrick đã có cuộc trao đổi với Fernandes tại sân tập Carrington hôm 27/10

Tương lai của Fernandes trên cương vị thủ lĩnh MU trở nên không chắc chắn sau khi anh công khai đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick trong thất bại 1-4 của “Quỷ đỏ” trên sân Como tại Champions League hôm 21/10. Sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà hôm 25/10. Carrick mô tả đây đơn thuần là quyết định chuyên môn.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh nhanh chóng bác bỏ những đồn đoán về nguy cơ xuất hiện rạn nứt lâu dài trong nội bộ đội bóng. Nhà cầm quân 45 tuổi khẳng định Fernandes vẫn là nhân tố quan trọng của đội hình MU trong chặng đường phía trước, khi “Quỷ đỏ” tìm cách cải thiện phong độ.

Carrick bảo vệ Fernandes

Trước chuyến làm khách của MU trên sân Chelsea vào cuối tuần này, Carrick công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Fernandes. Ông nhấn mạnh những bất đồng gần đây về chiến thuật không ảnh hưởng đến cam kết gắn bó lâu dài của tiền vệ người Bồ Đào Nha với đội chủ sân Old Trafford.

Carrick nói với các phóng viên: “Bruno hoàn toàn tận tâm với CLB này và giữa chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi đang hướng về phía trước. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của tập thể này. Bruno luôn như vậy và sẽ tiếp tục như vậy. Chúng tôi phải cùng nhau tạo ra sự khác biệt, đưa mọi thứ tiến triển theo hướng đúng đắn”.

Không thay đổi vai trò thủ lĩnh

Fernandes là nhân tố chủ chốt của MU, với 4 bàn thắng sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải. Bất chấp những thất bại nặng nề gần đây, khả năng thể hiện vai trò thủ lĩnh và chỉ đạo đồng đội trên sân của tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn được ban huấn luyện MU đánh giá cao.

Carrick nhắc lại rằng việc Fernandes phải ngồi dự bị trước Bournemouth chỉ là quyết định mang tính tạm thời, chứ không đồng nghĩa với sự thay đổi lâu dài trong thứ bậc thủ lĩnh của đội chủ sân Old Trafford.

Fernandes sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng MU

Fernandes sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng MU

Khi được hỏi liệu Fernandes có tiếp tục đeo băng đội trưởng hay không, Carrick trả lời: “Không có quyết định nào cần phải đưa ra về vấn đề đó. Cậu ấy là đội trưởng của CLB chúng tôi. Mỗi người có tính cách, đặc điểm và cách lãnh đạo khác nhau.

Cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào những gì diễn ra trên sân bóng và việc bạn có giành chiến thắng hay không. Cậu ấy hoàn toàn cam kết gắn bó với CLB và nỗ lực cải thiện tình hình. Với tôi, không có gì thay đổi. Bruno đã dẫn dắt đội bóng rất tốt trong nhiều trận đấu suốt nhiều năm qua và sẽ tiếp tục làm điều đó”.

Áp lực đè nặng lên vai Carrick

Vai trò đội trưởng của Fernandes không phải chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong buổi họp báo của Carrick hôm 29/10. Tương lai của chính nhà cầm quân 45 tuổi cũng đang bị đặt dấu hỏi, khi MU chỉ giành được 1 chiến thắng trong 8 vòng đấu đầu tiên tại Premier League.

Nếu thất bại trước Chelsea, đồng thời 2 trận đấu khác có kết quả bất lợi cho “Quỷ đỏ”, MU có thể rơi xuống nhóm xuống hạng. Bất chấp những đồn đoán ngày càng gia tăng, Carrick khẳng định ông không cần ban lãnh đạo MU đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về vị trí của mình.

Cựu tiền vệ ĐT Anh tuyên bố: “Tôi không cần bất kỳ ai bảo đảm điều gì cho mình. Tôi hoàn toàn hiểu vị thế của mình, hiểu công việc, trách nhiệm cũng như những gì đi kèm với vai trò này. Tôi thực sự không cần bất kỳ sự bảo đảm nào từ bất cứ ai về vấn đề đó.

Tôi không chú ý đến những lời chỉ trích đó. Tôi chỉ quan tâm đến những điều mình cần quan tâm. Tôi không chủ động tìm kiếm chúng, bởi điều đó chẳng giúp ích gì. Tôi đã nói trước đây rằng tôi quan tâm đến suy nghĩ của người hâm mộ”.

8

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/carrick-chot-tuong-lai-bang-doi-truong-cua-...

-30/10/2026 01:24 AM (GMT+7)
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