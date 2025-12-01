Man City giành Elliot Anderson với MU, cuộc chiến 100 triệu bảng cực nóng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cuộc đua giành tiền vệ Ngoại hạng Anh được định giá 80-100 triệu bảng trở nên "nóng" hơn với sự xuất hiện của Man City.

🔥 Man City giành Elliot Anderson với MU

Elliot Anderson là một trong những cái tên sáng giá nhất thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle vào năm 2024, tiền vệ 23 tuổi nhanh chóng trở thành trụ cột, góp công giúp đội bóng vùng East Midlands giành vé dự Europa League. Phong độ thăng hoa còn giúp anh chiếm suất đá chính trong đội hình ĐT Anh, dù mới ra mắt từ tháng 9 (thi đấu 6 trận tại vòng loại World Cup).

Chính vì vậy, nhiều đội bóng lớn như MU, Liverpool và cả Newcastle - đội bóng cũ của Anderson - đều theo dõi sát sao tiền vệ 23 tuổi. Trong đó, MU xem Anderson là lựa chọn số 1 để tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Dù vậy, cuộc đua này đã trở nên "nóng" hơn với sự xuất hiện của Man City.

Man City sẵn sàng vượt MU để&nbsp;"cuỗm"&nbsp;Elliot Anderson&nbsp;

Man City sẵn sàng vượt MU để "cuỗm" Elliot Anderson 

Theo nguồn tin độc quyền từ Mail Sport, Man City đang chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng dài hạn và Elliot Anderson trở thành cái tên nổi bật trong danh sách mục tiêu tiềm năng.

💷 Cuộc chiến giành sao 100 triệu bảng cực nóng

Ban lãnh đạo CLB, gồm giám đốc bóng đá Hugo Viana và HLV Pep Guardiola, đều đánh giá rất cao Anderson nhờ sự đa năng khi có thể chơi tốt ở vị trí "số 6" lẫn "số 8". Các tuyển trạch viên Man City cũng nhiều lần xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu gần đây của Forest để "xem giò" tiền vệ này.

Mặt khác, Man City cũng nhận thức rõ rằng Liverpool, MU đều quan tâm tới Anderson và sẵn sàng chi đậm để đánh bại những đại kình địch.

Bên cạnh đó, Man City vẫn cân nhắc các phương án khác trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Kế hoạch có thể thay đổi nếu đội trưởng Bernardo Silva ra đi hoặc Rodri không tìm lại phong độ sau ca phẫu thuật dây chằng chéo. 

⚔️ Nottingham Forest chờ thu lời, MU chuẩn bị sẵn "phương án B"

Về phía Nottingham Forest, đội bóng này không có ý định bán cầu thủ trụ cột trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Dù vậy, một thương vụ "bom tấn" hoàn toàn có thể xảy ra vào mùa hè nếu Nottingham Forest nhận được lời đề nghị khoảng 80-100 triệu bảng. 

Đây sẽ là khoản lợi nhuận khổng lồ nếu biết, đội bóng từng chi 35 triệu bảng để chiêu mộ Anderson từ Newcastle. 

Với MU, nếu không thể thắng trong cuộc đua này, "Quỷ đỏ" sẽ buộc phải chuyển sang những mục tiêu khác. Danh sách phương án dự phòng của Quỷ đỏ gồm Angelo Stiller (Stuttgart), Adam Wharton (Crystal Palace) và Carlos Baleba (Brighton).

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

01/12/2025 14:50 PM (GMT+7)
