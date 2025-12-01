HLV dễ "bay ghế" nhất Ngoại hạng Anh: Slot, Thomas Frank nín thở chờ đợi

Ai là người có tỉ lệ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh?

Sau 13 vòng, Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đã chứng kiến 4 HLV bị sa thải là Vitor Pereira (Wolves), Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou (Nottingham Forest) và Graham Potter (West Ham). Với tình trạng bất ổn của nhiều đội bóng, giới mộ điệu dự đoán tên của vị "thuyền trưởng" thứ 5 bị mất việc sẽ sớm xuất hiện.

Daniel Farke

Câu hỏi được đặt ra là ai đang dẫn đầu trong cuộc đua không mong muốn này? Theo dự đoán của các nhà chuyên môn, Daniel Farke của Leeds United sẽ là người tiếp theo bị sa thải tại Ngoại hạng Anh với mức tỉ lệ 2 ăn 1. Nên nhớ rằng, mức tỉ lệ càng thấp, tỉ lệ xảy ra càng cao.

Thực ra, Daniel Farke dính tin đồn mất việc từ lâu rồi nhưng Leeds United chưa có ý định sa thải ông thầy này. Họ hiểu thực lực của mình chỉ đủ để đua trụ hạng và Farke đang làm không quá tệ. Dù đứng thứ 18 với 11 điểm nhưng Leeds United chỉ kém West Ham, đội xếp liền trên về chỉ số phụ và kém Nottingham Forest, đội xếp thứ 16 cũng chỉ 1 điểm.

Thomas Frank đại chiến Arne Slot

Bởi vậy, nguy cơ bị sa thải của ông thầy này có khi còn thấp hơn so với hai người tiếp theo. Đó là Thomas Frank của Tottenham và Arne Slot của Liverpool. HLV người Đan Mạch mới chỉ tiếp quản "Gà trống" từ đầu mùa giải nhưng giới chuyên môn đánh giá tỉ lệ bị sa thải của ông thầy này là 1 ăn 4.

Thomas Frank và Arne Slot đang là 2/3 HLV có nguy cơ bị sa thải tiếp theo tại Ngoại hạng Anh

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Tottenham luôn hướng tới mục tiêu đạt thành tích tại Ngoại hạng Anh. Postecoglou đem về chức vô địch Europa League nhưng vẫn mất việc cũng chỉ vì "Gà trống" bết bát tại hạng đấu cao nhất của Anh.

Hiện tại, Tottenham đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 13 vòng với chuỗi 4 trận không biết thắng là gì (3 thua, 1 hòa). Nếu như tình trạng này tiếp tục trong 2 vòng đấu tiếp, Thomas Frank nhiều khả năng sẽ "bay ghế" với tính cách ít khi nhịn của chủ tịch Daniel Levy.

Trong khi đó, Arne Slot cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm với tỉ lệ đánh giá của giới chuyên môn là 1 ăn 7. Chiến thắng trước West Ham, đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, chưa thể xóa được nghi ngờ về tương lai của ông thầy người Hà Lan.

Arne Slot cần thêm những chiến thắng thuyết phục hơn và trước những đối thủ mạnh hơn. 5 trận đấu tới của Liverpool có lẽ sẽ quyết định tương lai của vị HLV này. Đầu tiên là thử thách mang tên Sunderland, tân binh thi đấu tốt nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (3h15, 4/12), sau đó là Leeds United (0h30, 7/12).

Tiếp theo, Liverpool sẽ phải làm khách của Inter Milan tại Champions League (3h, 10/12) và sau đó 2 cuộc đối đầu với Brighton (22h, 13/12) và Tottenham (0h30, 21/12). Liệu cuộc đối đầu tại sân Tottenham có phải là cuộc chiến "sinh tử" của Thomas Frank và Arne Slot hay không? Hay cùng chờ xem!