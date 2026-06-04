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ĐT Pháp rối ren ngay trước thềm World Cup: Đau đầu vì phân bổ vé và tiền thưởng

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Pháp

ĐT Pháp đang gặp một vài vấn đề ngay trước thềm World Cup 2026 và họ cần giải quyết ngay lập tức.

   

ĐT Pháp là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Thầy trò HLV Deschamps cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Tuy nhiên, mâu thuẫn sớm xuất hiện ngay từ khi bóng còn chưa lăn.

Đằng sau những nụ cười, các tuyển thủ Pháp đang không hài lòng với LĐBĐ Pháp

Đằng sau những nụ cười, các tuyển thủ Pháp đang không hài lòng với LĐBĐ Pháp

Theo tờ L’Equipe của Pháp, các cầu thủ Pháp không hài lòng với số lượng vé được LĐBĐ Pháp phân bổ. Ngay trong buổi gặp gỡ chủ tịch LĐBĐ Pháp, Philippe Diallo, các tuyển thủ Pháp đã bày tỏ sự không hài lòng về vấn đề này.

Trước đó, LĐBĐ Pháp thông báo rằng toàn bộ các tuyển thủ sẽ nhận 2 vé miễn phí và được quyền mua 6 vé. Các cầu thủ cho rằng con số này là không đủ, bởi họ tin rằng mình nên được cấp nhiều vé hơn do có rất đông bạn bè và người thân sang Mỹ để cổ vũ đội tuyển Pháp.

Vấn đề này trở nên căng thẳng và LĐBĐ Pháp buộc phải nhượng bộ. Các cầu thủ cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Họ đồng ý nhận thỏa thuận đặc biệt với các bên đối tác của LĐBĐ Pháp để được nhận thêm vé. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chưa diễn ra.

Đây chẳng phải là vấn đề duy nhất trong nội bộ ĐT Pháp vào lúc này. Cũng theo L’Equipe, các tuyển thủ Pháp cũng không hài lòng với mức thưởng dự kiến của LĐBĐ Pháp. Chủ tịch Philippe Diallo đã có buổi họp khá căng thẳng với Mbappe cùng các tuyển thủ Pháp về vấn đề này.

Chủ tịch Diallo nêu rõ vấn đề kinh phí di chuyển cũng như ăn ở tại World Cup 2026 đắt đỏ hơn so với 4 năm trước, bởi vậy việc giảm tiền thưởng là điều bắt buộc. Tuy nhiên, các tuyển thủ Pháp không đồng ý với phương án này.

Nguồn tin của L’Equipe tiết lộ sau nhiều giờ thảo luận, phương án cuối cùng đã được đôi bên thống nhất. Theo đó, các cầu thủ Pháp sẽ không nhận được một đồng tiền thưởng nào nếu dừng chân trước bán kết.

Theo chiều ngược lại, nếu ĐT Pháp tiến tới ít nhất là vòng 4 đội mạnh nhất, họ sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên liên quan xác nhận.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 23:51 PM (GMT+7)
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