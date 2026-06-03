Italia có nữ MC nóng bỏng bậc nhất tác nghiệp ở World Cup 2026, fan được an ủi

Italia vắng bóng, Eleanora Incardona vẫn góp mặt tại World Cup

Italia sẽ hiện diện tại World Cup 2026, nhưng không phải thông qua các cầu thủ của mình. Sau khi "Azzurri" tiếp tục gây thất vọng và bỏ lỡ vòng chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp, người mang màu cờ sắc áo Italia đến giải đấu lại là nữ MC xinh đẹp Eleanora Incardona.

Nữ MC Incardona sẽ tác nghiệp tại World Cup 2026

Người đẹp 36 tuổi vừa nhận được lời mời tham gia ê-kíp đưa tin World Cup của DAZN. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Incardona, trong bối cảnh đội tuyển quê hương cô không thể góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hiện tại, Incardona là một trong những gương mặt nổi bật của truyền thông thể thao Italia, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình về Serie A và Serie B.

Chia sẻ niềm vui với 1,4 triệu người theo dõi

Trên trang Instagram cá nhân với hơn 1,4 triệu người theo dõi, Incardona đã chia sẻ tin vui về hành trình đặc biệt sắp tới.

Đi kèm loạt hình ảnh diện váy trắng bên đường biên sân cỏ, nữ MC viết: “Một mùa giải đầy cảm xúc giữa Serie A và Serie B, với những chuyến đi, những sân vận động và rất nhiều câu chuyện đáng nhớ.

Quan trọng hơn cả, đó là một mùa giải được đồng hành cùng những con người đặc biệt: các đồng nghiệp luôn mang đến cho tôi những bài học mới mỗi ngày, những chuyên gia tuyệt vời và những người bạn đồng hành đáng quý.

Xin chúc mừng Monza với tấm vé trở lại Serie A và cảm ơn tất cả những ai đã theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Giờ là lúc nghỉ ngơi ngắn trước khi bắt đầu lại, bởi một mùa hè đáng kinh ngạc đang chờ phía trước, cùng một kỳ World Cup mà chúng ta sẽ trải nghiệm cùng nhau”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một người hâm mộ gọi cô là “tuyệt mỹ”, trong khi người khác ví Incardona như “nữ thần”. Một bình luận khác đơn giản nhận xét: “Mê hoặc đến khó cưỡng”.

Nữ MC Incardona và bạn trai Ricci

Niềm vui của Incardona và nỗi tiếc nuối của bạn trai tuyển thủ

Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ rất bận rộn với Incardona, nhưng cảm xúc trong gia đình cô lại có phần trái ngược. Bạn trai của nữ MC là tiền vệ Samuele Ricci, hiện khoác áo AC Milan, có thể đã được góp mặt tại World Cup nếu Italia giành quyền tham dự.

Ricci, 24 tuổi, công khai mối quan hệ với Incardona từ năm 2024 và đã có 11 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, giấc mơ lần đầu dự World Cup của anh đã tan vỡ sau khi Italia thất bại trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu trong trận play-off hồi tháng 3.

Trong khi Ricci phải ngậm ngùi nhìn World Cup từ xa, Incardona sẽ trở thành một trong những gương mặt đại diện cho truyền thông Italia tại giải đấu được mong chờ nhất hành tinh vào mùa hè năm nay.

Một số hình ảnh khác của nữ MC Incardona: