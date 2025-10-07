Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đội tuyển Thái Lan dính bão chấn thương, hết sạch tiền đạo giỏi khi đá vòng loại Asian Cup 2027

Asian Cup 2027 Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Đội tuyển Thái Lan liên tiếp đón nhận những thông tin không vui liên quan tới tình hình nhân sự. Họ vừa phải chia tay tới 3 cầu thủ trụ cột nữa do bão chấn thương. Hiện tại, có tới 7 lựa chọn quan trọng của HLV Ishii không thể lên tuyển lần này.

Suphanat Mueanta không thể lên tuyển

Suphanat Mueanta không thể lên tuyển

Trong ngày công bố, bản danh sách của HLV Masatada Ishii đã thiếu vắng những cái tên như Suphanat Mueanta, Patrik Gustavsson. Họ dính chấn thương dài ngày, thậm chí có cầu thủ bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu 1 năm (Gustavsson). Đây là 2 lựa chọn hàng đầu của tuyển Thái Lan ở các giải đấu vừa qua. Khi mất đi những lựa chọn trên, sức công phá của Voi chiến sẽ giảm thiểu đi rất nhiều.

Tuy nhiên, tới gần ngày hội quân, thêm nhiều cái tên khác rơi rớt. Sasalak Haiprakhon, Poramet Arjvilai và Supachai Chaided vừa phải rút tên vì những vấn đề liên quan tới thể lực. Đây đều là 3 lựa chọn hàng đầu ở các tuyến của HLV Ishii. Supachai gần như là trung phong chất lượng duy nhất mà ông còn lại.

Trong 3 tiền đạo của Thái Lan ở đợt hội quân này, Teerasak Poeiphimai là người duy nhất đã ghi bàn cho đội tuyển

Trong 3 tiền đạo của Thái Lan ở đợt hội quân này, Teerasak Poeiphimai là người duy nhất đã ghi bàn cho đội tuyển

Nhưng khi mất Gustavsson rồi Supachai, nhà cầm quân này chỉ còn đặt hy vọng vào những gương mặt trung bình như Teerasak Poeiphimai, Channarong Promsrikaew, Anan Yodsangwal. Cả 3 chỉ ghi tổng cộng 4 bàn cho ĐTQG (tất cả đều thuộc về Teerasak), chỉ bằng một nửa thành tích ghi bàn của Gustavsson.

Có thể nói, đội tuyển Thái Lan đang bị khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là ở hàng công khi họ mất đi hơn một nửa lựa chọn vì chấn thương. Trong tay ông Ishii chỉ còn lại vài cái tên tầm trung bình, thậm chí mờ nhạt ở cấp độ Đông Nam Á.

Hai trận sắp tới ở vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ yếu hơn khá nhiều nên chắc chắn họ đặt mục tiêu giành tối đa 6 điểm để duy trì cơ hội đi tiếp. Giống như Việt Nam, Thái Lan cũng đang gặp bất lợi ở cuộc đua giành vị trí dẫn đầu do họ đã thua đối thủ trực tiếp ở lượt đi (thua Turkmenistan 1-3).

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

06/10/2025 16:44 PM (GMT+7)
