Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Argentina triệu tập 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup: Bất ngờ Garnacho sát cánh Messi

HLV Lionel Scaloni đã chính thức công bố danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ của đội tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026.

   

Messi chính thức góp mặt trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của Argentina hướng tới World Cup 2026, giải đấu được kỳ vọng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Argentina được kỳ vọng có kỳ World Cup cuối bùng nổ

Siêu sao thuộc biên chế Inter Miami dẫn đầu tập thể kết hợp giữa bộ khung vô địch World Cup 2022 tại Qatar và nhiều nhân tố mới đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, thông tin gây sốc nhất lại đến từ những cái tên bị gạch tên. Paulo Dybala của AS Roma, người đã có 40 lần khoác áo tuyển Argentina là cái tên đáng chú ý nhất bị loại khỏi danh sách của HLV Scaloni. Bên cạnh anh còn có cựu tiền đạo Atletico Madrid là Angel Correa, hiện khoác áo Tigres UANL, cùng chân sút Valentin Castellanos của West Ham.

Việc loại bỏ Dybala và Correa cho thấy Scaloni đang có sự thay đổi đáng kể về mặt chiến thuật. Ông quyết định trao cơ hội cho Mateo Pellegrino của Parma và Matias Soule của Roma.

Danh sách sơ bộ hiện tại sẽ tiếp tục được rút gọn xuống còn 26 cầu thủ trước ngày 30/5, đồng nghĩa nhiều gương mặt bất ngờ vẫn phải cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé thi đấu ở World Cup 2026. Trường hợp của Garnacho là ví dụ. Việc anh được góp mặt trong danh sách sơ bộ đã là điều may mắn, bởi ngôi sao sinh năm 2004 có phong độ suy giảm nghiêm trọng trong thời gian qua. Lần gần nhất Garnacho chơi cho ĐTQG đã diễn ra vào tháng 9/2024.

Garnacho thi đấu rất đáng thất vọng

HLV Scaloni ưu ái dùng các nhân tố trẻ ở ĐT Argentina. Franco Mastantuono của Real Madrid và Claudio Echeverri thuộc biên chế Girona được người hâm mộ quan tâm.

Danh sách triệu tập sơ bộ của ĐT Argentina

-12/05/2026 00:27 AM (GMT+7)
