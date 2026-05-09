Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
2
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Hải Phòng, Thanh Hoá có thể bị tước quyền tham dự V.League

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hải Phòng FC CLB Thanh Hóa

TPO - CLB bóng đá Hải Phòng và Đông Á Thanh Hoá có thể bị thu hồi giấy phép tham dự V.League 2026/27 nếu không đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

   

Đông Á Thanh Hoá đang trong cuộc đua trụ hạng V.League

Chiều 8/5, Ban Cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải bóng đá VĐQG, V.League 2026/27. Tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF kiêm Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các ban chuyên môn liên quan.

Được biết tại cuộc họp, 12 CLB V.League được cấp phép tham dự mùa giải 2026/27, gồm: Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, CLB Hà Nội, Becamex TPHCM, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Nam Định, PVF-CAND, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, SLNA.

Bốn đội bóng gồm Hai đội Hải Phòng, Đông Á Thanh Hoá và 2 đội Hạng nhất Trường Tươi Đồng Nai, Bắc Ninh được cấp phép có điều kiện. Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết, chậm nhất ngày 22/5, Thanh Hoá và Hải Phòng phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đáp ứng các tiêu chí về tài chính, nhân lực hành chính.

"Hết thời hạn trên, nếu Hải Phòng và Thanh Hoá không đảm bảo yêu cầu, 2 đội sẽ bị tước quyền tham dự V.League mùa giải sau theo quy định"-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng hiện đang xếp thứ 7 với 28 điểm, tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đông Á Thanh Hoá (21 điểm), hơn đội đứng thứ 13 là SHB Đà Nẵng 5 điểm.

Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Hà Nội: Đội khách bất lực, thất bại cay đắng (Hết giờ)

(Vòng 22 V-League) Hà Nội dốc toàn lực tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Dù vậy, đội khách vẫn phải ra về với thất bại tối thiểu.

-09/05/2026 12:21 PM (GMT+7)
