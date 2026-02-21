Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nguyễn Đình Bắc bị đồng đội làm “mất oan” 3 bàn thắng như thế nào?

Sự kiện: Bóng đá Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc sau thành công cùng U23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực trong màu áo CLB CAHN nhưng lại bị mất 3 bàn thắng bởi những tình huống trớ trêu.

Nguyễn Đình Bắc vì sao “mất oan” 3 bàn thắng?

Nguyễn Đình Bắc trong thời gian cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đã thi đấu bùng nổ trong màu áo U22 và U23 Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc ghi 3 bàn thắng tại SEA Games 33, giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Đặc biệt, trong trận chung kết, Nguyễn Đình Bắc chính là người kiếm được một quả phạt đền rồi thực hiện thành công, mở ra cuộc ngược dòng cho U22 Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc rất nỗ lực nhưng không gặp may mắn trong màu áo CLB CAHN những trận gần đây. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Nguyễn Đình Bắc rất nỗ lực nhưng không gặp may mắn trong màu áo CLB CAHN những trận gần đây. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Đến VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc thậm chí còn tỏa sáng hơn nữa. Dù không có được thể trạng tốt nhất nên phải vào sân từ ghế dự bị trong nhiều trận, nhưng Nguyễn Đình Bắc vẫn ghi 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng. Với cá nhân Nguyễn Đình Bắc tại giải đấu này, anh còn đoạt giải thưởng Vua phá lưới cũng như một số giải cá nhân khác.

Ngay sau đó, với CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc đã được HLV Mano Polking tạo điều kiện ra sân khá nhiều và bản thân anh cũng chơi đầy nỗ lực. Khả năng dứt điểm của Nguyễn Đình Bắc vẫn rất sắc bén, mang tính toàn diện cao. Mặc dù vậy, Nguyễn Đình Bắc đã “mất oan” 3 bàn thắng theo những kịch bản khá oái oăm.

Đầu tiên, Nguyễn Đình Bắc “xé lưới” Ninh Bình FC tại vòng 12 V.League. Tuy nhiên, pha lập công này không được trọng tài công nhận. Lý do được đưa ra là trước đó 2 đường chuyền dẫn đến pha dứt điểm của Nguyễn Đình Bắc, Leo Arthur đã rơi vào thế việt vị.

Nguyễn Đình Bắc "mất oan" 3 bàn thắng, trong đó có cả 1 bàn đã được công nhận hợp lệ. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Nguyễn Đình Bắc "mất oan" 3 bàn thắng, trong đó có cả 1 bàn đã được công nhận hợp lệ. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Tiếp theo, tại lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two, Nguyễn Đình Bắc đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB CAHN trước Tampines Rovers. Mặc dù vậy, do CLB CAHN sử dụng 2 cầu thủ không đúng quy định vì đã nhận đủ số thẻ vàng trước đó nên đội bóng này bị hủy kết quả và xử thua 0-3. Chính vì vậy, bàn thắng tưởng chừng hợp lệ của Nguyễn Đình Bắc lại không được tính.

Lần thứ ba, trong trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two gặp lại Tampines Rovers, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục có một tình huống dứt điểm làm tung lưới đối phương. Nhưng bàn thắng tưởng chừng là một siêu phẩm này không được công nhận vì đồng đội China của Nguyễn Đình Bắc đã có pha phạm lỗi trước đó.

Dàn sao U23 Việt Nam trở lại V-League: Đình Bắc cũng không chắc đá chính
Dàn sao U23 Việt Nam trở lại V-League: Đình Bắc cũng không chắc đá chính

Bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp hái quả ngọt ở đấu trường khu vực và châu lục, nhưng khi trở lại V-League, các tuyển thủ U23 vẫn phải bắt đầu lại từ...

Bấm xem >>

Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 12:10 PM (GMT+7)
