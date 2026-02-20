Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đình Bắc ghi 4 bàn giúp đội nhà ngược dòng, bị fan vây kín khi đá "giải làng" ngày Tết

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026 Nguyễn Đình Bắc

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị fan quây kín khi ra sân thi đấu thiện nguyện tại quê nhà Yên Trung (Nghệ An).

Chiều ngày mùng 4 Tết Âm lịch xuân Bính Ngọ (tức ngày 20/2/2026), "Vua phá lưới" giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc đã xỏ giày ra sân chơi trận đấu thiện nguyện giữa một doanh nghiệp và đội bóng quê hương Yên Trung. Trận đấu được tổ chức với mong muốn thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Trung (Nghệ An).

Đình Bắc ra sân thi đấu thiện nguyện trong ngày mồng 4 Tết Âm lịch

Đình Bắc ra sân thi đấu thiện nguyện trong ngày mồng 4 Tết Âm lịch

Cuộc đối đầu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Đội bóng của xã Yên Trung trong trang phục màu đỏ sớm bị dẫn trước với tỉ số 3-1 chỉ sau khoảng hơn 20 phút thi đấu. Tất cả sự tập trung đều dồn về Đình Bắc. Bà con đều hy vọng tuyển thủ quốc gia Việt Nam có thể giúp đội bóng quê hương gỡ hòa, thậm chí là ngược dòng.

Đình Bắc đã không phụ lòng người hâm mộ. Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai, qua đó giúp đội bóng của xã Yên Trung san bằng tỉ số 3-3.

Chưa dừng lại ở đó, Đình Bắc còn lập siêu phẩm đá phạt ở cuối hiệp hai giúp đội nhà nâng tỉ số lên thành 4-3. Vài phút sau, tiền đạo này hoàn thành cú poker (ghi 4 bàn) với pha dứt điểm kỹ thuật sau đường căng ngang của đồng đội. Chung cuộc, đội bóng của xã Yên Trung ngược dòng thành công và thắng với tỉ số 5-4 nhờ sự xuất sắc của Đình Bắc.

Đình Bắc bị bà con vây kín trong giờ nghỉ giải lao

Đình Bắc bị bà con vây kín trong giờ nghỉ giải lao

Sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 2004 khiến cho khán đài cực kỳ náo nhiệt. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, Đình Bắc không được nghỉ ngơi một chút nào khi bà con ùa vào sân để xin chữ ký cũng như chụp ảnh cùng thần tượng. Mặc dù khung cảnh khá hỗn loạn nhưng Đình Bắc vẫn bình tĩnh và đáp lại sự nhiệt tình từ người hâm mộ, đặc biệt là với những em nhỏ.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Đình Bắc cũng đã đóng góp số tiền 60 triệu đồng cho quỹ thiện nguyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Trung, Nghệ An.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 17:24 PM (GMT+7)
