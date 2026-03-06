Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League

V-League 2025/26 đã trôi qua 14/26 vòng đấu. Đây là thời điểm cuộc đua danh hiệu chung cuộc, bao gồm Vua phá lưới bước vào giai đoạn nước rút.

Giống như nhiều mùa khác, Vua phá lưới tiếp tục là cuộc cạnh tranh của các chân sút ngoại.

Hiện tiền đạo Brazil của CLB Công an Hà Nội - Alan đang dẫn đầu với 13 bàn thắng, hơn người xếp sau Tagueu (Hải Phòng) tới 5 pha lập công.

Mùa trước, Alan và Lucao (Hải Phòng) đồng danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng. Còn lúc này, với 13 bàn đã ghi, bỏ xa các đối thủ trong tốp 10 từ 5 đến 9 bàn, Alan nắm cơ hội lớn bảo vệ danh hiệu ở mùa này.

Đáng chú ý, ngoài sự xuất sắc vượt trội của Alan, nhiều ngoại binh khác chia nhau các vị trí kế tiếp như Tagueu (Hải Phòng) - 8 bàn, Silva (Thể Công Viettel) - 7 bàn, Friday (Ninh Bình) - 7 bàn, Olaha (SLNA) - 6 bàn, Artur (Công an Hà Nội) - 6 bàn...

Tiền đạo được xem là số 1 bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại - Nguyễn Tiến Linh chỉ xếp 19/20 chân sút tốt nhất V-League 2025/26, trong khi Vua phá lưới U23 châu Á Nguyễn Đình Bắc vẫn đang tìm bàn thắng đầu tiên tại giải quốc nội

Trong tốp 10 chân sút tốt nhất V-League 2025/26 tính tới lúc này, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình - 6 bàn) là nội binh duy nhất góp mặt. Còn nếu xép trong tốp 20 thì có thêm Nguyễn Tiến Linh (Công an TP.HCM - 3 bàn, xếp hạng 19/20).

Việc chỉ vỏn vẹn 2 đại diện trong tốp 20 chân sút cho thấy sự lép vế của cầu thủ gốc Việt trong mục tiêu ghi bàn tại V-League - giải đấu vốn vẫn ưu tiên tối đa cho các tiền đạo ngoại binh.

Thực tế kể từ khi V-League chuyển sang chuyên nghiệp và mở cửa đón cầu thủ ngoại, hơn 20 năm qua, danh hiệu Vua phá lưới vốn thuộc về ngoại binh. Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương, 17 bàn mùa 2017 ) là cái tên đầu tiên và duy nhất tới lúc này từng giành Vua phá lưới giải.

Ở V-League 2025/26, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi các chân sút nội tỏa sáng nhưng có vẻ như đã không được như kỳ vọng. Trong số này có tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc - người vừa giành Vua phá lưới U23 châu Á 2026 song vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên sau 1/2 hành trình V-League 2025/26.

Đình Bắc xuất sắc ở giải trẻ châu Á song vẫn mờ nhạt trước những ngoại binh chất lượng ở CLB Công an Hà Nội. Nhìn một cách tổng thể và công bằng, sự xuất hiện của quá nhiều chân sút ngoại khiến tiền đạo nội bị thu hẹp đất diễn, lép vế gần như hoàn toàn.

Đây không chỉ là vấn đề của bóng đá Việt Nam mà còn là tình trạng chung của nhiều nền bóng đá vốn đều đang mở cửa chào đón ngoại binh.