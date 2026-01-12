Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Đối đầu với U23 Việt Nam, các ngôi sao của U23 Saudi Arabia đồng loạt mong chờ sự trợ giúp của... Đấng tối cao

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

TPO - Trước trận đấu được mô tả là "rất khó khăn" với U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Saudi Arabia hy vọng họ sẽ được Thiên Chúa phù hộ để giành chiến thắng.

Đối đầu với U23 Việt Nam, các ngôi sao của U23 Saudi Arabia đồng loạt mong chờ sự trợ giúp của... Đấng tối cao - 1

Sau thất bại tai hại trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Đội quân của HLV Luigi Di Biagio buộc phải thắng U23 Việt Nam để giành quyền đi tiếp, tránh thảm họa chủ nhà bị loại sớm.

Trước trận quyết định gặp U23 Việt Nam, cầu thủ chạy cánh Abdulaziz Al-Aliwa khẳng định Chim ưng xanh đang tập trung cao độ và hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách khó khăn phía trước. Anh nói với tờ Asharq Al-Awsat: “Chúng tôi đang nỗ lực tuân thủ các chỉ đạo của HLV và hy vọng, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa (hay Allah, hoặc Đấng tối cao), sẽ có 3 điểm trước U23 Việt Nam và giành quyền vào vòng trong. Mục tiêu của tôi là được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng điều tối quan trọng bây giờ là thắng U23 Việt Nam để có vé đi tiếp".

Trung vệ Mohammed Al-Dossari thì cho biết, bầu không khí của U23 Saudi Arabia rất lý tưởng và công tác chuẩn bị cho trận đấu với U23 Việt Nam cũng đang ở mức tốt nhất. "Trận đấu này có thể Ban huấn luyện thực hiện các điều chỉnh về mặt chiến thuật, với một cách tiếp cận khác. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều bởi chúng tôi đã quen với các chiến thuật đa dạng, tùy theo yêu cầu của từng trận đấu. Tinh thần toàn đội đang lên cao. Với sự phù hộ của Thiên Chúa, hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu".

Thủ môn Hamed Youssef, người đang bắt cho CLB Al-Ittihad nhấn mạnh, các cầu thủ U23 Saudi Arabia nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng cũng như sự khó khăn của trận đấu với U23 Việt Nam, nhưng anh tin tưởng "tối nay Thiên Chúa sẽ đứng về Chim ưng xanh và sẽ đạt được những điều kiện cần thiết để giành quyền đi tiếp".

Với HLV Di Biagio, ông vẫn cho rằng các cầu U23 Saudi Arabia "có tiềm năng rất lớn để chơi tốt hơn những gì đã thể hiện", và trong bối cảnh khó khăn, tất cả phải nêu cao tinh thần đoàn kết, học hỏi từ các sai lầm và cùng nhau chiến thắng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 08:44 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Xem thêm
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN