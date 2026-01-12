Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Kim Sang Sik "bắt bài" U23 Saudi Arabia, quyết cùng U23 Việt Nam giành 3 điểm

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik chỉ ra điểm mạnh đặc biệt của U23 Saudi Arabia, quyết tâm cùng U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm để vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp Vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia sẽ quyết đấu ở lượt trận cuối bảng A vào lúc 23h30 hôm nay (12/1).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 12/1. (Ảnh: AFC)&nbsp;

Trước thềm cuộc đối đầu then chốt, tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng cho biết toàn đội đang thể hiện quyết tâm rất cao. Cầu thủ sinh năm 2003 đánh giá U23 Saudi Arabia là đối thủ mạnh, sở hữu nhiều cá nhân chất lượng, đặc biệt ở mặt trận tấn công. “U23 Saudi Arabia rất mạnh, vì vậy toàn đội sẽ tập trung tối đa và chiến đấu hết mình”, Phi Hoàng chia sẻ.

Theo Phi Hoàng, ban huấn luyện đã có những phân tích kỹ lưỡng về đối thủ. “Hàng công của U23 Saudi Arabia rất khéo, nhanh và giàu kỹ thuật. Qua buổi họp kỹ thuật, HLV Kim Sang Sik đặc biệt nhấn mạnh việc phải phong tỏa hai biên, nơi họ thường tạo ra đột biến”, tiền vệ của U23 Việt Nam cho biết.

Về mặt thể lực, Phi Hoàng mang đến tin vui khi khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng ra sân, sau khi gặp chút vấn đề ở trận thắng U23 Kyrgyzstan: “Tôi đang có trạng thái tốt nhất và sẵn sàng thi đấu. Toàn đội sẽ chơi tập trung và kỷ luật hơn nữa”.

Hướng đến mục tiêu cụ thể, Phi Hoàng khẳng định U23 Việt Nam không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp cùng đấu pháp hợp lý từ HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự quyết số phận và hướng tới tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam mất Phạm Lý Đức 1m82 khi quyết đấu U23 Ả Rập Xê Út?
U23 Việt Nam mất Phạm Lý Đức 1m82 khi quyết đấu U23 Ả Rập Xê Út?

U23 Việt Nam đang gặp thông tin không vui khi trung vệ Phạm Lý Đức có vấn đề nhất định về thể trạng trước lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026.

