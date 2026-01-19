Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh tin U23 Việt Nam sẽ đại thắng trước U23 Trung Quốc

Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân gặp gỡ Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, đưa dự đoán về trận Bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

Vừa qua, trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân đăng tải hình ảnh chụp cùng Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh. Chị chú thích: "Bác "Ngọc Hoàng" nói: U23 Việt Nam sẽ đại thắng U23 Trung Quốc tại trận Bán kết VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào ngày 20/1 tới. Không nói nhiều".

Phía dưới chia sẻ của Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự vui mừng khi thấy Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh xuất hiện với tinh thần và sức khỏe tích cực. Nhiều người gửi lời chúc sức khỏe tới nam nghệ sĩ gạo cội, đồng thời hào hứng trước “lời tiên đoán” của "Ngọc Hoàng" và bày tỏ niềm tin vào một chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận bán kết sắp tới.

Hình ảnh của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh và Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân trong cuộc gặp gỡ mới đây. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, thông tin Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn vào xương gây xôn xao dư luận. Chia sẻ với PV Dân Việt, nam nghệ sĩ cho biết hiện sức khỏe của anh ổn định, không có gì đáng nói.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung mới đây cũng đăng tải hình ảnh chụp cùng đồng nghiệp, cùng lời chia sẻ lạc quan: "Chúng mình cùng cười cho mọi người vui nhé cậu, đã không có Táo quân năm nay, năm sau sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa".

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, anh lớn lên trong gia đình công chức, có hai chị em. Hết lớp 10, anh thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam (1978–1982), trở thành gương mặt tiêu biểu của lớp diễn viên khóa I. Cùng thời với anh là nhiều nghệ sĩ sau này thành danh như Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Quế Hằng.

Năm 1998, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh gây ấn tượng mạnh với vai anh chàng công chức Tháo trong phim hài Tết Ghen. Đến năm 2006, anh giành giải Cánh diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc với vai Gù trong phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông, khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng từ hài đến bi.

Bên cạnh sân khấu và điện ảnh, Quốc Khánh còn ghi dấu với nhiều tiểu phẩm hài trong các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười. Đặc biệt, từ năm 2004, anh đảm nhận vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân, mang đến hình ảnh một vị chủ quản Thiên đình đĩnh đạc, thâm trầm nhưng không kém phần dí dỏm.