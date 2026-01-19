Truyền thông Trung Quốc mừng khi thấy tên trọng tài cầm còi bán kết với U23 Việt Nam

Tờ Sina (Trung Quốc) đã có phần phấn khích khi bày tỏ về người cầm còi trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc là Alexander King (Úc).

"Theo thông tin, Alexander King từ Úc sẽ là trọng tài điều khiển trận bán kết U23 châu Á giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các trọng tài Úc thường ít khắt khe hơn về va chạm thể lực, cho phép Trung Quốc tăng cường lối chơi thể lực một cách phù hợp. Dù sao đi nữa, việc trọng tài không đến từ Tây Á cũng là một điều tốt" - truyền thông Trung Quốc nhận định.

Truyền thông Trung Quốc mừng vì trọng tài người Úc cầm còi, ít khắt khe trong va chạm hơn

Dù vậy, vị vua áo đen này đã từng cầm còi trận đấu của U23 Việt Nam khi thầy trò Kim Sang-sik đánh bại chủ nhà U23 Ả Rập Saudi 1-0 tại lượt cuối bảng A.

Tờ Sina cũng cho rằng U23 Trung Quốc cần áp dụng lối chơi pressing tầm cao và kèm người chặt chẽ khi đối đầu U23 Việt Nam, nhằm hạn chế khả năng tranh chấp và triển khai bóng của đối thủ. Theo nhận định, việc gây áp lực liên tục sẽ khiến U23 Việt Nam gặp khó trong việc tổ chức các pha phối hợp theo ý đồ chiến thuật.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh U23 Trung Quốc phải tận dụng tối đa ưu thế về thể hình và thể lực để thu hẹp không gian chơi bóng, tạo ra những tình huống va chạm quyết liệt. Khả năng không chiến cùng việc giành quyền kiểm soát bóng hai được xem là chìa khóa quan trọng giúp đội nhà tạo lợi thế.

"Chúng ta phải tận dụng sức mạnh thể chất để thu hẹp khoảng cách, gây khó khăn cho họ trong việc thực hiện các pha phối hợp mong muốn. Chúng ta phải khai thác tối đa khả năng không chiến và lợi thế trong việc giành bóng hai. Kiểm soát bóng nhiều không đảm bảo chiến thắng" - Trích từ bài viết của tờ Sina.

Truyền thông Trung Quốc cũng lưu ý rằng việc kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa với chiến thắng, đặc biệt trước một đối thủ giàu tổ chức và kỷ luật như U23 Việt Nam. Theo họ, hiệu quả trong tranh chấp và tận dụng cơ hội mới là yếu tố mang tính quyết định.