Alcaraz lập kỷ lục đỉnh cao, cô chị nhà Williams đi vào lịch sử Australian Open

Australian Open 2026 khởi tranh đã lập tức chứng kiến những cột mốc đáng nhớ, với tâm điểm là Carlos Alcaraz, người tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới bằng kỷ lục hiếm có và sự trở lại gây chú ý của Venus Williams, cô chị huyền thoại nhà Williams, khi đi vào lịch sử giải đấu theo cách rất riêng.

Alcaraz chạm tới chiến thắng thứ 20 liên tiếp ở vòng 1 Grand Slam

Alcaraz khởi đầu hoàn hảo, chạm cột mốc lịch sử

Trên sân Rod Laver Arena tối 18/1, Carlos Alcaraz có màn ra quân thuyết phục khi đánh bại tay vợt chủ nhà Adam Walton sau ba set, 6-3, 7-6(2), 6-2. Đáng chú ý, đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của Alcaraz trong mùa giải 2026, khi anh không tham dự bất kỳ giải khởi động nào trước thềm “Happy Slam”.

Dù vậy, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn nhập cuộc đầy chắc chắn, thắng nhanh set đầu trong 34 phút, ngược dòng từ thế bị dẫn 1-3 ở set hai để thắng loạt tie-break, rồi khép lại trận đấu gọn gàng ở set ba chỉ sau 32 phút.

Chiến thắng này giúp Alcaraz nâng thành tích toàn thắng vòng 1 Grand Slam lên 20-0, một con số đặc biệt ấn tượng. Trong kỷ nguyên Mở (từ 1968), anh trở thành tay vợt thứ tư thắng trận mở màn ở 20 kỳ Grand Slam đầu tiên, sau những huyền thoại Arthur Ashe, Bjorn Borg và Rafael Nadal. Ở thế kỷ 21, chỉ Nadal làm tốt hơn, với chuỗi 34 trận thắng vòng 1 liên tiếp.

Ở vòng hai, Alcaraz sẽ đối đầu Yannick Hanfmann (Đức). Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ tay vợt số một thế giới, khi anh toàn thắng Hanfmann trong cả hai lần chạm trán trước đây, từ mặt sân đất nện đến sân cứng. Với mục tiêu hoàn tất Career Grand Slam tại Melbourne, Alcaraz còn đứng trước cơ hội trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử làm được điều này nếu đăng quang năm nay.

Venus (áo đen) thua trận đấu nhưng vẫn ghi danh lịch sử

Cô chị nhà Williams và loạt cột mốc “không tuổi” ở Melbourne

Bên cạnh Alcaraz, ngày thi đấu đầu tiên của Australian Open 2026 còn chứng kiến một hình ảnh mang tính biểu tượng, Venus Williams xuất hiện ở nhánh đơn nữ. Ở tuổi 45 năm 215 ngày, Venus trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng góp mặt ở vòng đấu chính đơn nữ Australian Open trong kỷ nguyên Mở, cột mốc khiến giới mộ điệu không khỏi ngưỡng mộ.

Dù để thua Olga Danilovic với tỷ số 1-2, Venus Williams vẫn thực sự khiến nhiều người phải ca ngợi về sự bền bỉ của tay vợt 45 tuổi.