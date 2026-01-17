Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đình Bắc nén đau tỏa sáng, “chấp” một chân vẫn hóa “người hùng” của U23 Việt Nam

Sự kiện: U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc Giải U23 châu Á 2026

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa có những chia sẻ về tình hình chấn thương của mình, sau khi tỏa sáng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE, hiên ngang tiến vào bán kết U23 châu Á 2026.

🔥 Đình Bắc vào sân phút 35, kiến tạo – ghi bàn chỉ trong chưa đầy 30 phút

Ở trận tứ kết U23 châu Á 2026 tối 16/1, U23 Việt Nam đã có màn ngược dòng nghẹt thở trước U23 UAE để giành chiến thắng 3-2, qua đó hiên ngang ghi tên mình vào bán kết. Một trong những nhân vật để lại dấu ấn đậm nét nhất chính là Nguyễn Đình Bắc, sao trẻ vào sân từ ghế dự bị nhưng lại trở thành “người hùng” của trận đấu.

Cú đánh đầu ngược tung lưới U23 UAE của Đình Bắc.

Cú đánh đầu ngược tung lưới U23 UAE của Đình Bắc.

Điều đặc biệt, Đình Bắc bước vào trận đấu này trong tình trạng chưa đạt thể trạng tốt nhất, thậm chí phải nén đau cơ háng để cống hiến cho đội tuyển. Trước khi trận đấu này diễn ra, một số nguồn tin còn cho rằng Đình Bắc khó có thể ra sân thi đấu trước U23 UAE vì chấn thương cơ háng.

💥 Chấn thương hành hạ, vẫn xung phong vào sân vì màu cờ sắc áo

Chia sẻ sau trận, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiết lộ anh không đủ điều kiện ra sân đá chính do gặp chấn thương trong những ngày gần đây: “Trận đấu đầu tiên của giải, tôi được đá chính. Nhưng 3 trận gần đây của U23 Việt Nam, tôi bị chấn thương nên phải ngồi dự bị.

Ngay cả buổi tập chiều 15/1, tôi vẫn bị đau và không thể chuyền bóng bằng chân phải. Tôi bị đau cơ háng, gần như không thể di chuyển bình thường trong suốt buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 UAE. Tôi chỉ có thể nhận bóng, chuyền bóng và dứt điểm bằng chân trái.

Theo tiền đạo sinh năm 2004, anh và HLV Kim Sang Sik đã trao đổi kỹ trước trận về tình hình chấn thương trước trận đấu quyết định với U23 UAE. “Với chấn thương này, tôi không đảm bảo để có thể ra sân ngay từ đầu. Tôi chỉ có thể ngồi dự bị và sẵn sàng vào sân khi HLV yêu cầu”, Đình Bắc nói.

Trước thời điểm được tung vào sân ở phút 35, Đình Bắc phải xoa dầu nóng để giảm đau, đồng thời tự ý thức việc không thể di chuyển với cường độ cao liên tục, bởi điều đó có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Đình Bắc ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE.

Đình Bắc ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE.

⚽ Vào sân phút 35, 4 phút sau kiến tạo – phút 62 ghi bàn quyết định

Dù không đạt thể trạng 100%, Đình Bắc vẫn khiến hàng thủ U23 UAE khốn đốn. Chỉ 4 phút sau khi có mặt trên sân, anh đã để lại dấu ấn với đường kiến tạo tinh tế cho Lê Phát mở tỷ số, giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực.

Đến phút 62, khoảnh khắc bùng nổ tiếp tục đến với Đình Bắc. Từ một tình huống tấn công nhanh, Đình Bắc đánh đầu ngược cực kỳ khó chịu, đưa bóng nằm gọn trong lưới U23 UAE, góp công lớn vào chiến thắng kịch tính 3-2 của “Những chiến binh sao vàng”.

🏅 Được AFC vinh danh, lần thứ hai ẵm giải hay nhất trận

Với màn trình diễn xuất sắc dù phải thi đấu trong đau đớn, Đình Bắc được AFC bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Đây đã là lần thứ hai tiền đạo này nhận vinh dự cá nhân cao quý sau 4 trận đấu tại U23 châu Á 2026.

So sánh bàn thắng vào lưới U23 UAE với pha lập công đáng nhớ trước ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2023, Đình Bắc khiêm tốn chia sẻ: “Mỗi bàn thắng đều có ý nghĩa khác nhau. Bàn vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời của tôi ở sân chơi châu lục. Còn bàn thắng hôm nay mang lại cảm xúc tuyệt vời vì giúp toàn đội giành chiến thắng và mang niềm vui cho người hâm mộ”.

Khép lại trận tứ kết đầy cảm xúc, Đình Bắc khẳng định sẽ tập trung tối đa cho việc hồi phục: “Bản thân tôi sẽ cố gắng điều trị chấn thương thật tốt để đạt thể trạng 100% cho trận bán kết”. Với tinh thần chiến đấu quả cảm và những đóng góp mang tính bước ngoặt, Đình Bắc đang cho thấy anh không chỉ là niềm hy vọng hiện tại mà còn là tương lai sáng giá của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

17/01/2026 04:28 AM (GMT+7)
