Đình Bắc khát khao sửa sai trước Indonesia, nhưng ĐT Việt Nam cần Son - Hên - Lộc?

Trải qua 2 lượt trận đầu bảng A AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang mang đến cho người hâm mộ những cung bậc cảm xúc trái ngược. Chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ngày ra quân tạo nên bầu không khí hoan hỉ, nhưng trận hòa 0-0 bế tắc trước Singapore ngay tại sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng kéo tất cả trở lại mặt đất.

Từ đó, ĐT Việt Nam bộc lộ cả ưu điểm lẫn những vấn đề cần tháo gỡ. Nếu như trước Timor Leste, các chân sút thỏa sức "bắn phá" và tạo nên màn trình diễn thanh thoát trước đối thủ dưới cơ, thì cuộc đọ sức với Singapore lại là kịch bản hoàn toàn khác.

Đình Bắc khát khao chứng minh bản thân sau trận đấu dưới kỳ vọng vừa qua

Đối đầu với hàng phòng ngự tổ chức lùi sâu và thi đấu kỷ luật, các phương án hãm thành của tuyển Việt Nam tỏ ra thiếu đột biến, nhịp độ phối hợp bế tắc và thiếu đi nhân tố gây bất ngờ ở khu vực một phần ba cuối sân.

Giờ đây, trước cuộc chạm trán nảy lửa đối thủ duyên nợ Indonesia tại "chảo lửa" Pakansari (20h30, 3/8), HLV Kim Sang Sik đang đối mặt bài toán nhân sự then chốt ở hàng công.

Khát khao "sửa sai" của Đình Bắc

Chạm trán Singapore, Nguyễn Đình Bắc được xếp đá chính nhưng thi đấu kém hiệu quả. Những nhịp xử lý rườm rà, thiếu cảm giác bóng cùng sự nóng vội trong nhiều tình huống quyết định khiến mảng miếng tấn công bên hành lang cánh bị gãy nhịp.

Việc HLV Kim Sang Sik rút tiền đạo sinh năm 2004 ra nghỉ ngay phút 40 hiệp một là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất.

Không thể phủ nhận, Đình Bắc vẫn là cái tên có khả năng tạo đột biến hàng đầu ĐT Việt Nam, điều từng giúp anh ghi dấu ấn ở các giải đấu quốc tế. Dù vậy, anh vẫn cần duy trì sự điềm tĩnh và tính kỷ luật chiến thuật khi đội nhà lâm vào thế khó. Trên hết, các đối thủ dần "nhận diện" được cách chơi của Đình Bắc để tìm phương án khóa chặt tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội, như cách Singapore đã làm.

Quyết định thay người sớm của thầy Kim là bài học dành cho Đình Bắc về việc chắt chiu cơ hội, đồng thời giúp anh bước vào trận đấu tiếp theo với khát khao lớn hơn để sửa sai nếu vẫn được tin tưởng.

Tài Lộc & "bài toán" đối chọi dàn sao nhập tịch Indonesia

Thời điểm HLV đưa Nguyễn Tài Lộc vào sân thay Đình Bắc, ĐT Việt Nam thi đấu với bộ ba cầu thủ nhập tịch trên hàng công, bên cạnh Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, chưa kể thủ môn Lê Giang Patrik mang 2 dòng máu Slovakia – Việt Nam. Cá nhân Tài Lộc để lại dấu ấn đáng kể bằng nhiều pha xử lí bùng nổ, điển hình như cú sút xa đưa bóng tìm đến xà ngang vào cuối trận.

Dù không ghi bàn, Tài Lộc thực sự mang tới nét tươi mới cho hàng công ĐT Việt Nam. Thực tế, vấn đề với tiền đạo này là chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng các đồng đội. Nếu thường xuyên được trao cơ hội, anh sẽ sớm tìm ra "tiếng nói chung" cùng Xuân Son và Hoàng Hên trên nhiều khía cạnh (cả 3 đều có gốc Brazil).

Hoàng Hên - Xuân Son - Tài Lộc là những lựa chọn phù hợp cho "trận đánh lớn" với Indonesia?

Trên hết, việc HLV Kim Sang Sik tận dụng tối đa nguồn lực cầu thủ nhập tịch chính là lời giải chiến thuật quan trọng để ĐT Việt Nam đối chọi sòng phẳng với dàn sao nhập tịch hùng hậu bên phía Indonesia.

Đội bóng "Xứ vạn đảo" qua 2 trận đầu bảng A đã chứng minh sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Campuchia 5-1 và Timor Leste 3-0. Họ sở hữu bộ khung nhập tịch đẳng cấp từ châu Âu như Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen và đặc biệt là chân sút cao 1m96 Mitchell Baker - tác giả 4 bàn thắng sau 2 trận đấu.

Đối đầu tập thể có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng vượt trội như vậy, sự góp mặt của Son - Lộc - Hên sẽ giúp không quá thua thiệt trong các tình huống phải đối đầu về thể chất.

Quyết định ảnh hưởng tới thành bại của ĐT Việt Nam

Đại chiến tại "chảo lửa" Pakansari giữa Indonesia và Việt Nam mang tính chất bản lề cho tấm vé vào bán kết. HLV Kim Sang Sik hiểu rằng bất kì lựa chọn sai lầm về nhân sự cũng có thể khiến ĐT Việt Nam trả giá.

Sửa sai là mong muốn chính đáng của Đình Bắc, nhưng thành bại trước Indonesia lại phụ thuộc vào tính toán chiến lược của thầy Kim. Vì vậy, không ngạc nhiên nếu ông ưu tiên Tài Lộc cho đội hình xuất phát, còn Đình Bắc sắm vai trò "quân bài tẩy" trên băng ghế dự bị và vào sân đúng thời điểm quan trọng.