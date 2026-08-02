Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam đấu Indonesia: Thầy Kim tiếp tục tin tưởng Đình Bắc?

HLV Kim Sang Sik không hài lòng với Đình Bắc

Ở trận ĐT Việt Nam hòa 0-0 trước Singapore, Đình Bắc có màn trình diễn không tốt. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn và bị thay ra ở cuối hiệp một. Sau trận, HLV Kim Sang Sik đã nghiêm khắc nhắc nhở học trò:

"Với những gì đã chuẩn bị, Đình Bắc làm chưa tốt nhiệm vụ. Thực tế Tài Lộc vào sân đã thể hiện tốt, có cú dứt điểm vào xà ngang. Hơi tiếc là cậu ấy chưa tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa, tôi sẽ cố gắng sử dụng tốt hơn hai cầu thủ này.

HLV Kim Sang Sik chưa thể an tâm với Đình Bắc

Đình Bắc đã bị cho ra sớm ở hiệp 1, có lẽ cậu ấy cũng thấy tiếc nuối nhiều phần. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần phải hy sinh nếu như đó là vì cả đội, và tôi nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua được. Với tư cách là HLV tôi cũng đã an ủi cậu ấy nhiều. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng cho cậu ấy để có thể chơi tốt ở trận với Indonesia".

Đình Bắc thừa nhận bản thân chơi tệ

Đình Bắc không hề tỏ thái độ sau khi bị HLV Kim Sang Sik thay ra sớm. Anh còn thừa nhận bản thân chơi không tốt: "Màn trình diễn hôm nay của tôi chắc là tệ. Tôi bỏ lỡ hai tình huống có thể ghi bàn, nếu giải quyết được thì trận đấu đã nhẹ nhàng hơn. Tôi phải cố gắng nhiều hơn. Bóng đá có những lúc không thể suôn sẻ mãi. Tôi sẽ trở lại tập luyện để trận đấu tới làm tốt hơn".

Thắng để định đoạt số phận

Trận hòa trước Singapore khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik rớt xuống thứ ba trên bảng xếp hạng AFF Cup 2026. Trong khi đó, Singapore dẫn đầu với 7 điểm/3 trận, còn Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm/2 trận.

Cũng chính từ kết quả này khiến chuyến hành quân tới Indonesia của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của ĐT Việt Nam là không được thua nếu như không muốn mất quyền tự quyết số phận ở lượt đấu cuối cùng.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam tiếp tục để thua Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chỉ còn cơ hội gia tăng điểm số trong cuộc đối đầu với Campuchia. Nếu giành trọn 3 điểm trước đối thủ này, ĐT Việt Nam sẽ có được 7 điểm sau 4 trận vòng bảng.

Vấn đề nằm ở chỗ Singapore và Indonesia sẽ gặp nhau ở lượt đấu cuối. Nếu thắng Việt Nam, Indonesia sẽ có 9 điểm và chắc chắn giành quyền đi tiếp. Họ chỉ cần không thua trước Singapore để giữ được ngôi đầu. Còn Singapore cũng chỉ cần 1 điểm để có vé vào bán kết mà không cần quan tâm tới kết quả của ĐT Việt Nam.