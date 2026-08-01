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Đình Bắc - Xuân Son cười tươi đổ bộ Indonesia, sẵn sàng đấu “chung kết sớm” AFF Cup

Sự kiện: AFF Cup 2026 Nguyễn Xuân Son Đội tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam đã có mặt tại Indonesia vào đầu giờ chiều 1/8 để chuẩn bị cho màn so tài với đội chủ nhà ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có đúng một buổi tập trước trận đấu được xem là “chung kết sớm” của bảng đấu.

   

Đình Bắc, Xuân Son rạng rỡ khi đặt chân đến Indonesia

Khoảng 13h chiều 1/8, chuyến bay chở ĐT Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), chính thức bắt đầu hành trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026.

Xuân Son tươi cười trước ống kính phóng viên

Xuân Son tươi cười trước ống kính phóng viên

Sau khoảng một giờ hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, đến khoảng 14h, các tuyển thủ Việt Nam lần lượt bước ra sảnh đến. Dù vừa trải qua hành trình bay từ Hà Nội sang Jakarta, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ tinh thần thoải mái, tươi cười trước sự chào đón của đông đảo phóng viên và người hâm mộ.

Đặc biệt, bộ ba Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Hoàng Hên liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi xuất hiện tại sân bay. Tinh thần lạc quan của các tuyển thủ cho thấy sự sẵn sàng trước màn thư hùng với đội chủ nhà Indonesia, trận đấu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào bán kết và được xem như trận “chung kết sớm” của bảng A.

ĐT Việt Nam chỉ có một buổi tập trước trận gặp Indonesia

Rời sân bay Soekarno-Hatta, toàn đội nhanh chóng lên xe buýt để tiếp tục hành trình khoảng 80 km tới Bogor, nơi đóng quân trước trận đấu.

Trên xe, bộ phận hậu cần đã chuẩn bị sẵn các suất ăn trưa để các cầu thủ bổ sung năng lượng sau chuyến bay, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ không tập luyện trong ngày 1/8 mà dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có một buổi tập tại Bogor vào chiều 2/8 để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào cuộc đối đầu với Indonesia vào ngày 3/8. Đây được đánh giá là trận đấu then chốt, có ảnh hưởng lớn đến cục diện cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A AFF Cup 2026.

Những hình ảnh mới nhất của ĐT Việt Nam

HLV Kim Sang Sik và các học trò đặt chân đến Indonesia vào chiều 1/8

HLV Kim Sang Sik và các học trò đặt chân đến Indonesia vào chiều 1/8

Các ngôi sao như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải vui vẻ giao lưu với người hâm mộ

Các ngôi sao như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải vui vẻ giao lưu với người hâm mộ

Đình Bắc - Xuân Son cười tươi đổ bộ Indonesia, sẵn sàng đấu “chung kết sớm” AFF Cup - 4

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ không tập luyện trong ngày 1/8 mà dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ không tập luyện trong ngày 1/8 mà dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Đình Bắc - Xuân Son cười tươi đổ bộ Indonesia, sẵn sàng đấu “chung kết sớm” AFF Cup - 6

Quang Hải ký tặng cổ động viên nhí

Quang Hải ký tặng cổ động viên nhí

Đình Bắc - Xuân Son cười tươi đổ bộ Indonesia, sẵn sàng đấu “chung kết sớm” AFF Cup - 8

Toàn đội chỉ có&nbsp;một buổi tập tại Bogor vào chiều 2/8&nbsp;trước khi bước vào cuộc đối đầu Indonesia vào ngày 3/8

Toàn đội chỉ có một buổi tập tại Bogor vào chiều 2/8 trước khi bước vào cuộc đối đầu Indonesia vào ngày 3/8

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Indonesia - Việt Nam 03.08

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 14:34 PM (GMT+7)
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