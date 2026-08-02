Trực tiếp chuyển nhượng 2/8: Real Madrid nâng giá hỏi mua Rodri
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 2/8.
Theo tờ The Athletic, Everton đã đạt thỏa thuận trị giá 7 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Christian Norgaard từ Arsenal. Ngôi sao 32 tuổi này sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế tại Everton vào tuần tới, khi đội bóng của HLV David Moyes đang tìm người thay thế Idrissa Gueye sau khi anh rời đi tuần trước do hết hạn hợp đồng.
Nhà báo Rodra của tờ ESPN cho biết Real Madrid nâng giá hỏi mua Rodri lên thành 65 triệu euro. Đây dự báo cũng là con số cuối cùng mà "Los Blancos" chỉ ra trong thương vụ này. Đội chủ sân Bernabeu sẽ phải chờ xem liệu Man City có thể chiêu mộ thành công Ayyoub Bouaddi hay không.
Phía Rodri đã đạt những thỏa thuận cá nhân với Real Madrid. Anh còn thể hiện quyết tâm rời đi bằng việc từ chối gia hạn hợp đồng với nửa xanh thành Manchester.
Arsenal đang chuẩn bị lời đề nghị 65 triệu bảng cho hậu vệ Aston Villa Ezri Konsa sau chấn thương của William Saliba. Aston Villa muốn giữ Konsa, nhưng Arsenal hy vọng lời đề nghị lớn có thể khiến đội chủ sân Villa Park xiêu lòng.
Theo TuttoJuve, MU muốn chiêu mộ tiền vệ cánh Francisco Conceicao của Juventus. Carrick coi tuyển thủ người Bồ Đào Nha này là sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình của ông. Chiến lược gia người Anh đánh giá cao khả năng qua người và kiến tạo của Conceicao. Chưa hết, Conceicao còn rất nhiệt tình hỗ trợ phòng ngự nên càng được Carrick yêu thích.
Dù chi đậm để tạo nên "bom tấn" đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, Chelsea và Man City có lí do tự tin vào khả năng thành công.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/08/2026 00:04 AM (GMT+7)