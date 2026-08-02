Trực tiếp chuyển nhượng 2/8: Real Madrid nâng giá hỏi mua Rodri

Real Madrid nâng giá hỏi mua Rodri

Nhà báo Rodra của tờ ESPN cho biết Real Madrid nâng giá hỏi mua Rodri lên thành 65 triệu euro. Đây dự báo cũng là con số cuối cùng mà "Los Blancos" chỉ ra trong thương vụ này. Đội chủ sân Bernabeu sẽ phải chờ xem liệu Man City có thể chiêu mộ thành công Ayyoub Bouaddi hay không.

Phía Rodri đã đạt những thỏa thuận cá nhân với Real Madrid. Anh còn thể hiện quyết tâm rời đi bằng việc từ chối gia hạn hợp đồng với nửa xanh thành Manchester.