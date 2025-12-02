Đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 phải ‘kêu cứu’ vì không được CLB nhả quân

Trại huấn luyện quốc gia dành cho đội U22 Malaysia đã bước sang ngày thứ 7 nhưng họ không thể tập hợp những cầu thủ tốt nhất do giải đấu quốc nội vẫn đang diễn ra. Chưa dừng lại ở đó, Cúp C1 Đông Nam Á cũng thi đấu vào giữa tuần khiến các câu lạc bộ buộc phải giữ cầu thủ ở lại.

Đây là trường hợp của Selangor. Ngày 3/12, Selangor sẽ gặp Cebu. Trong khi ngày 6 thì U22 Malaysia sẽ đá trận gặp Lào. Khoảng thời gian quá ngắn khiến Selangor quyết định giữ cầu thủ của mình lại thay vì nhượng bộ đội tuyển.

Trước tình hình này, HLV Nafuzi Zain đã phải lên tiếng “kêu cứu”. Ông rất thiếu sự hỗ trợ từ các đội bóng trong nước cho trận mở màn SEA Games 33, đặc biệt là từ các đội Selangor, Sabah, Penang và Terengganu.

Rất nhiều cầu thủ trẻ Malaysia không được góp mặt cùng đội tuyển U22

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự cho phép từ các đội Sabah, Penang và Terengganu (cho trận đấu đầu tiên) bên cạnh đó Selangor vẫn đang cân nhắc dựa theo tình hình hiện tại.

Trước đó, hai cầu thủ là Aliff Izwan và Muhammad Abu Khalil vẫn đang ở Selangor và vừa thêm 2 cầu thủ nữa không hội quân. Họ cùng đội bóng tham dự Shopee Cup tại Cebu”, Nhà cầm quân của U22 Malaysia lên tiếng.

"Vậy là 4 cầu thủ Selangor và tổng cộng 7 cầu thủ khác đã không có mặt cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ xem trận đấu Shopee Cup trước trận đấu đầu tiên (gặp Lào), xem Selangor đã cho phép bao nhiêu cầu thủ trực tiếp đến Bangkok cùng chúng tôi. Hy vọng mọi người đều có thể tham gia”.

U22 Malaysia sẽ mở màn SEA Games 33 với Lào vào ngày 6 trước khi đối đầu với U22 Việt Nam 5 ngày sau đó, tất cả các trận đấu đều được tổ chức tại Bangkok. Nếu không xuất hiện tiến triển, rất có thể đội tuyển này sẽ chỉ có hơn nửa đội hình chuẩn bị cho màn so tài với U22 Lào.