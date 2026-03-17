Alcaraz sớm gặp Fonseca, Sinner đấu "sinh tử" Zverev - Medvedev ở Miami Open

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh mới nhất ở Miami Open 2026, mở ra kịch bản đầy kịch tính khi hai tay vợt số 1 và 2 thế giới, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner sẽ phải trải qua hành trình không dễ để gặp nhau ở trận chung kết.

Đáng chú ý, hành trình của cả hai đều tiềm ẩn những “cửa ải” khó ngay từ sớm, đặc biệt là khả năng Alcaraz chạm trán tài năng trẻ Joao Fonseca, trong khi Sinner phải vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Alexander Zverev hay Daniil Medvedev.

Alcaraz (bên trái) và Sinner (bên phải) muốn gặp nhau ở chung kết phải trải qua chặng đường không dễ dàng

Nhánh trên: Alcaraz và bài test mang tên Fonseca

Là hạt giống số 1, Carlos Alcaraz được miễn vòng 1, nhưng ngay trận ra quân (vòng 2), anh đã có thể đối đầu João Fonseca, viên ngọc mới của quần vợt Brazil nếu tay vợt này vượt qua Fabian Marozsan.

Nếu đi đúng “kịch bản”, hành trình của Alcaraz sẽ như sau:

Vòng 2: Fonseca / Marozsan

Vòng 3: Sebastian Korda (hạt giống 32)

Vòng 4: Karen Khachanov (14)

Tứ kết: Taylor Fritz (6)

Bán kết: Lorenzo Musetti (4)

Chung kết: Sinner (2)

Nhánh đấu của Alcaraz

Trong đó, thử thách đáng chú ý nhất có thể đến từ Fritz, tay vợt chủ nhà luôn chơi cực hay trên sân cứng Mỹ. Ngoài ra, Musetti (được đôn lên nhóm hạt giống cao do Novak Djokovic rút lui) cũng là ẩn số lớn với lối đánh giàu biến hóa.

Một nhánh đấu khác trong cùng nửa trên với Alcaraz cũng rất “gai góc” với sự góp mặt của Alex De Minaur, Stefanos Tsitsipas hay Arthur Fils, những cái tên có thể tạo bất ngờ bất cứ lúc nào.

Con đường của Alcaraz không quá “tử thần”, nhưng lại đầy bẫy, đặc biệt là nguy cơ “vấp” ngay từ vòng 2 trước Fonseca.

Nhánh dưới: Sinner và “cửa tử” mang tên Zverev - Medvedev

Ở nửa dưới, Jannik Sinner, nhà vô địch Indian Wells 2026 bước vào giải với tư cách hạt giống số 2 và ứng viên nặng ký bậc nhất.

Lộ trình dự kiến của Sinner:

Vòng 2: Damir Dzumhur

Vòng 3: Corentin Moutet (30)

Vòng 4: Andrey Rublev (15)

Tứ kết: Felix Auger-Aliassime (7)

Bán kết: Alexander Zverev (3)

Nhánh đấu có sự góp mặt của hạt giống số 2, Sinner

So với Alcaraz, nhánh của Sinner bị đánh giá “nặng” hơn rõ rệt. Không chỉ có Rublev hay Auger-Aliassime, tay vợt Italia còn đứng trước khả năng tái đấu Zverev ở bán kết, kịch bản từng xuất hiện tại Indian Wells.

Chưa dừng lại ở đó, khu vực này còn có sự hiện diện của, Daniil Medvedev (nhà vô địch Miami 2023), Ben Shelton, tay vợt giao bóng cực mạnh hay Jakub Mensik đang là nhà đương kim vô địch giải đấu.

Muốn vào chung kết, Sinner có thể phải vượt qua liên tiếp Rublev, Auger-Aliassime, Zverev (hoặc Medvedev/Shelton).

Nhánh nữ Miami Open 2026: Sabalenka - Rybakina hẹn đại chiến bán kết

Lá thăm đơn nữ Miami Open 2026 nhanh chóng tạo ra những kịch bản hấp dẫn, nổi bật là khả năng chạm trán giữa Aryna Sabalenka và Elena Rybakina ngay tại bán kết.

Sau chung kết Indian Wells, tại Miami Open, Sabalenka (bên phải) và Rybakina (bên trái) chỉ có thể gặp nhau ở bán kết

Ở nhánh của Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới có thể phải vượt qua Jasmine Paolini tại tứ kết trước khi nghĩ đến cuộc đại chiến với Rybakina. Đây được xem là nhánh đấu khá “căng”, bởi Rybakina vốn luôn là đối thủ khó chịu trên mặt sân cứng.

Trong khi đó, nửa còn lại quy tụ Iga Swiatek, người có thể đụng độ tài năng trẻ Mirra Andreeva ở tứ kết. Nếu đi tiếp, đối thủ tiềm năng tại bán kết của cô là Coco Gauff, người nhiều khả năng sẽ phải vượt qua Amanda Anisimova ở vòng 8 tay vợt.

Ở nhóm tay vợt Tây Ban Nha, Cristina Bucșa được xếp hạt giống, còn Paula Badosa sẽ khởi đầu từ vòng đầu gặp một tay vợt vượt qua vòng loại.