Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Thực hư Chelsea muốn thay HLV vì Rosenior quá "non", chọn Enrique thế chỗ

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Luis Enrique Cup C1 - Champions League 2025/26

Liệu Chelsea có thực hiện sự thay đổi gây sốc trên băng ghế chỉ đạo, chỉ 2 tháng sau khi bổ nhiệm HLV Liam Rosenior?

   

Tương lai của HLV Rosenior bị nghi ngờ

Tương lai của HLV Liam Rosenior tại Chelsea đang trở nên bấp bênh chỉ sau khoảng 3 tháng ông nắm quyền tại sân Stamford Bridge.

Theo thông tin từ Sky Sports phiên bản Thụy Sĩ, những nguồn tin thân cận với đội bóng phía tây London cho biết sự lạc quan ban đầu sau khi Rosenior được bổ nhiệm vào tháng 1 dần biến mất. Thay vào đó, nội bộ đội bóng đang xuất hiện chia rẽ về tương lai của Rosenior.

Truyền thông tiết lộ Chelsea đang cân nhắc nghiêm túc về tương lai của HLV Rosenior

Những lo ngại tập trung vào việc đội bóng chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi, cũng như không thể giành kết quả tốt trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Ban lãnh đạo nghi ngờ liệu chiến lược gia 41 tuổi có đủ năng lực chiến thuật để dẫn dắt dự án thể thao của đội bóng trong dài hạn hay không?

Áp lực còn gia tăng bởi thái độ thất vọng ngày càng lớn từ phía người hâm mộ, những người quá quen với việc đội bóng liên tục thay đổi HLV suốt vài năm gần đây. Trước tình cảnh đó, giới chủ Chelsea được cho là đã bắt đầu xem xét khả năng tìm kiếm HLV mới.

Chelsea chưa có kế hoạch thay HLV trưởng

Tin đồn về tương lai của Rosenior càng gia tăng khi xuất hiện thông tin cho rằng Luis Enrique, HLV trưởng PSG là một trong những ứng viên tiềm năng nếu Chelsea quyết định thay đổi HLV.

Tuy nhiên theo thông tin từ TEAMtalk, Chelsea hiện chưa có kế hoạch thay HLV vào mùa hè. Rosenior mới được được đưa về từ Strasbourg vào tháng 1 sau khi đội bóng sa thải Enzo Maresca. Việc nhà cầm quân 41 tuổi và ký hợp đồng dài hạn tới năm 2032 cho thấy, ban lãnh đạo muốn cho ông nhiều thời gian để triển khai triết lý bóng đá của mình.

Dù Chelsea thường xuyên được liên hệ với các HLV tên tuổi mỗi khi kết quả thi đấu sa sút, nguồn tin thân cận với đội bóng cho biết các cuộc đàm phán với Enrique hoặc bất kỳ ứng viên nào khác hiện chưa diễn ra.

Những tuần quyết định phía trước

Lịch thi đấu sắp tới của Chelsea được xem là giai đoạn mang tính quyết định đối với Rosenior. Chelsea sẽ bước vào trận lượt về vòng knock-out Champions League gặp PSG (3h, 18/3), nơi họ cần lật ngược tình thế sau thất bại nặng nề 2-5 ở lượt đi.

Tại đấu trường Ngoại hạng Anh, đội bóng xếp thứ 6 và phải đối đầu với hàng loạt đối thủ thuộc nhóm dẫn đầu như Man City, MU, Liverpool trong giai đoạn cuối mùa. Kết quả những trận đấu này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của ban lãnh đạo: tiếp tục đặt niềm tin vào Rosenior hay tạo ra thêm sự thay đổi bất ngờ trên băng ghế huấn luyện.

Fan Arsenal mơ đoạt 7 cúp trong 5 năm, Chelsea tính "trảm" Rosenior (Clip tin nóng)
Gary Neville cho rằng MU cần chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để giải quyết “vấn đề” nơi tuyến giữa, và các tin tức đáng chú...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-17/03/2026 12:06 PM (GMT+7)
