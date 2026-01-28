Haaland tịt ngòi liên tục vẫn được Pep bênh: "Đừng bao giờ coi thường người khác"

Trước ngày Man City chạm mặt Galatasaray (3h, 29/1), HLV Pep Guardiola đã có những chia sẻ đáng chú ý về tiền đạo Haaland trong bối cảnh ngôi sao người Na Uy đã tịt ngòi trong 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố lý do khiến Haaland không ghi bàn trong nhiều trận: "Đó là vấn đề của cả đội. Chúng tôi phải chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn thì cậu ấy sẽ ghi bàn. Đừng bao giờ coi thường những chân sút như Haaland, vì họ sẽ khiến bạn câm lặng. Tôi là HLV hay suy nghĩ quá mức, không giỏi quản lý cảm xúc. Nhưng cần nói rằng thế hệ HLV mới chỉ toàn xem video. Tôi không tâm sự với cầu thủ trong 3 năm qua. Điều đó khiến rắc rối ít xảy ra hơn".

Haaland gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn

Khi được hỏi liệu Haaland có tạo ra nguồn năng lượng mới ở trận gặp Galatasaray hay không, Pep Guardiola cho hay: "Tối qua tôi không ăn tối với cậu ấy nên không biết. Chúng ta sẽ chờ xem".

Haaland bị loại khỏi đội hình xuất phát ở Ngoại hạng Anh khi Man City đánh bại Wolves 2-0. Điều này nhằm giữ sức cho anh ở trận cuối cùng ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1.

Man City đang hy vọng lọt vào top 8 trên bảng xếp hạng Cúp C1. Họ cần đánh bại Galatasaray và chờ đợi kết quả của các trận đấu khác. HLV Pep Guardiola tỏ ra thận trọng trước thềm trận đấu này: "Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận. Galatasaray có nhiều cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều cùng sự cổ vũ từ khán giả, vượt qua việc vắng mặt các trụ cột và sau đó mới tính tiếp".