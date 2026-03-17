Alcaraz nói điều tranh cãi về Federer, chú của Nadal lập tức chỉ trích

Phát biểu tưởng chừng mang tính đùa vui của Carlos Alcaraz tại Indian Wells 2026 lại bất ngờ thổi bùng tranh cãi, khi anh nhắc tới Roger Federer theo cách khiến không ít người hâm mộ khó chịu, và đặc biệt nhận phản ứng gay gắt từ Toni Nadal.

Alcaraz (bên phải) bông đùa ví mình phải đấu với Federer mỗi vòng, HLV huyền thoại Toni (bên trái) không thích điều này

Phát biểu gây bão: “Mệt mỏi vì phải gặp Federer mỗi vòng”

Đang trải qua mùa giải 2026 cực kỳ thăng hoa với phong độ gần như không thể cản phá, Alcaraz bước vào Indian Wells Open 2026 với vị thế số 1 thế giới và ứng viên vô địch hàng đầu.

Tuy nhiên, sau một số trận đấu, tay vợt người Tây Ban Nha gây chú ý khi chia sẻ với truyền thông: “Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đấu với Roger Federer ở mọi vòng. Tôi cảm thấy mình luôn là mục tiêu hạ gục của mọi đối thủ”.

Alcaraz giải thích rằng anh có cảm giác các đối thủ luôn chơi thứ tennis hoàn hảo nhất khi gặp mình, khiến anh liên tưởng đối thủ chơi thứ quần vợt đỉnh cao như huyền thoại Federer.

Dù mang ý nghĩa ẩn dụ, phát biểu này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận, khi nhiều người cho rằng việc so sánh như vậy là thiếu tinh tế.

Toni Nadal phản pháo

Tỏ ra không hài lòng với phát biểu mới nhất của "Carlitos", Toni Nadal, chú và cũng là cựu HLV của Rafael Nadal lên tiếng phản đối thẳng thắn.

Ông chia sẻ trên Radioestudio: “Tôi hoàn toàn không đồng ý. Đây không phải chuyện ai đó nhắm vào bạn. Khi đối đầu người mạnh hơn, bạn buộc phải đánh mạo hiểm hơn”.

Theo Toni, việc các đối thủ chơi hay hơn khi gặp Alcaraz không phải vì họ đánh như Federer, mà đơn giản là phản ứng tự nhiên khi đối đầu tay vợt vượt trội.

Ông cũng lấy ví dụ từ Daniil Medvedev, người chắc chắn không muốn chạm trán Alcaraz hay Jannik Sinner, nhưng nếu gặp thì buộc phải nâng cấp lối chơi để cạnh tranh.

Ngay vòng 2 Miami Open 2026, Alcaraz có thể chạm trán "thần đồng" Brazil Fonseca

Hành trình Indian Wells: Thăng hoa rồi khựng lại

Trên sân đấu, Alcaraz vẫn thể hiện đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới. Anh lần lượt vượt qua Grigor Dimitrov, Arthur Rinderknech, Casper Ruud và Cameron Norrie để tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, chuỗi thắng từ đầu mùa của anh đã bị chặn đứng bởi Medvedev, trong một trận đấu mà tay vợt người Nga cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng đúng thời điểm.

Sau Indian Wells, Alcaraz sẽ tiếp tục hành trình tại Miami Open, giải đấu thứ hai trong “Sunshine Double”.

Anh được miễn vòng 1, nhưng nhiều khả năng sẽ phải đối đầu tài năng trẻ Joao Fonseca (nếu vượt qua Fabian Marozsan). Đây có thể là trận đấu không hề dễ dàng, đặc biệt khi Fonseca đang nổi lên như một trong những gương mặt trẻ đáng xem nhất hiện tại.