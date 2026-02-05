Ronaldo sinh nhật tuổi 41: Vẫn trẻ trung, hiếu thắng trên sân nhưng "trẻ con" ngoài đời

Tự làm mất hình ảnh

Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 41 trong ngày hôm nay 5/2, và sự nghiệp của anh vẫn chưa dừng lại. Mục tiêu 1000 bàn thắng vẫn ở phía trước, danh hiệu World Cup vẫn còn khả thi dù chỉ còn 1 cơ hội nữa. Bên cạnh đó Ronaldo đã tạo dựng được hình ảnh của một cầu thủ giàu ý chí, khát vọng và tính kỷ luật để thế hệ VĐV đi sau noi theo.

Ronaldo vẫn hiếu thắng và vẫn tham vọng như ngày nào

Một cầu thủ khác với chỉ một nửa thành tựu của Ronaldo có lẽ đã “chill” và tận hưởng cuộc sống khi đạt tới độ tuổi như anh. Nhưng Ronaldo vẫn hiếu thắng như ngày nào, do đó anh vẫn ra sân, vẫn ham ghi bàn và nhắm tới các cột mốc.

Có điều, chính thái độ đó đã tạo nên một hình ảnh không mấy đẹp đẽ cho một cầu thủ mà trong ngày sinh nhật của mình, đáng lẽ anh sẽ được tri ân, gửi lời trọng vọng đến từ đồng đội, đối thủ và khán giả xem bóng đá toàn cầu.

Fan Al Hilal in hình Ronaldo lên thông báo tìm trẻ lạc

Thay vào đó, một đồng đội đồng hương của anh mặc áo tuyển Argentina như một sự khiêu khích, còn fan của CLB đối thủ in hình Ronaldo lên thông báo tìm trẻ lạc rồi dán lên phố phường Riyadh, thậm chí bồi thêm cả số điện thoại (ngược) của tổng đài FIFA để chế giễu.

Đâm đầu về phía cột mốc

Ronaldo phàn nàn về giải Saudi Arabia thiên vị Al Hilal, điều thực ra đã luôn tồn tại từ lâu. Ronaldo đừng quên rằng nếu không vì Al Hilal trước đây bị cấm chuyển nhượng, Al Nassr sẽ không bao giờ có được anh. Gần như toàn bộ các đội tham dự Saudi Pro League đều được sở hữu bởi các nhánh của hoàng gia nước này, nó có thể khác tập đoàn sở hữu nhưng kẻ chống lưng thì đều gần như là một.

Thế nên Ronaldo không có cơ sở nào để đòi “công bằng”, khi vốn dĩ nó đã không tồn tại ở một giải VĐQG còn nực cười về mặt mâu thuẫn lợi ích hơn cả… V-League. Ăn tiền của Saudi Arabia nên Ronaldo trước đây hở ra là khen giải này hay hơn Ligue 1 hay Primeira Liga, vậy mà bây giờ CR7 lại lên tiếng chê tính minh bạch của giải này sau hơn 3 năm thi đấu? Ai mà tin được?

Ronaldo có muốn mặc bộ Thawb này nữa không khi đang muốn đào tẩu khỏi đất nước họ?

Đá ở Saudi Arabia giúp Ronaldo bớt áp lực hơn và có điều kiện đến gần mốc 1000 bàn thắng. Nhưng Al Nassr chẳng được danh hiệu lớn nào từ khi Ronaldo gia nhập, còn hình ảnh đọng lại từ Ronaldo gần đây là ăn mừng bàn thắng kể cả khi đội thua trận, cố rướn chân đệm cận thành kể cả khi đồng đội đã gần như chắc chắn sút vào lưới, và mặt nghệt ra trên ghế dự bị khi Al Nassr được hưởng penalty lúc mình đã bị thay ra.

Ronaldo có thực sự nghĩ cho Al Nassr khi kêu than về việc Al Hilal được thiên vị? Hay anh than phiền vì Al Nassr yếu đi làm ảnh hưởng đến cơ hội ghi 1000 bàn của mình? Ronaldo không thể giấu được mình đá bóng vì động cơ gì bất chấp có phát biểu ra sao trước truyền thông. Không cần biết các đồng đội, các HLV hay fan Al Nassr nghĩ thế nào về cách chơi của mình, Ronaldo chỉ có đâm đầu về phía mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Ronaldo phải cố rướn chân dù bóng sẽ chắc chắn đi qua vạch vôi

Nhưng CR7 sống ích kỷ trong thế giới bóng đá được thì các đồng đội cũng có quyền làm thế. Họ cũng có lợi ích bản thân để nhắm đến và sẽ sẵn sàng tương trợ nhau để đạt được điều ấy, nhưng mối quan hệ phải là 2 chiều.

Biết mình là ai

Ronaldo đã nghĩ rằng những lời phàn nàn của mình sẽ được lắng nghe và đáp ứng, nhưng giải Saudi Arabia không phải là giải đấu để anh có quyền can thiệp chuyện mua sắm của CLB khác. Ronaldo vẫn chỉ là một nhân viên, dù là một nhân viên nổi tiếng thế giới thì vẫn chỉ là người làm thuê và hưởng mức lương khổng lồ.

Ronaldo nghĩ rằng mình có thể cản đường Benzema đến Al Hilal

Bước sang tuổi 41, Ronaldo vừa được mang tới một bài học lớn: anh không có uy thế để “sai khiến” một giải đấu. Chính Piers Morgan, chứ không phải ai khác, đã từng gọi Ronaldo là “trẻ sinh hư” hồi năm 2008, nhưng thành tựu bóng đá cho phép tính cách của Ronaldo không phải thay đổi trong thời gian dài. Ronaldo muốn gì được nấy ở Real Madrid, và khi Real không còn cung phụng anh thì bỏ sang Juventus, vòng lặp sau đó tiếp tục ở MU và giờ là tại Al Nassr.

Bây giờ Ronaldo hãy can đảm mà lựa chọn: hoặc đình công tiếp và không đá trong 6 tháng trước khi World Cup diễn ra, qua đó khiến cơ hội World Cup lẫn mốc 1000 bàn thắng bị ảnh hưởng; hoặc nín nhịn và chấp nhận đá hết mùa. Chắc chắn một điều, Ronaldo không còn là con cưng của Al Nassr hay giải Saudi Pro League nữa.

Ronaldo sang tuổi mới và tự tạo thách thức mới cho mình

Ronaldo đã 41 tuổi, những vinh quang của anh thì chúng ta cũng đã nói quá nhiều. Ít nhất về bề ngoài, Ronaldo vẫn trẻ trung như ngày nào, và về ý chí cũng vậy. Nhưng anh cũng vẫn là "trẻ con" như khi còn là một siêu sao mới nổi, và ngày sinh nhật của anh đến trong lúc CR7 là trò cười của Saudi Pro League, thay vì là biểu tượng để giải đấu tôn vinh.