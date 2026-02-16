Ronaldo khép lại lùm xùm đình công ở Al Nassr, HLV tuyển Bồ Đào Nha nói gì?

HLV Martinez nói gì về vụ Ronaldo đình công?

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez khẳng định làm việc với Cristiano Ronaldo “rất dễ dàng”, ngay thời điểm siêu sao hưởng lương 488.000 bảng/ngày chấm dứt cuộc “đình công” gây sốc tại Saudi Pro League.

HLV Martinez đặc biệt khen ngợi trò cưng

Theo ông Martinez, Ronaldo không hề khó quản: tiêu chuẩn cao, đòi hỏi kỷ luật trong tập luyện và cam kết tuyệt đối với đội tuyển giúp việc quản lý trở nên đơn giản. “Cậu ấy là hình mẫu về cách đại diện cho Bồ Đào Nha. Điều quan trọng với tôi là những gì Ronaldo đang thể hiện lúc này”, ông nói với BBC Sport.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Ronaldo vẫn là chân sút chủ lực của tuyển quốc gia với hiệu suất ghi bàn ấn tượng thời gian gần đây, không phải được ưu ái vì hào quang quá khứ.

Vậy vì sao Ronaldo đình công?

Ronaldo (41 tuổi) đã vắng mặt hai trận vì bất mãn với mức chi chuyển nhượng của Al Nassr so với các đối thủ cạnh tranh ngôi vương. Anh đã thi đấu ở trận gặp Al Fateh, ngay lập tức ghi bàn và khép lại chương “đình công” ồn ào mới nhất trong sự nghiệp vốn từng va chạm với nhiều HLV, đáng chú ý là cuộc chia tay kịch tính với Manchester United dưới thời Erik Ten Hag.

Ronaldo tỏa sáng tại Al Nassr

Cơn bực bội của Ronaldo càng tăng khi Al Hilal được bật đèn xanh chiêu mộ đồng đội cũ ở Real Madrid là Karim Benzema từ Al Ittihad. Ba CLB nói trên cùng Al Ahli đều thuộc nhóm được kiểm soát đa số bởi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF).

Theo báo chí Anh, mức chi ròng của Al Hilal cao hơn Al Nassr khoảng 180 triệu bảng kể từ mùa 2022/23, thời điểm Ronaldo cập bến. Một tin nhắn đùa của Benzema rằng anh được tăng lương khi chuyển sang Al Hilal và sẽ lại vô địch càng khiến Ronaldo “nóng mặt”. Hiện Al Hilal dẫn đầu giải, hơn Al Nassr một điểm. Về phần mình, Ronaldo vẫn đang tìm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi sang Saudi Arabia năm 2023.

Tương lai CR7 về đâu?

Việc tái hòa nhập Ronaldo được xem là cú hích cho Al Nassr lẫn nhà quản lý bóng đá Saudi Arabia, trong bối cảnh lo ngại kịch bản xấu nhất: siêu sao rời đi trước khi hợp đồng hết hạn năm 2027. Tháng 12, Ronaldo úp mở khả năng kết thúc sự nghiệp ở nơi khác: “Tôi còn khát khao. Chơi ở Trung Đông hay châu Âu đều không quan trọng”.

Ronaldo chưa giành được danh hiệu chính thức nào cùng Al Nassr

Phía giải đấu nói với Daily Mail rằng các bức xúc của Ronaldo là thiếu cơ sở: mỗi CLB vận hành độc lập trong cùng khuôn khổ tài chính, tự quyết tuyển mộ và chiến lược; không cá nhân nào dù tầm cỡ đến đâu chi phối quyết định ngoài phạm vi CLB của mình. Người phát ngôn nhấn mạnh các thương vụ gần đây cho thấy tính độc lập ấy “rất rõ ràng”.