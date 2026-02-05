Báo Anh tiết lộ sốc: Ronaldo đình công trận thứ 2, rời Al Nassr vào tháng 6

⚠️ Ronaldo tiếp tục “đình công”, căng thẳng leo thang với PIF

Cristiano Ronaldo được cho là sẽ tẩy chay trận đấu thứ hai liên tiếp của Al Nassr tại Saudi Pro League, khi đội bóng này đối đầu Al Ittihad, diễn ra lúc 0h30 ngày 7/2 (giờ Hà Nội).

Ronaldo có thể đình công trận thứ hai của Al Nassr

Trước đó, Ronaldo không nhận được bất kỳ cam kết cụ thể nào từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) về việc thay đổi bộ máy quản lý CLB. Nguồn tin của ESPN cho biết, CR7 vẫn giữ nguyên lập trường phản đối.

Theo các nguồn tin thân cận, nếu trong vài tuần tới PIF không đưa ra đảm bảo rõ ràng, Ronaldo sẽ yêu cầu được rời Al Nassr vào tháng 6. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã từ chối ra sân trong chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh hôm thứ Hai như một hành động phản kháng.

🔥 Ronaldo phẫn nộ vì Al Hilal được “chống lưng”

Nguồn tin tiết lộ Ronaldo không hài lòng khi cho rằng PIF đầu tư thiếu công bằng, ưu ái Al Hilal trong cuộc đua vô địch. CR7 thậm chí đã cố gắng ngăn chặn thương vụ Karim Benzema chuyển từ Al Ittihad sang Al Hilal, vì cảm thấy đây là động thái mở đường cho đối thủ thống trị giải đấu.

Dù vẫn tập luyện cùng đội trong tuần này và đăng ảnh mặc đồ tập Al Nassr lên mạng xã hội, nhưng trên tài khoản X chính thức của CLB lại không xuất hiện hình ảnh nào của Ronaldo, chỉ có HLV Jorge Jesus và các cầu thủ khác.

Hậu trường cho thấy Ronaldo yêu cầu khôi phục đầy đủ quyền hạn cho ban lãnh đạo Al Nassr, đồng thời chấm dứt tình trạng can thiệp như ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Việc giám đốc thể thao Simao Coutinho và giám đốc điều hành Jose Semedo bị PIF đình chỉ, cùng với cắt giảm mạnh chi tiêu, đã khiến CR7 cực kỳ tức giận và làm suy yếu kế hoạch tăng cường lực lượng.

Ronaldo có thể rời Al Nassr trước khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026

💣 Ronaldo cân nhắc tương lai

Trái ngược với Al Nassr, Al Hilal nhận cú bơm tiền lớn từ Hoàng tử Alwaleed Bin Talal, một trong những mạnh thường quân của CLB. ESPN cho biết toàn bộ các tân binh của Al Hilal mùa này, bao gồm Benzema, đều do Hoàng tử Alwaleed tài trợ, trong khi PIF nắm 75% cổ phần CLB.

Ronaldo, người chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi gia nhập Al Nassr năm 2022, được mô tả là đang rất tức giận. Dù có nhiều lời mời từ châu Âu và Mỹ, anh không muốn ra đi ngay vì lo ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho World Cup. CR7 hiện còn hợp đồng đến tháng 6/2027, kèm điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro.

Al Nassr sẽ nỗ lực chiêu mộ Fernandes để chiều lòng Ronaldo?

Saudi Pro League cũng không muốn mất đi “đại sứ số một” của mình. Theo nguồn tin, Al Nassr và PIF đã hứa hẹn sẽ đầu tư lớn vào mùa hè, trong đó Bruno Fernandes (MU) là một cái tên được cân nhắc.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Esteve Calzada của CLB Al Hilal tỏ ra khó hiểu trước sự bức xúc của Ronaldo: “Bạn nên hỏi họ. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân. Không thể nói Al Nassr có những kỳ chuyển nhượng tệ khi Joao Felix và Kingsley Coman đã cập bến”.

Hiện Al Hilal đang dẫn đầu Saudi Pro League với 1 điểm nhiều hơn Al Nassr (47 điểm và 46 điểm sau cùng 19 trận). Và Quả bóng vàng 2022 Benzema được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.