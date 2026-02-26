MU lợi thế lớn đua top 5 Ngoại hạng Anh: Công lớn nhờ… Amorim

Di sản tích cực

Chỉ hơn 3 tháng nữa mùa giải sẽ kết thúc và lúc này Premier League đã xác định được rõ các cuộc đua. 2 đội cạnh tranh cho chức vô địch, ít nhất 3 đội phải đua trụ hạng, trong khi những CLB nào không đứng gần khu vực nguy hiểm đều có thể vươn lên khu vực dự Conference League hay thậm chí Europa League.

MU đang sở hữu phong độ cao để nắm ưu thế trong cuộc đua top 5

Cuộc đấu cho vé dự Champions League hứa hẹn hấp dẫn nhất, hiện đang là 3 đội cạnh tranh nhưng Aston Villa có thể rớt xuống cuộc đua này nếu họ sảy chân trong những vòng tới. MU, Chelsea và Liverpool đang so kè từng điểm một, và cuối tuần này Chelsea sẽ phải đến thăm Arsenal trong một trận đấu hứa hẹn ảnh hưởng tới 2 cuộc đua một lúc.

MU đang là đội phong độ tốt nhất trong năm 2026 từ khi HLV Michael Carrick lên nắm quyền. Sự lạc quan dành cho “Quỷ Đỏ” đang rất lớn bởi Carrick vẫn chưa thua, MU chỉ hòa 1 trận còn lại đều thắng, trong khi Chelsea, Liverpool đều đã có những cú ngã. Đây là một sự chuyển mình sau khi đội bóng tỏ ra kém sức sống trong giai đoạn Ruben Amorim dẫn dắt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, MU đang có lợi thế lớn trong cuộc đua top 4 là nhờ… Amorim, chứ không hẳn vì Carrick. Chúng ta đang chứng kiến một HLV vốn quen dẫn dắt ở cấp độ Championship trở nên mát tay ở Premier League, nhưng Premier League vẫn chỉ là 1 đấu trường. Một HLV trưởng đẳng cấp cao còn phải cầm quân ở nhiều mặt trận khác nhau.

Và đó chính là điều chúng ta cần nhắc đến ở đây: Amorim đã, kể cả là vô tình, đơn giản hóa công việc cho Carrick cho đến lúc này.

Tầm nhìn chiến lược

MU hiện chỉ đá ở Premier League. Họ đã không được dự cúp châu Âu, bị Grimsby loại ê mặt ở League Cup và sau đó bị Brighton đánh bại ở FA Cup. Nhờ thế mà mùa này MU chỉ phải đá 40 trận, đây là lịch thi đấu nhẹ nhất trong lịch sử đội bóng kể từ khi Premier League ra đời.

Đa số những lợi thế MU đang có là nhờ Ruben Amorim, kể cả là vô tình

Lịch thi đấu nhẹ nhàng này không phải đội nào tranh vé châu Âu cũng có, thậm chí có 2 đội đang đua trụ hạng vẫn phải mang quân ra đấu trường châu lục. Chelsea hiện đã có số trận ra sân nhiều hơn tổng số trận MU có thể đá trong mùa này, trong khi Liverpool đã chạm mốc 40 trận còn Aston Villa đã đá 38 trận.

Tính riêng về cá nhân cũng thế: Virgil Van Dijk ở tuổi 34 vẫn đang ra sân đều đặn cho Liverpool, anh đã đá hơn 3400 phút mùa này, tức đã hơn tối thiểu 1000 phút so với bất cứ cầu thủ MU nào. Vậy ai đang là cầu thủ đá nhiều nhất của MU? Luke Shaw, 2363 phút. Liverpool đã có 7 cầu thủ đá nhiều phút hơn Shaw, Chelsea là 6 cầu thủ và Aston Villa 4 người.

Chưa kể lúc này MU đang có 2 trụ cột thậm chí còn chưa đá đến 1000 phút, đó là trung vệ Harry Maguire và tiền vệ trung tâm Kobbie Mainoo. Vì sao? Vì Amorim không trọng dụng họ. Do đó họ đang có cơ thể khá sung sức, họ cũng được nghỉ nhiều sau mỗi vòng và di chuyển trong lãnh thổ Anh Quốc, chứ không như những cầu thủ Liverpool hay Chelsea mệt mỏi lết qua từng trận ở cả trong lẫn ngoài nước.

Nhẹ gánh công việc

Thế nên nói Amorim có "tầm nhìn chiến lược" để giúp MU sở hữu lợi thế trong cuộc đua top 5 cũng… không sai. Đó là chưa kể nếu chúng ta nghiêm túc nhìn vào hiệu quả lối đá của MU, đừng quên rằng MU mùa này bỗng tốt lên trông thấy từ các pha bóng cố định là nhờ ai chuẩn bị cho đội ở giai đoạn đầu mùa. Đó chắc chắn không phải là Carrick.

Michael Carrick

Do vậy những lời khen dành cho Carrick vì phong độ của MU lúc này cũng cần được đặt trong một bối cảnh rõ ràng: Công việc của đương kim HLV trưởng tạm quyền của MU đã được nhẹ gánh. Các bài đá phạt đã được Amorim tập sẵn cho các cầu thủ, một số chuyên gia phân tích dữ liệu Carrick đang dùng trong ban huấn luyện MU cũng là Amorim đưa về, còn lịch thi đấu nhẹ nhàng cũng do MU đá không tốt dưới thời người tiền nhiệm mà thành ra vậy.

Không ít HLV trưởng đã thể hiện chuyên môn tốt, đưa đội mình ra sân chơi châu Âu, để rồi sang mùa kế tiếp không làm tốt khi có thêm mặt trận phải tham gia và lịch thi đấu dày lên. MU đúng là sáng cửa trở lại Champions League, nhưng với những ý kiến nói Carrick xứng đáng được bổ nhiệm chính thức, lời khuyên cho những người có quan điểm đó là “hãm cái phanh lại”.