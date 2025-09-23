Dembele đoạt Quả bóng Vàng: Gia nhập nhóm huyền thoại, Pháp trở thành "bá chủ" giải thưởng

Ousmane Dembele là chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng mùa 2024/25 sau khi đoạt cú ăn 3 Ligue 1 - Coupe de France - Champions League cùng Paris Saint-Germain lẫn ngôi Vua phá lưới Ligue 1. Đây là giải thưởng xứng đáng cho tiền đạo người Pháp, anh đã đánh bại Lamine Yamal trong cuộc đấu phiếu bầu.

Ousmane Dembele cùng giải Quả bóng Vàng nam 2025

Trong một mùa bóng mà Dembele đã ghi 35 bàn & 16 kiến tạo cho PSG, anh sở hữu chỉ số tham gia bàn thắng cao thứ 15 giữa những cầu thủ đoạt QBV trong thế kỷ 21. Nghe có vẻ không ấn tượng, nhưng đa số lần đó là những con số "điên rồ" của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, và khi gạt 2 huyền thoại này ra, Dembele xếp cao thứ 3 trong những người chiến thắng còn lại.

Với một sự nghiệp đã từng gặp nhiều va vấp, Dembele giờ mới tỏa sáng nhưng sự bùng nổ của anh lại rực rỡ hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong mùa 2024/25. Do đó Dembele đã đoạt giải trong lần đầu tiên anh được đề cử, lần gần nhất xảy ra điều này là giải năm 2006 thuộc về trung vệ Fabio Cannavaro.

Thắng lợi của Dembele đã khiến nước Pháp trở thành quốc gia có số cầu thủ đoạt giải nhiều nhất trong lịch sử, với Raymond Kopa, Michel Platini (3 lần), Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema và Dembele. Trước khi Dembele đoạt giải, Pháp chia sẻ vị trí dẫn đầu với Đức và Italia: Đức từng có 5 người giành giải gồm Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthaus và Matthias Sammer. Italia có Omar Sivori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio và Fabio Cannavaro.

Hiện Pháp đang ngang bằng Argentina với tổng số lần đoạt giải là 8 lần. Do giải từ năm 1995 mới trao cho cầu thủ ngoài châu Âu nên cả 8 lần của Argentina đều là cho Lionel Messi, và Dembele là cầu thủ đầu tiên ngoài Messi (2009 & 2015) đoạt Quả bóng Vàng sau một mùa giải đoạt cú ăn ba danh hiệu ở cấp CLB.

Dembele hiện đã gia nhập một nhóm 10 cầu thủ đã đoạt Quả bóng Vàng bên cạnh chức vô địch Champions League và World Cup. Nhóm này bao gồm Messi, Beckenbauer, Rossi, Bobby Charlton, Rivaldo, Zidane, Ronaldinho và Kaka.