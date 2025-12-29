Trao giải Quả bóng vàng Dubai: Dembele vượt Yamal, Ronaldo xuất sắc nhất Trung Đông
Lễ trao giải Globe Soccer hay vẫn được biết đến với tên gọi Quả bóng vàng Dubai, đã diễn ra vào đêm 28/12. Ở đó, những cá nhân xuất sắc như Dembele, Yamal và cả Ronaldo đều được vinh danh.
🔹 Dembele chạm đỉnh vinh quang tại Dubai
Tiền đạo PSG và đội tuyển Pháp Ousmane Dembele đã được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2025 tại lễ trao giải Globe Soccer Awards, diễn ra ngày 28/12 tại Dubai.
Dembele chiến thắng Yamal ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025
Đây là phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu bùng nổ của ngôi sao người Pháp.Trước đó, Vinicius Junior là chủ nhân danh hiệu này năm 2024.
Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm tại Dubai. Siêu sao người Bồ Đào Nha được vinh danh là Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025, diễn ra vào tối Chủ nhật ở Dubai, qua đó bổ sung thêm một danh hiệu danh giá vào sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Ronaldo ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông năm 2025
🔹 PSG thống trị các hạng mục quan trọng
Không chỉ có Dembele tỏa sáng, PSG còn được vinh danh là Đội bóng xuất sắc nhất năm, vượt qua các đối thủ nặng ký như Barcelona, Chelsea, Flamengo và Liverpool.
Yamal được an ủi với giải Tiền đạo xuất sắc nhất
Các danh hiệu của Globe Soccer Awards được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ kết hợp với hội đồng chuyên môn gồm các nhà quản lý, cựu cầu thủ và HLV.
🔹 Danh sách các chủ nhân giải thưởng chính
- HLV xuất sắc nhất: Luis Enrique
- Cầu thủ xuất sắc nhất: Ousmane Dembele
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Desire Doue
- Tiền vệ xuất sắc nhất: Vitinha
- Tiền đạo xuất sắc nhất: Lamine Yamal
- Đội nam xuất sắc nhất: PSG
- Đội nữ xuất sắc nhất: Barcelona
- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Aitana Bonmati
Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp trong lần ra sân thứ 1.300 qua đó giúp Al Nassr thắng trận.
