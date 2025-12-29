Trao giải Quả bóng vàng Dubai: Dembele vượt Yamal, Ronaldo xuất sắc nhất Trung Đông

🔹 Dembele chạm đỉnh vinh quang tại Dubai

Tiền đạo PSG và đội tuyển Pháp Ousmane Dembele đã được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2025 tại lễ trao giải Globe Soccer Awards, diễn ra ngày 28/12 tại Dubai.

Dembele chiến thắng Yamal ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025

Đây là phần thưởng xứng đáng cho một năm thi đấu bùng nổ của ngôi sao người Pháp.Trước đó, Vinicius Junior là chủ nhân danh hiệu này năm 2024.

Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm tại Dubai. Siêu sao người Bồ Đào Nha được vinh danh là Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025, diễn ra vào tối Chủ nhật ở Dubai, qua đó bổ sung thêm một danh hiệu danh giá vào sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Ronaldo ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông năm 2025

🔹 PSG thống trị các hạng mục quan trọng

Không chỉ có Dembele tỏa sáng, PSG còn được vinh danh là Đội bóng xuất sắc nhất năm, vượt qua các đối thủ nặng ký như Barcelona, Chelsea, Flamengo và Liverpool.

Yamal được an ủi với giải Tiền đạo xuất sắc nhất

Các danh hiệu của Globe Soccer Awards được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ kết hợp với hội đồng chuyên môn gồm các nhà quản lý, cựu cầu thủ và HLV.