Rúng động tin Yamal giành Quả bóng vàng 2025, vượt Dembele & Vitinha của PSG

🌍 Kỷ lục mới sắp được xác lập

Không khí chờ đợi Gala Quả bóng Vàng 2025 đang nóng hơn bao giờ hết. Theo những tin rò rỉ, thần đồng của CLB Barcelona – Lamine Yamal – sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất giành danh hiệu cao quý này. Cụ thể theo hình ảnh mới nhất đang lan truyền trên mạng xã hội, Yamal giành chiến thắng với 805 điểm, chỉ hơn Dembele khoảng cách sít sao 5 điểm. Còn Vitinha của PSG về thứ 3 với 643 điểm.

Yamal được tiết lộ là người chiến thắng Quả bóng vàng 2025

Ở tuổi 18, Yamal - nếu giành chiến thắng, sẽ phá kỷ lục của Ronaldo Nazario, người từng đăng quang ở tuổi 21. Thông tin này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

⚡ Tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội

Nhiều ý kiến cho rằng Ousmane Dembele mới xứng đáng hơn, khi ghi tới 35 bàn mùa trước và góp công lớn giúp PSG lần đầu tiên vô địch Champions League. Thành tích ấy khiến tiền đạo người Pháp trở thành ứng cử viên nặng ký.

Yamal không chỉ tỏa sáng trong màu áo Barcelona mà còn là nhân tố then chốt giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Ở mùa giải 2024/25, anh ghi 18 bàn và có tới 25 kiến tạo trên mọi đấu trường. Dù không dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga, Yamal lại đứng số một về kiến tạo, chứng minh khả năng kiến thiết đỉnh cao.

Danh sách Quả bóng vàng 2025, theo tiết lộ trên các trang mạng xã hội

🎉 Sự tự tin gây tranh luận

Theo Mundo Deportivo, Yamal sẽ đến Gala cùng đoàn tùy tùng 20 người, sẵn sàng ăn mừng lớn nếu chiến thắng. Thông tin này khiến nhiều người cho rằng tài năng trẻ đã coi mình là người chiến thắng, càng làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Nếu Yamal giành Quả bóng vàng 2025, đây sẽ là cột mốc mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới. Tuy nhiên, không ít người tin rằng danh hiệu nên thuộc về những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có bảng thành tích dày dặn hơn.