HLV Flick nói về khả năng Yamal đoạt QBV, lo vì cầu thủ Barca chấn thương

Barcelona vừa giành chiến thắng khá dễ dàng 3-0 trước Getafe ở vòng 5 La Liga 2025/26. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Nou Camp không được trọn vẹn khi tiền vệ Firmin Lopez dính chấn thương ở cuối trận. Cầu thủ này cần người dìu khỏi sân đấu sau một pha va chạm. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trạng của HLV Hansi Flick trong phòng họp báo.

Hansi Flick

"Ngày hôm nay, chúng tôi thắng 3-0, giành được 3 điểm và mọi thứ đều trơn tru. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng vì mất đi Firmin. Cậu ấy sẽ được kiểm tra kỹ hơn trong ngày mai để xác định mức độ của chấn thương. Lịch thi đấu 2 đến 3 ngày/trận chưa bao giờ là dễ dàng và tôi đang cảm nhận được điều đó ngay lúc này".

Khi được hỏi về lối chơi có phần "rắn" của đối thủ, Hansi Flick từ chối trả lời. "Tôi chỉ tập trung vào đội của mình thôi. Còn ở trên sân, tôi muốn bảo vệ các học trò tốt nhất có thể. Tôi không quan tâm tới đối thủ là ai. Điều quan trọng là chúng tôi giữ được lối chơi tập thể, kiểm soát bóng tốt, dứt điểm tốt. Đó là những gì tôi thực sự quan tâm, còn những thứ khác không quan trọng".

Ngoài ra, ông thầy người Đức còn gửi lời khen tới Ferran Tores và Dani Olmo, hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này. "Torres rất quan trọng với chúng tôi. Lịch thi đấu khiến chúng tôi buộc phải xoay vòng và những màn trình diễn tuyệt vời là điều cần thiết. Chúng tôi chỉ có 25 đến 27 cầu thủ và tôi cần tất cả trong số họ luôn sẵn sàng cống hiến hết mình. Torres rồi Olmo đều thể hiện điều đó trong ngày hôm nay".

Khi được hỏi về lễ trao giải "Quả bóng vàng" sẽ diễn ra vào 1h rạng sáng ngày mai (23/9), ông thầy người Đức cũng trả lời rất tế nhị bởi Lamine Yamal, ngôi sao của Barcelona hiện tại đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu này.

"Thôi nào, mọi người đừng như vậy. Hãy thể hiện sự tôn trọng với giới mộ điệu. Tôi không thích trả lời những câu hỏi như thế này. Tôi biết đó là công việc của các phóng viên nhưng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì cả. Tôi có ý kiến riêng của mình".