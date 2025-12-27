Thùy Trang chủ động khép lại ồn ào Quả bóng vàng

Tối 26-12, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 khép lại bằng đêm gala trao thưởng.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, các danh hiệu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Bích Thùy (360 điểm) - Quả bóng vàng, Phạm Hải Yến (198 điểm) - Quả bóng bạc, Trần Thị Thùy Trang (160 điểm) - Quả bóng đồng.

Trần Thị Thùy Trang xóa dòng trạng thái than phiền "bất công" khi nhận Quả bóng đồng Việt Nam 2025 (ảnh phải), thay bằng lời cảm ơn, thừa nhận "mình còn nhiều điều cần học hỏi" và cho biết đã chuyển tiền thưởng ủng hộ đồng bào gặp khó khăn (ảnh trái)

Trên bục trao thưởng, Thùy Trang rớm nước mắt nhận Quả bóng đồng. Ngay sau lễ trao giải, tiền vệ sinh 1988 quê Quảng Nam gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái: "Một năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy... Quả bóng đồng. Cám ơn vì tất cả", cùng loạt hình ảnh các danh hiệu cá nhân, tập thể mà cô đạt được trong năm 2025.

Ít phút sau đó, Thùy Trang chỉnh sửa dòng trạng thái thành: "1 năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy... sự bất công. Cám ơn vì tất cả".

Lời than "bất công" của Thùy Trang nhanh chóng gây xôn xao, trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến bày tỏ chia sẻ với Thùy Trang, cho rằng sau nhiều cố gắng, danh hiệu đạt được trong năm qua, cô xứng đáng có nhiều hơn Quả bóng đồng. Song ngược lại, không ít người cho rằng mỗi lá phiếu bầu chọn của các chuyên gia thể thao đều có lý lẽ riêng, và họ - với tư cách người đứng ngoài quan sát các tuyển thủ - sẽ có cái nhìn toàn diện hơn. Tổng điểm bầu chọn cho thấy khác biệt lớn giữa Thùy Trang với hai đồng nghiệp xếp trên.

Và ở động thái mới nhất, Thùy Trang đã chủ động khép lại ồn ào bằng việc xóa dòng trạng thái gây tranh cãi.

Sáng 27-12, Thùy Trang đăng dòng trạng thái mới với nội dung tích cực. Tại đây, Quả bóng đồng Việt Nam 2025 gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến ban tổ chức giải thưởng, ban huấn luyện, đồng đội, gia đình và người hâm mộ đã luôn dõi theo, yêu thương, tin tưởng và ủng hộ.

"Mỗi lá phiếu, mỗi lời động viên đều là một sự ghi nhận đáng trân trọng. Một năm 2025 đáng nhớ của Trang khép lại, thật vinh dự khi Trang có cho mình thêm những cột mốc lịch sử cho CLB TP.HCM và đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Trang nhận ra mình còn nhiều điều mình cần phải học hỏi và lấy những thử thách làm động lực để mình cổ gắng, hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong tương lại", Quả bóng đồng Việt Nam 2025 viết.

Cùng với đó, Thùy Trang đăng tải hình ảnh cho thấy đã chuyển toàn bộ số tiền thưởng (20 triệu đồng) đến Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

"Trang tin rằng sự yêu thương và đồng hành của mọi người chính là phần thưởng lớn nhất trên hành trình này", tiền vệ 38 tuổi kết lại.

Trần Thị Thùy Trang sinh 1988, là cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi từng vô địch Đông Nam Á ở cả sân 11 người (trong màu áo tuyển nữ quốc gia) và sân futsal (tuyển futsal nữ quốc gia).

Cô được gắn với các biệt danh "người không phổi", "chiến binh" khi vẫn nhiệt huyết, bền bỉ cống hiến dù lớn tuổi.

World Cup nữ 2023 là kỷ niệm buồn, khi cô có trong thành phần tuyển nữ Việt Nam sang New Zealand dự giải song lại không được ra sân một phút nào trong 3 trận của đội.

Trước khi giành Quả bóng đồng Việt Nam 2025, Thùy Trang thắng giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.