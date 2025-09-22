Vì sao PSG không tham dự gala Quả bóng vàng 2025, Dembele có đến nhận giải?

✨ PSG vẫn lỡ hẹn nhưng Dembele thì không

PSG trải qua mùa giải 2024/25 rực rỡ, với nhiều cá nhân được đề cử cho các hạng mục Quả bóng vàng. Trong đó, Ousmane Dembele được xem là ứng viên sáng giá nhất, sau khi tỏa sáng ở Champions League và nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Nhiều cầu thủ PSG không thể tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025

Lúc này Dembele đang dính chấn thương gân kheo và không thể cống hiến cho PSG trong khoảng thời gian đã qua. Thật ngạc nhiên, đây lại là… may mắn với cá nhân Dembele, trong trường hợp anh giành chiến thắng ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất.

Bởi lẽ, anh đang là ứng viên số 1 cho giải thưởng cao quý này. Dembele vì vậy vẫn có thể hiện diện tại nhà hát Theatre Chatelet (Paris) và nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng.

🌧️ Trận “Le Classique” dời lịch vì mưa bão

PSG dự kiến chạm trán Marseille tại Ligue 1 vào đêm Chủ Nhật vừa qua. Nhưng thời tiết xấu buộc trận đấu bị hoãn chỉ 6 tiếng trước giờ bóng lăn. Theo quyết định của ban tổ chức giải đấu, trận “Le Classique” sẽ diễn ra vào 2h rạng sáng thứ Ba (23/9), trùng thời điểm Gala Quả bóng vàng.

Sân Velodrome tại Marseille đang trong tình trạng cảnh báo cam vì mưa lớn, ngập lụt và giông bão, với lượng mưa có thể lên tới 120 mm trong buổi tối Chủ nhật.

Dembele vẫn có thể góp mặt

🏆 Enrique và dàn sao PSG mất cơ hội tỏa sáng

HLV Luis Enrique, ứng viên cho giải Johan Cruyff (HLV xuất sắc nhất năm), cũng sẽ không thể tham dự Gala vì bận dẫn dắt đội bóng trước kình địch Marseille. Các ngôi sao khác như Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia hay Nuno Mendes cũng phải bỏ lỡ cơ hội hiện diện tại đêm vinh danh.

Theo RMC Sport, PSG từng yêu cầu đổi khung giờ để tránh trùng với Gala, nhưng không thành. Quyết định cuối cùng khiến phía đội bóng thủ đô “không vui nhưng vẫn lịch sự chấp nhận”.

📌 Không phải kịch bản 2024

Khác với vụ Real Madrid tẩy chay lễ trao giải năm 2024 vì tranh cãi liên quan đến Vinicius Junior, lần này PSG vắng mặt hoàn toàn do lịch thi đấu bất khả kháng. Dẫu vậy, việc bỏ lỡ một Gala được tổ chức ngay tại Paris chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho CLB lẫn người hâm mộ nhà đương kim vô địch Champions League.