Dàn WAGs quyến rũ của dàn sao Real Madrid "đốt cháy" siêu kinh điển

💋 Maria Mazalli – “Nữ hoàng Instagram” của Vinicius

Với hơn một triệu người theo dõi trên Instagram, Maria Mazalli là cái tên quen thuộc tại Brazil. Cô được cho là đang hẹn hò với Vinicius , ngôi sao tấn công của Real Madrid, và thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh thời thượng, tôn lên vóc dáng gợi cảm.

Maria đang là bạn gái của Vinicius

Maria từng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “De Férias com o Ex”, nơi các thí sinh đối mặt với người yêu cũ trong một kỳ nghỉ đầy drama. Từ đó, cô nhanh chóng trở thành gương mặt đắt show quảng cáo và đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang lớn.

Bên cạnh nhan sắc quyến rũ, Maria còn được biết đến như một “fashion icon” thực thụ của dàn WAGs Real Madrid, khi mỗi lần cô đăng tải bức ảnh mới, cộng đồng mạng lại “dậy sóng”.

👠 Laura Celia Valk – Siêu mẫu Hà Lan và trái tim của Jude Bellingham

Người đẹp Laura Celia Valk, 25 tuổi, là siêu mẫu người Hà Lan sở hữu hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô được cho là đang hẹn hò với Jude Bellingham, tài năng người Anh đang tỏa sáng tại Bernabeu.

Laura Celia Valk là siêu mẫu người Hà Lan sở hữu hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram

Laura là gương mặt quen thuộc của thương hiệu PrettyLittleThing, đồng thời điều hành một công ty tư vấn truyền thông xã hội do chính cô sáng lập. Phong cách của cô mang đậm nét châu Âu hiện đại vừa sang trọng vừa phóng khoáng.

Cặp đôi trẻ trung này được người hâm mộ ví như “David – Victoria Beckham phiên bản Gen Z”, khi cả hai đều thành công, quyến rũ và giữ kín đời tư một cách tinh tế.

💍 Gabriely Miranda – Vợ xinh tuổi 23 của thần đồng Endrick

Ở tuổi 23, Gabriely Miranda đã là người mẫu, KOL và vợ của thần đồng bóng đá Brazil Endrick. Cặp đôi vừa tổ chức đám cưới sau chưa đầy một năm bên nhau, khiến truyền thông Brazil xôn xao.

Cặp đôi vừa tổ chức đám cưới sau chưa đầy một năm bên nhau

Gabriely là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo nội y, sở hữu thân hình nóng bỏng và phong cách quyến rũ. Dù trẻ tuổi, cô được đánh giá là có ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ cuộc sống bên cạnh người chồng tài năng.

Người hâm mộ từng lan truyền “hợp đồng tình yêu” giữa Endrick và Gabriely, trong đó có những điều khoản hài hước như cấm anh chàng có bạn gái ảo trong game GTA hay bình luận dưới ảnh của cô gái khác.

🎥 Mina Bonino – Nhà báo truyền hình và người bạn đời của Valverde

Mina Bonino, 30 tuổi, là nhà báo kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Argentina. Cô gặp Federico Valverde trên Instagram vào năm 2019 và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Chỉ hai tháng sau, cả hai đã dọn về sống chung tại Tây Ban Nha.

Gia đình hạnh phúc của Valverde

Mina từng làm việc cho các kênh thể thao hàng đầu Argentina trước khi tạm gác sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Cô và Valverde hiện có hai cậu con trai kháu khỉnh, Benicio và Bautista.

Với hơn một triệu người theo dõi, Mina vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc cùng chồng con một trong những tổ ấm viên mãn nhất làng bóng đá Real Madrid.

🧤 Anastasiia Tomazova – Nàng WAG bốc lửa của thủ môn Lunin

Thủ thành Andriy Lunin có thể không phải ngôi sao sáng nhất Real Madrid, nhưng bên cạnh anh là một trong những nàng WAG ấn tượng nhất Anastasiia Tomazova.

Lunin hạnh phúc bên vợ

Người đẹp Ukraine là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, luôn đứng về phía chồng mình trong mọi hoàn cảnh. Cô từng gây chú ý khi thẳng thắn “bênh” Lunin trên mạng, khẳng định anh xứng đáng được bắt chính nhiều hơn.

Vẻ đẹp lạnh lùng cùng cá tính mạnh mẽ của Anastasiia khiến cô trở thành gương mặt nổi bật trong dàn bạn gái cầu thủ tại Real Madrid vừa quyến rũ vừa táo bạo.

💫 Taina Castro – Mối tình gây tò mò của Eder Militao

Câu chuyện tình giữa Eder Militao và Taina Castro là đề tài được người hâm mộ quan tâm bậc nhất. Năm ngoái, hậu vệ người Brazil được cho là đã “hoán đổi” người yêu với đồng hương Leonardo Pereira, khi Taina bạn gái cũ của Pereira bắt đầu hẹn hò Militao.

Taina có cho mình lượng fan khủng trên mạng xã hội

Taina, 23 tuổi là người mẫu có tiếng tại Brazil, sở hữu vẻ đẹp đậm chất Latin và phong cách gợi cảm. Dù thường xuyên được truyền thông săn đón, cô vẫn giữ kín đời tư, ít khi chia sẻ hình ảnh chung với Militao.

Tuy nhiên, mỗi khi cặp đôi xuất hiện cùng nhau, mạng xã hội lại bùng nổ. Nhiều người cho rằng, Taina chính là “bùa may mắn” của Militao trong những trận cầu lớn.

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn 22h15 ngày 26/10 không chỉ hứa hẹn rực lửa trên sân cỏ mà còn “nóng” cả trên khán đài, nơi dàn WAGs lộng lẫy của hai đội chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn

