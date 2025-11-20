Lý do fan Real tán thưởng Ronaldinho, nhưng không bao giờ làm thế với Yamal

Ronaldinho chinh phục fan Real Madrid

Khoảng 20 năm trước, Ronaldinho đã làm cho cầu trường Bernabeu phải ngả mũ sau một màn trình diễn để đời. Cú đúp của siêu sao người Brazil giúp Barcelona đánh bại Real Madrid 3-0 ở La Liga và trên các khán đài, các fan Real Madrid đã vỗ tay tán thưởng Ro “vẩu”, điều trước đây họ chỉ dành cho Diego Maradona.

Ronaldinho lập cú đúp trong trận El Clasico hơn 20 năm trước tại Bernabeu

Rốt cuộc đây cũng không phải lần cuối các fan Real Madrid vỗ tay tán thưởng cho một cầu thủ của đội khách tại Bernabeu, nhưng sự đặc biệt mà Ronaldinho mang lại vẫn được xem là “tiêu chuẩn” của những màn trình diễn sau này mà các khán giả tại sân đấu nổi tiếng này so sánh. Một trong những người có mặt trong buổi tối 19/11/2005 mới đây đã bình luận về điều đó.

Juan Sanchez, một fan Madrid sở hữu vé mùa lẫn thẻ hội CĐV, đã được máy quay lia tới khi ông và con trai vỗ tay tán thưởng Ronaldinho, và Sanchez cho biết ông không cảm thấy có gì phải buồn về hành động của mình. “Điều quan trọng là vỗ tay tán thưởng điều gì tốt đẹp, chứ không phải nhìn vào những điều xấu mà nó có thể ẩn chứa”, Sanchez chia sẻ.

Juan Sanchez (phải) cùng con trai vỗ tay tán thưởng Ronaldinho

“Chúng tôi bị áp đảo trận đó và nó lại diễn ra trong mùa giải mà tôi đến xem thường xuyên. Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tán thưởng đối thủ, ống kính truyền hình chỉ bắt gặp tôi và con trai nhưng rất nhiều fan Madrid khác cũng thế. Tôi vẫn bình thường, vẫn đến sân xem bóng đá, cuộc sống vẫn vậy”.

Không bao giờ vỗ tay cho Yamal

Sanchez tiết lộ thực ra đã có một số kẻ không hài lòng với ông. “Đó là hội Ultras, chúng có mặt trên sân vận động và tỏ ra khó chịu vì fan Madrid vỗ tay, chúng hô một số câu rất khó nghe về tôi. Nhưng tôi chẳng lo vì tôi vẫn đến sân, còn những kẻ đó đã không được cho vào sân nữa rồi”, ông cho hay.

Sau Ronaldinho, đã có rất nhiều cầu thủ lớn xuất hiện ở sân Bernabeu để mang lại những màn trình diễn đỉnh cao. Juan Sanchez nói rằng nếu Ronaldinho trở lại Bernabeu và rực sáng, ông sẽ lại vỗ tay cho anh. Nhưng ông, và các fan Madrid khác, sẽ không bao giờ dành điều tương tự cho Lamine Yamal.

Fan Real Madrid không ưa Yamal vì thái độ khiêu khích

"Người ta nói về Messi, Ronaldo và những gì họ đạt được, nhưng Ronaldinho là một cầu thủ hiếm có”, Sanchez cho hay. “Ronaldinho đọng lại trong ký ức của chúng tôi rất rõ rệt, và nếu có ai có thể đá đẹp như anh ấy, chúng tôi sẽ không ngại ngần tán thưởng. Đó là lý do vì sao chúng tôi tán thưởng Andres Iniesta”.

“Nhưng riêng Lamine Yamal thì không, mặc dù cậu ta là một cầu thủ xuất sắc. Ronaldinho ra sân để tạo niềm vui cho chính mình và qua đó cho cả các khán giả. Yamal? Cậu ta ra sân để khiêu khích người khác”.