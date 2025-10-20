Real Madrid có biến: Endrick nổi giận đá chai nước vì không được thi đấu

Endrick nổi giận vì không được ra sân trước Getafe

Theo tiết lộ của nhà báo Javi Herraez trên chương trình Carrusel Deportivo của đài Cadena SER (Tây Ban Nha), Endrick đã không giấu được sự tức giận khi bị rút khỏi danh sách thay người vào phút chót: “Endrick rất tức giận! Cậu ấy sắp được tung vào sân, nhưng cuối cùng Xabi Alonso lại chọn Brahim Diaz. Cậu ấy đã đá vào một chai nước ở khu kỹ thuật”.

Endrick đã khởi động suốt 20 phút bên ngoài đường biên… nhưng rồi lại không được tung vào sân, trở về ghế dự bị như cũ

Nhà báo Anton Meana, người cũng có mặt trong chương trình, bổ sung: “Điều đáng chú ý là ban đầu Alonso chỉ định thay Brahim Diaz, nhưng sau khi chứng kiến phản ứng của Endrick, ông ấy quyết định đưa cả Gonzalo Garcia vào sân”.

Phản ứng này được cho là xuất phát từ sự thất vọng tích tụ của Endrick. Cầu thủ 19 tuổi vẫn chưa có phút thi đấu nào cho Real Madrid dưới thời HLV Alonso, và tình hình của tài năng trẻ người Brazil đang trở nên đáng lo ngại. Là một cựu cầu thủ, HLV Alonso được cho là hiểu rõ tâm lý của cậu học trò, khi Endrick đang trải qua giai đoạn khó khăn, sốt ruột vì chưa thể chứng tỏ năng lực.

Sau khi trận đấu kết thúc, Endrick đã chủ động xin lỗi trong phòng thay đồ Real Madrid vì hành động bộc phát của mình. Phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không xem đây là vấn đề nghiêm trọng, coi đó là phản ứng tự nhiên của một cầu thủ trẻ đang khát khao được ra sân.

Ban lãnh đạo Real Madrid vẫn đặt niềm tin lớn vào tiềm năng của Endrick, tin rằng anh sở hữu những phẩm chất đặc biệt để tạo ra khác biệt trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại anh đang phải cạnh tranh vị trí với Kylian Mbappe, chân sút chủ lực hiện tại của Real Madrid, trong khi tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia dường như đang được ưu tiên hơn trong kế hoạch xoay tua của HLV Alonso.

Endrick có thể rời Real Madrid vào tháng 1

Ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Endrick từng có cơ hội rời Real Madrid theo dạng cho mượn, nhưng cuối cùng anh đã quyết định ở lại để tiếp tục cạnh tranh cơ hội thi đấu. Một số nhân vật quan trọng trong Real Madrid thậm chí đã khuyên Endrick nên ra đi để tích lũy kinh nghiệm, song tiền đạo trẻ người Brazil vẫn lựa chọn bám trụ tại Bernabeu, với giấc mơ được tỏa sáng trong màu áo trắng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau vài tháng không được ra sân, tình hình hiện tại đang thay đổi rõ rệt. Endrick có thể bắt đầu nhận ra rằng việc được thi đấu thường xuyên ở môi trường đỉnh cao sẽ giúp anh phát triển hơn trong giai đoạn đầu sự nghiệp, trước khi trở lại Bernabeu với sự trưởng thành cần thiết. Đây là con đường mà Real Madrid từng áp dụng thành công, với những ví dụ tiêu biểu như Dani Carvajal, người từng chuyển sang Bayer Leverkusen, hay Nico Paz, hiện đang chơi cho Como ở Serie A.

Theo nhà báo Rodra (ESPN), Marseille đã liên hệ với người đại diện của Endrick và thể hiện sự quan tâm nghiêm túc. Đội bóng nước Pháp được xem là bến đỗ tiềm năng, khi họ đang thi đấu tại Champions League và theo đuổi phong cách bóng đá tấn công cởi mở, điều có thể giúp tài năng trẻ 19 tuổi phát huy sở trường, giống như những gì Marseille từng thể hiện trước Real Madrid ngay tại Bernabeu ở lượt mở màn vòng bảng Champions League mùa này.

Dẫu vậy, tương lai của Endrick vẫn còn phụ thuộc vào cách HLV Alonso xoay tua đội hình trong các tuần tới. Dù nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng khẳng định “Endrick đã sẵn sàng”, thực tế cho thấy niềm tin từ băng ghế huấn luyện vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Với 2 trận đấu lớn sắp tới gặp Juventus và Barcelona, khả năng Endrick được ra sân vẫn khá mong manh.