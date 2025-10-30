Vinicius quyết rời Real vì mâu thuẫn với HLV Alonso, 2 đại gia Ả rập liên hệ

Theo tờ AS, căng thẳng giữa đôi bên đã leo thang tới mức “không thể duy trì”, sau vụ việc Vinicius phản ứng dữ dội khi bị thay ra ở phút 72 trong trận thắng 2-1 của Real trước Barcelona cuối tuần qua.

💥 Mâu thuẫn bùng nổ ngay trên sân Bernabeu

Khi bảng điện tử hiện số áo của mình, Vinicius liên tục hỏi lại: “Tôi à?!” rồi hét lớn “Huấn luyện viên! Huấn luyện viên!” trong sự bực bội. Anh miễn cưỡng rời sân, trong khi Alonso đứng im bên đường biên, được máy quay ghi lại khoảnh khắc ông thở dài và lẩm bẩm: “Cố lên Vini, quỷ thật…”.

Vinicius nổi giận với HLV Alonso sau khi bị thay ra

Sau khi bắt tay Rodrygo, Vinicius tiếp tục phản ứng gay gắt: “Lúc nào cũng là tôi. Thôi tốt hơn hết tôi đi – tôi rời đội đây”.

Rồi anh đi thẳng vào đường hầm, trước khi quay lại băng ghế dự bị để xem nốt phần còn lại của trận đấu, hành xử như thể chưa có gì xảy ra.

⚔️ “Chiến tuyến” đã rõ: CLB đứng về phía Alonso

Nguồn tin từ Madrid cho biết ban lãnh đạo Real hoàn toàn ủng hộ Xabi Alonso, người đã đưa đội bóng lên ngôi đầu LaLiga với khoảng cách 5 điểm so với Barcelona. Nhà cầm quân 43 tuổi được cho là “rất tức giận” trước thái độ của Vinicius. Và sự khó chịu đó cũng được chia sẻ trong hành lang quyền lực của Bernabeu.

Vinicius vướng vào tranh cãi

Vinicius mới chỉ đá trọn 90 phút ba lần trong mùa này, thậm chí có ba trận phải khởi đầu từ ghế dự bị. Trong khi Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ và Jude Bellingham lấy lại phong độ sau chấn thương, cầu thủ người Brazil dường như không còn là tâm điểm của Real.

Anh cảm thấy nỗ lực phòng ngự và tấn công của mình bị đánh giá thấp. Và với việc thường xuyên bị phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha kể từ khi đến Real năm 2018, Vinicius bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ được tôn trọng hơn nếu rời đi.

🔥 Tâm điểm của cuộc hỗn chiến sau El Clasico

Không chỉ có vụ thay người, Vinicius còn dính líu đến cuộc ẩu đả sau tiếng còi mãn cuộc. Trước trận, sao trẻ Barca Lamine Yamal đã khiến các cầu thủ Real tức giận khi nói rằng họ “vừa ăn gian vừa than vãn”. Sau đó, Dani Carvajal đáp trả ngay trên sân, bị máy quay ghi lại cảnh nói thẳng với Yamal rằng “cậu nói quá nhiều rồi đấy”.

Một pha phạm lỗi muộn của Pedri dẫn đến thẻ vàng thứ hai đã châm ngòi cho cuộc xô xát giữa hai đội. Cảnh hỗn loạn bùng phát thêm lần nữa sau trận, buộc cảnh sát phải can thiệp.

Vinicius được cho là một trong những người hăng hái nhất, phải nhờ nhân viên đội bóng can ngăn, trong khi năm cầu thủ bị phạt thẻ vàng và thủ môn dự bị Andriy Lunin bị truất quyền thi đấu.

Vinicius có thể rời Real Madrid sau mùa này

🗣️ Alonso hạ nhiệt: “Chúng tôi sẽ nói chuyện sau”

Trong buổi họp báo sau trận, Alonso cố gắng xoa dịu dư luận: “Trong phòng thay đồ luôn có nhiều cá tính khác nhau. Giờ là lúc tận hưởng chiến thắng, rồi chúng tôi sẽ nói chuyện".

HLV Alonso cũng thừa nhận: “Trận này Vinicius chỉ còn thiếu một bàn thắng. Tôi hiểu cậu ấy đang chơi tốt, nhưng đội cần luân phiên để giữ nhịp. Franco Mastantuono cũng vậy. Cả hai đều không vui khi bị thay ra, nhưng tôi hài lòng với màn thể hiện của họ”.

Phát biểu trên kênh Real Madrid TV, Vinicius tránh đề cập trực tiếp tới vụ thay người nhưng nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn xúc phạm ai – không cầu thủ Barca, không cổ động viên. Nhưng khi ra sân, chúng tôi phải bảo vệ màu áo của mình. Đôi khi cân bằng là điều không thể”.

Từ một quyết định thay người tưởng như đơn giản của HLV Alonso, Real Madrid giờ đối mặt với cơn khủng hoảng âm ỉ trong nội bộ. Khi Vinicius cảm thấy bị tổn thương và Alonso vẫn giữ lập trường cứng rắn, câu hỏi lớn đặt ra là: ai mới thực sự là người “làm chủ” phòng thay đồ Bernabeu?

💰 Saudi Arabia nhảy vào cuộc: “Cơn mưa tiền” chờ Vinicius

Theo nguồn tin từ tờ AS, ngay sau khi căng thẳng giữa Vinicius và HLV Alonso bị phơi bày, một loạt “đại gia dầu mỏ” của Saudi Arabia đã bắt đầu hành động. Ít nhất hai CLB hàng đầu tại Saudi Pro League - được cho là Al Hilal và Al Ittihad - đã gửi lời đề nghị sơ bộ tới người đại diện của Vinicius.

Vinicius được đại gia Saudi Arabia theo đuổi

Mức lương được nhắc đến? Hơn 100 triệu euro/năm, cao nhiều lần con số mà Vinicius đang nhận tại Real Madrid. Ngoài ra, cầu thủ người Brazil còn có thể nhận thêm tiền thưởng khổng lồ nếu đồng ý trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho dự án mở rộng thương hiệu bóng đá Saudi Arabia.

Nguồn tin thân cận tiết lộ: “Vinicius chưa đưa ra quyết định, nhưng anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc tương lai. Anh cảm thấy Real không còn là nơi bảo vệ mình như trước nữa”.

Trong bối cảnh nội bộ Bernabeu đang nóng như chảo lửa, lời mời gọi từ Trung Đông chẳng khác nào một lối thoát - vừa danh vọng, vừa giàu sang. Và nếu Real Madrid không nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này, họ có thể mất đi một trong những ngôi sao sáng nhất của kỷ nguyên mới.