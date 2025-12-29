Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đại diện của Semenyo đã tới Manchester, vụ gia nhập Man City sắp thành công

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông A.F.C Bournemouth Manchester City

Man City sẽ có cuộc gặp với người đại diện của Semenyo để hoàn tất vụ mua tiền đạo của Bournemouth.

   

Nhiều nguồn tin tại Anh cho biết đại diện của tiền đạo cánh Antoine Semenyo đã có mặt tại Manchester để đàm phán với Man City. Thậm chí một số nguồn tin cho biết cuộc gặp gỡ này là nhằm chốt hợp đồng, sau đó Man City chỉ việc trả phí chuyển nhượng cho Bournemouth.

Semenyo sắp gia nhập Man City

Semenyo sắp gia nhập Man City

Sky Sports cho biết cầu thủ 25 tuổi đã được Man City tiếp cận trong những ngày qua, dù Semenyo vẫn được Liverpool, MU và Chelsea để mắt. Trong các CLB này, chỉ Liverpool dự kiến sẽ cạnh tranh với Man City, nhưng quyết định chuyển đi đâu vẫn thuộc về Semenyo và việc Man City nhanh chân có vẻ đã làm chân sút này “xiêu lòng”.

Thị trường mở cửa vào tháng 1 và trong hợp đồng của Semenyo có điều khoản thanh lý trị giá 65 triệu bảng, nhưng điều khoản này chỉ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 cho tới hết ngày 10/1/2026. Do đó Man City muốn tiến hành vụ này nhanh và làm rõ nguyện vọng của Semenyo để không kéo dài thời gian.

Liverpool quan tâm tới Semenyo nhưng chưa có động thái cụ thể

Liverpool quan tâm tới Semenyo nhưng chưa có động thái cụ thể

Đang có nhiều thông tin mâu thuẫn về việc Liverpool sẽ làm gì với vụ Semenyo. Theo nhà báo Ben Jacobs, Liverpool chỉ định mua sắm với vị trí của Semenyo trong mùa hè, nhưng Sami Mokbel bác bỏ thông tin này và cho hay Liverpool có thể sẽ đưa ra số tiền 65 triệu bảng cho Bournemouth ngay khi thị trường mở cửa, vấn đề chỉ là họ vẫn chưa có con số cụ thể cho hợp đồng của tiền đạo sinh ra ở Chelsea.

Nói đến Chelsea, “The Blues” đã rút khỏi cuộc đua cho Semenyo sau khi biết ý định của tiền đạo này, và MU dường như chỉ để ý lấy lệ chứ không có ý định mua sắm. Do vậy cuộc đấu sẽ chỉ còn là giữa Man City với Liverpool, và Man City đang thắng thế.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-29/12/2025 18:01 PM (GMT+7)
