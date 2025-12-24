Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Semenyo thành hàng "hot" chuyển nhượng: Có thật sự phù hợp với MU?

Sự kiện: Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth Manchester United

Những con số thống kê cho thấy Semenyo sẽ là bản hợp đồng chất lượng nhưng cầu thủ này có thực sự phù hợp với Man United.

   

Vì sao Man United nên chiêu mộ Semenyo

Mặc dù đang làm nhiệm vụ cùng ĐTQG tại CAN Cup nhưng Antoine Semenyo đang là cái tên được "hot" nhất trên thị trường chuyển nhượng lúc này. Tiền đạo 25 tuổi đang nhận được sự quan tâm của hàng loạt ông lớn của nước Anh như Man United, Liverpool hay Man City. Hợp đồng của Semenyo với Bournemouth có điều khoản phí phá vỡ hợp đồng trị giá 65 triệu bảng bắt đầu từ ngày 1/1/2026. 

Những phẩm chất và phong độ của Semenyo là lý do chính khiến Man United xiêu lòng

Những phẩm chất và phong độ của Semenyo là lý do chính khiến Man United xiêu lòng

Nhưng lý do quan trọng hơn khiến Semenyo trở nên "đắt hàng" là bởi phong độ và kỹ năng của cầu thủ này. Từ đầu mùa giải tới nay, tiền đạo này có 7 bàn và 3 kiến tạo cho Bournemouth, qua đó nằm trong nhóm những cầu thủ tấn công hay nhất nằm ngoài "Big 6" của Ngoại hạng Anh. Bàn thắng gần nhất của Semenyo là vào lưới MU ngay tại Old Trafford.

Semenyo đã chơi rất hay từ mùa trước, cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và khả năng chơi hai chân như một. Theo thống kê từ The Athletic, Semenyo là cầu thủ có khả năng dứt điểm hai chân tốt nhất Ngoại hạng Anh 2024/25. Tiền đạo này thuận chân phải nhưng cũng có thể sút cực hay bằng chân trái.

Ở khía cạnh phòng ngự, Semenyo cũng được đánh giá rất cao. Nhờ nền tảng thể lực tốt, cầu thủ này di chuyển và đuổi bóng rất nhiều. Tiền đạo người Ghana thiên về phòng ngự chủ động, đuổi và cướp bóng ngay trên phần sân của đối thủ. Đó là điều Amorim, Pep Guardiola hay Arne Slot đều mong muốn ở hiện tại.

Tất nhiên, cầu thủ này vẫn có điểm cần phải cải thiện. Đó là cá tính nóng nảy, thường xuyên va chạm với đối thủ dẫn tới chấn thương và thẻ phạt. 

Semenyo có thực sự phù hợp với Man United?

Một câu hỏi được đặt ra là Semenyo có phù hợp với Man United hay không? Đây là câu hỏi rất khó trả lời. Với những phẩm chất đã thể hiện, cùng với việc cầu thủ này đã quen với Ngoại hạng Anh, tất cả đều chỉ ra rằng Semenyo là bản hợp đồng giá trị.

Kịch bản đẹp nhất cho Man United nếu Semenyo đồng ý đá hậu vệ cánh trái

Kịch bản đẹp nhất cho Man United nếu Semenyo đồng ý đá hậu vệ cánh trái

Vấn đề nằm ở chỗ Amorim sẽ xếp cầu thủ này ở đâu trong đội hình? Tiền đạo cánh phải chắc chắn là không được vì đó là vị trí của Mbeumo. Tiền đạo cánh trái cũng đã có Cunha trấn giữ. Nếu đẩy Sesko lên ghế dự bị thì Man United lại rơi vào bài toán "bỏ quên bom tấn".

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, Semenyo phù hợp nhất với vị trí hậu vệ cánh trái của Man United vào lúc này. Dorgu và Dalot đều đang làm không tốt. Kỹ năng tạt bóng của tiền đạo người Ghana sẽ giúp Sesko dễ kiếm bàn hơn rất nhiều so với hiện tại.

Tuy nhiên, phương án này khó trở thành sự thật bởi Semenyo đang chơi hay trên hàng công, thuyết phục cầu thủ này về đá hậu vệ là cả một vấn đề. Cả Man City và Liverpool đều đang trống vị trí tiền đạo cánh phải và đang được đá tại Champions League. Vậy lý do gì để Semenyo phải chọn Man United thay vì hai CLB kia?

Câu chuyện này có lẽ chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Một là Semenyo có tình yêu nồng cháy với "Quỷ đỏ" giống như Mbeumo. Hai là Man United trả lương cao hơn hẳn so với những đội còn lại trong cuộc đua. 2 kịch bản này đều rất đẹp nhưng khó xảy ra.

Theo Nhật Anh
